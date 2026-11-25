Adana Ayazı'nın Elif'i Ebru Şahin'den Köprübaşı Şarkılı Paylaşım: "Gidiyorum Ben, Bir Şey Diyor Musunuz?"
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NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Adana Ayazı'nın çekimleri sürerken başrolün Elif'i Ebru Şahin'den sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi. Magazin Burada'nın aktardığına göre oyuncu, Adana Köprübaşı şarkısı eşliğinde yaptığı paylaşımda takipçilerine 'Gidiyorum ben, bir şey diyor musunuz?' diye seslendi. Dizinin ne zaman başlayacağı sorusu resmî olarak hâlâ yanıtsızken gelen bu paylaşım, Adana Ayazı'na dair bilinenleri yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: Magazin Burada, Birsen Altuntaş
Ebru Şahin, Hercai'deki Reyyan ve Destan'daki Akkız'ın ardından Adana Ayazı'nda Elif'e hayat veriyor.
Adana Ayazı çekimleri Ekim sonunda başladı, klaketteki 1. bölüm notu ilk sahnelerin kaydedildiğini gösterdi.
Ebru Şahin'den Adana Köprübaşı şarkısı eşliğinde "Gidiyom ben bir şey diyonuz mu" paylaşımı geldi.
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