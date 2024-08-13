İlk Vukuatı Değil! 7 Yaşındaki Çocuk Sünnet Oldu, Hayatı Karardı: Kangren Olan Cinsel Organı Kesildi
İlk Vukuatı Değil! 7 Yaşındaki Çocuk Sünnet Oldu, Hayatı Karardı: Kangren Olan Cinsel Organı Kesildi
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İlk vukuatı değilmiş. Sağlık memuru H.Ç. hakkında, daha öncede yaptığı sünnetlerden dolayı iki kez şikâyette bulunulduğu ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı, 2015'te yayınladığı genelge ile sağlık kabinlerinde sünnet yapılmasını yasaklamıştı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de yaşayan Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, yasak olmasına rağmen 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü.
Sağlık kabininde çalışan memur H.Ç sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılması sonrası Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabinin de gerçekleştirildi.
Yaşadıklarını anlatan küçük çocuğun babası Y. B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal' dedi. Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık. Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç., bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm.Yine bir şeyi olmadığını naz yaptığını öne sürüp, 'eve bırak işe git' dedi. Oğlumu ise 'babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim' diye korkutmuş. Ben de 'çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikâyet edeceğim' dedim. Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi'' diye konuştu.
Yanlış işlem sonucu çocuğunun hayatının karardığını söyleyen baba Y.B., ''Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp, 'polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi.Hastanede, oğlumun kangren olduğu belirlenen cinsel organı, ameliyatla kesildi. 3 operasyon geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda. Hayatı tehlikesi devam ediyor.S ağlık Bakanlığı hastaneler dışında sünnet yapılmasını yasaklanmış. Bilmiyordum. H. Ç., oğlumun geleceğini kararttı. şikayet edeceğim" dedi.
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