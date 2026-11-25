Yüzünü Savaşta Kaybeden Askerlere Bakır Maskelerle Yeni Bir Hayat Veren Heykeltıraş: Anna Coleman Ladd
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Boston'lu heykeltıraş Anna Coleman Ladd, Birinci Dünya Savaşı'nda yüzü paramparça olan Fransız askerler için 1918'de Paris'te bir stüdyo kurdu. İnce bakırdan üretip savaş öncesi fotoğraflara bakarak elle boyadığı maskeler, yüzü aşkın askerin yeniden sokağa çıkabilmesini sağladı.
[Smithsonian, NPR, Bored Panda]
Alçıdan alınan yüz kalıpları, Ladd'in çalışmasının ilk adımıydı; her maske bu kalıplardan yola çıkılarak şekilleniyordu.
Raflara dizilen kalıplar, stüdyoya başvuran her askerin yarasının ne kadar farklı olduğunu gözler önüne seriyor.
Ölçü seanslarında asker, yüzü elle yoklanarak uzun uzun inceleniyordu.
Maskeler tek kişinin değil küçük bir ekibin işiydi; Ladd yardımcılarıyla birlikte bir askerin üzerinde çalışırken görülüyor.
Maskeler ince bakır levhadan yapılıyor, gözlük çerçevesine ya da kulak arkasından geçen bantlara bağlanarak yüze sabitleniyordu.
Son aşamada Ladd maskeyi askerin ten rengine uyacak şekilde elle boyuyor, bıyık ve kaşları fırçayla tek tek işliyordu.
Boyama sırasında yüzün savaş öncesi hâlini gösteren fotoğraflar rehber olarak kullanılıyordu.
Aynı askerin maskesiz ve maskeli hâli yan yana: yüzün orta kısmı yeniden şekil kazanmış.
Gözlük ve bıyık eklenince ilk bakışta fark edilmesi güç bir yüz ortaya çıkıyor.
Profilden bakıldığında bile maskenin burun hattını nasıl tamamladığı net biçimde görülüyor.
Bazı maskeler yüzün yalnızca küçük bir bölümünü örtüyordu; gözlükle birleşince yara neredeyse görünmez oluyordu.
Maskelerin amacı yalnızca görünüş değildi; askerlere masa başında oyun oynayabilecekleri, sıradan bir gün geçirebilecekleri bir hayatı geri vermekti.
Maskeyi takan bir askerin portresine dikkatle bakıldığında bile ortaya çıkan doğallık, işin ne kadar titiz olduğunu gösteriyor.
Ladd'in bahçede askerlerle sohbet ettiği bu kare, stüdyo ile hastalar arasındaki yakın bağı yansıtıyor.
Fransız hükümeti bu emeği 1932'de Ladd'e Légion d'honneur şövalyeliği vererek onurlandırdı. Ladd 1939'da hayatını kaybetti, ama bakır maskeler savaşın en unutulmuş mağdurlarına kendi yüzleriyle dünyaya çıkma şansı vermişti.
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