Fransız hükümeti bu emeği 1932'de Ladd'e Légion d'honneur şövalyeliği vererek onurlandırdı. Ladd 1939'da hayatını kaybetti, ama bakır maskeler savaşın en unutulmuş mağdurlarına kendi yüzleriyle dünyaya çıkma şansı vermişti.