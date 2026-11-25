Bugatti, Tiber Nehri'nin Vatikan tarafındaki Borgo semtinde oturuyordu. Papalık makamı onun şehre serbestçe girip çıkmasını istemiyordu. Bu yüzden cellat, yalnızca görev için çağrıldığında Ponte Sant'Angelo'yu geçebiliyordu. Bir de intikam kaygısı vardı: idam ettirdiği kişilerin yakınları ona saldırabilirdi.

Borgo'daki evinin yanında eşiyle birlikte şemsiye boyuyor, turistlere küçük hediyelikler satıyordu. Çocuğu yoktu. Semtte bugün bile Via degli Ombrellari, yani Şemsiyeciler Sokağı adını taşıyan bir sokak var.