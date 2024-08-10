Tatile Gideceklere Kötü Haber: O İlde Deniz Girmek Yasaklandı
Tatile Gideceklere Kötü Haber: O İlde Deniz Girmek Yasaklandı
Tatile gideceklere kötü haber geldi. Hava ve deniz şartları nedeniyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek bir günlüğüne yasaklandı.
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Konuya ilişkin ilçe kaymakamlığı açıklama yapıldı.
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Açıklamada, “Hava-deniz şartları sebebiyle 10 Ağustos Cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunur” denildi.
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