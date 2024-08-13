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AK Parti Harekete Geçti! Yeni Anayasa Çalışmalarına Başlıyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sunulacak

AK Parti Harekete Geçti! Yeni Anayasa Çalışmalarına Başlıyor: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sunulacak

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 10:15

NTV'nin haberine göre, AK Parti, harekete geçti ve yeni anayasa çalışmalarına ekim ayı itibariyle başlayacağı duyuruldu. Çalıştaydan çıkacak sonuç raporlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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AK Parti'den dikkat çeken hamle geldi.

AK Parti'den dikkat çeken hamle geldi.

AK Parti, yeni bir anayasa hazırlama çalışmalarına başladı.

AK Parti, yeni bir anayasa hazırlama çalışmalarına başladı.

NTV'nin haberine göre, Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, ilk olarak akademisyenler ve hukukçuların katıldığı çalıştay düzenleyecek.

Yeni anayasa çalışmalarına ekim ayı itibariyle başlayacağı duyurulurken, çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Yeni anayasa çalışmalarına ekim ayı itibariyle başlayacağı duyurulurken, çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
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