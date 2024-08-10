Ünlü Şarkıcı Hande Yener, Av Tüfeğiyle Vurulan Köpeği Sahiplendi
Ünlü Şarkıcı Hande Yener, Av Tüfeğiyle Vurulan Köpeği Sahiplendi
Bartın’ın Kozcağız beldesinde 22 Temmuz tarihinde Almanya’dan gelen 19 yaşındaki H.C.U. isimli şahıs, sokak köpeğini av tüfeğiyle başından vurdu. Köpeği vuran kişi serbest kalırken, tedavisine devam edilen köpeğe ünlü şarkıcı Hande Yener sahiplendi.
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Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Kozcağız beldesinde 22 Temmuz tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Almanya’dan geldiği öğrenilen 19 yaşındaki H.C.U. isimli şahsın, ‘Ateş’ isimli sokak köpeğini av tüfeğiyle başından vurdu. Sol gözü ile burnunun arasından geçen mermi, sağ gözünün altından dışarı çıktı.
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Köpeği vuran şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Köpeğin yaşadıklarını duyan hayvansever Seda Kaya, köpeği alıp Zonguldak’taki bir veteriner kliniğine getirdi. Acil ameliyata alınan köpeğin gözü ampute edildi, burnunun arkasında da delik oluştu.
“Hayvanları kliniğe almakla bitmiyor. Alıyorsun tedavi ediyor ama bunun sonraki süreci çok önemli'' diyen hayvansever Seda Kaya, sözlerine şöyle devam etti: ''Bir kere bu çocuk yarım kaldı. Bir bahçede, sokakta bakılamaz. Bundan sonraki süreçte ‘Ne yaparım, ederim’ derken bana sosyal medyadan Hande Yener ulaştı. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Bundan sonraki sürecin kendisine ait olduğunu, himayesine aldığını söyledi. Çok güzel, İstanbul’da donanımlı bir yere gideceğini söyledi. 2 gün içinde nakli gelir.”
Köpeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren veteriner Ömer Faruk Alkan, “Bütün vücudunda saçma, kurşun her türlü iz bulunuyor. En trajik olanı kafada, bir taraftan girip çıkan tek kurşun. Tamamen suratı, gözü, burnu parçalamış, geri çıkmış. Köpeği poligon gibi kullanmışlar neredeyse. Farklı farklı ateşli silahlardan çıkan yaralanmaları olduğunu gördük. Gözünü ampute ettik. Vücudunda 20’den fazla mermi var. Bunlar hayati organlara yakın ama müdahalede bulunursak daha büyük risk oluşturacağı için müdahalede bulunmadık. Çok da güzel bir yere sahiplendirildi. Bundan sonraki hayatını minimum hasarla atlatacak” dedi.
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