19 Oyuncu Buluştu! NOW'ın Yeni Dizisi Adana Ayazı'nın Okuma Provası Gerçekleşti!

Hikâye, evlenmeye hazırlanan avukat Fırat ile şef aşçı Elif'in İstanbul'daki mutlu günleriyle açılıyor. Ancak Fırat, yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haberle sarsılacak ve üstünü örttüğü geçmişle yüzleşmek zorunda kalacak.

Fırat'ı Uğur Güneş, Elif'i ise Hercai ve Destan'la hafızalara kazınan Ebru Şahin canlandırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz Akkaya'sı olarak gönüllere taht kuran Güneş'in yeni bir Adana hikâyesiyle ekrana dönmesi şimdiden merak uyandırıyor.