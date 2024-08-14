Kulis Bilgisi Sızdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çok Sinirlendi

Çok konuşulacak bir kulis bilgisi sızdı. AK Parti'de bir MYK üyesinin, “Siyasi kimliğimizi değiştirelim. Muhafazakâr-demokrat kimliğimizden sıyrılalım” sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sinirlendiği öne sürüldü.