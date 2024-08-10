Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Tatile Gideceklere Kötü Haber: O İlde Deniz Girmek Yasaklandı

Tatile Gideceklere Kötü Haber: O İlde Deniz Girmek Yasaklandı

Kocaeli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.08.2024 - 12:04

Tatile gideceklere kötü haber geldi. Hava ve deniz şartları nedeniyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek bir günlüğüne yasaklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Konuya ilişkin ilçe kaymakamlığı açıklama yapıldı.

Konuya ilişkin ilçe kaymakamlığı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Hava-deniz şartları sebebiyle 10 Ağustos Cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunur” denildi.

Açıklamada, “Hava-deniz şartları sebebiyle 10 Ağustos Cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunur” denildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman Elmallı

hemen dislike butonuna basmayın gelipte can güvenliği için yapıyorlar