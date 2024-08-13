AK Parti Harekete Geçti! Yeni Anayasa Çalışmalarına Başlıyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sunulacak
AK Parti Harekete Geçti! Yeni Anayasa Çalışmalarına Başlıyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sunulacak
NTV'nin haberine göre, AK Parti, harekete geçti ve yeni anayasa çalışmalarına ekim ayı itibariyle başlayacağı duyuruldu. Çalıştaydan çıkacak sonuç raporlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
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AK Parti'den dikkat çeken hamle geldi.
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AK Parti, yeni bir anayasa hazırlama çalışmalarına başladı.
Yeni anayasa çalışmalarına ekim ayı itibariyle başlayacağı duyurulurken, çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
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