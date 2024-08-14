Kulis Bilgisi Sızdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çok Sinirlendi
Kulis Bilgisi Sızdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çok Sinirlendi
Çok konuşulacak bir kulis bilgisi sızdı. AK Parti'de bir MYK üyesinin, “Siyasi kimliğimizi değiştirelim. Muhafazakâr-demokrat kimliğimizden sıyrılalım” sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sinirlendiği öne sürüldü.
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AK Parti bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümününü partinin konferans salonunda düzenleyeceği etkinlik ile kutlayacak.
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Kutlama öncesi kulislerden sızan bilgi dikkat çekti. AK Parti'nin gençlerle ilgili yaptırdığı son anket önceki gün yapılan MYK toplantısında tartışma konusu oldu. Gençlik Kolları’nın saha çalışmasında “Kendinizi hangi kimlikle tanımlıyorsunuz?” sorusunu yöneltilen gençler açık ara farkla “Atatürkçü” cevabı verdi, ikinci sırada ise ‘Milliyetçi’ cevabı yer aldı.
MYK üyesinin sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sinirlendiği öne sürüldü. Erdoğan’ın bunun üzerine “Tanınma konusunda yaşadığımız herhangi bir sorunumuz yok. Biz icraatımızı gençlerimize daha iyi anlatmalıyız” dediği öğrenildi.
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