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Kulis Bilgisi Sızdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çok Sinirlendi

etiket Kulis Bilgisi Sızdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çok Sinirlendi

Recep Tayyip Erdoğan Atatürk
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 09:02

Çok konuşulacak bir kulis bilgisi sızdı. AK Parti'de bir MYK üyesinin, “Siyasi kimliğimizi değiştirelim. Muhafazakâr-demokrat kimliğimizden sıyrılalım” sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sinirlendiği öne sürüldü. 

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AK Parti bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümününü partinin konferans salonunda düzenleyeceği etkinlik ile kutlayacak.

AK Parti bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümününü partinin konferans salonunda düzenleyeceği etkinlik ile kutlayacak.

Kutlama öncesi kulislerden sızan bilgi dikkat çekti. AK Parti'nin gençlerle ilgili yaptırdığı son anket önceki gün yapılan MYK toplantısında tartışma konusu oldu. Gençlik Kolları’nın saha çalışmasında “Kendinizi hangi kimlikle tanımlıyorsunuz?” sorusunu yöneltilen gençler açık ara farkla “Atatürkçü” cevabı verdi, ikinci sırada ise ‘Milliyetçi’ cevabı yer aldı.

Kutlama öncesi kulislerden sızan bilgi dikkat çekti. AK Parti'nin gençlerle ilgili yaptırdığı son anket önceki gün yapılan MYK toplantısında tartışma konusu oldu. Gençlik Kolları’nın saha çalışmasında “Kendinizi hangi kimlikle tanımlıyorsunuz?” sorusunu yöneltilen gençler açık ara farkla “Atatürkçü” cevabı verdi, ikinci sırada ise ‘Milliyetçi’ cevabı yer aldı.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre, Bir MYK üyesinin “Siyasi kimliğimizi değiştirelim. Muhafazakâr-demokrat kimliğimizden sıyrılalım” dediği öğrenildi.

MYK üyesinin sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sinirlendiği öne sürüldü. Erdoğan’ın bunun üzerine “Tanınma konusunda yaşadığımız herhangi bir sorunumuz yok. Biz icraatımızı gençlerimize daha iyi anlatmalıyız” dediği öğrenildi.

MYK üyesinin sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sinirlendiği öne sürüldü. Erdoğan’ın bunun üzerine “Tanınma konusunda yaşadığımız herhangi bir sorunumuz yok. Biz icraatımızı gençlerimize daha iyi anlatmalıyız” dediği öğrenildi.
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