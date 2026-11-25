NTC Medya'nın NOW için hazırladığı Adana Ayazı, okuma provasının ardından sete çıktı ve yapımın paylaştığı klaket karesinde Uğur Güneş ile Ebru Şahin ilk kez partner olarak poz verdi. Çekimlerin İstanbul'da başlayıp Adana'ya taşınması planlanırken yapımcı koltuğunda Mehmet Yiğit Alp, yönetmen koltuğunda Faruk Teber, senaryo başında ise Onur Uğraş bulunuyor. Hikâye, evlenmeye hazırlanan avukat Fırat ile şef aşçı Elif'in İstanbul'daki mutlu günleriyle açılıyor, Fırat'ın yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haber ise ikilinin hayatını altüst ediyor. Levent Ülgen, Yeşim Salkım, Ebru Aytemur ve Berrin Arısoy'un da aralarında olduğu 19 kişilik kadro bu hikâyeye eşlik edecek. Adana Ayazı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ise henüz resmî değil; kulislerde dizinin ocak ayında perşembe akşamları ekrana geleceği konuşuluyor. Çekimlerin sürdüğü bu günlerde Ebru Şahin'in Adana şarkılı story'si de dizinin takipçilerinin dikkatini yeniden Adana Ayazı'na çevirdi.