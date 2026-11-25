Şemsiye Boyayan Papalık Celladı Mastro Titta: Roma'da 516 İdam Gerçekleştiren Adamın Çifte Hayatı
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Giovanni Battista Bugatti, yani Romalıların deyişiyle Mastro Titta, 17 yaşında Papalık Devleti'nin resmi celladı oldu ve yaklaşık 70 yıl boyunca bu görevi sürdürdü. Kayıtlara göre 516 idam gerçekleştirdi. İdam olmayan günlerde ise Borgo'daki dükkânında şemsiye boyuyordu. Ponte Sant'Angelo'nun öbür yakasında yaşayan cellat köprüyü geçtiğinde kırmızı pelerini yüzünden herkes bir idam olacağını anlıyordu. Bugün o pelerin ve idam aletleri Roma'daki bir müzede duruyor.
Kırmızı pelerin ve idam aletleri bugün Roma'da bir müze vitrininde.
Tiber'in iki yakası arasındaki köprü, onun için bir sınırdı.
Mahkûma enfiye ikram eden cellat.
İdamlar meydanlarda, kalabalığın önünde yapılıyordu.
Charles Dickens da onun işini yakından izledi.
İlk idamdan son idama: 1796'dan 1861'e.
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