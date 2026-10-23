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19 Oyuncu Buluştu! NOW'ın Yeni Dizisi Adana Ayazı'nın Okuma Provası Gerçekleşti!

19 Oyuncu Buluştu! NOW'ın Yeni Dizisi Adana Ayazı'nın Okuma Provası Gerçekleşti!

yerli dizi Now TV
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
23.10.2026 - 18:30
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Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı için geri sayım resmen başladı. NTC Medya imzalı NOW dizisinin ekibi okuma provasında bir araya geldi, yapımdan gelen açıklamayla da dizinin oyuncu kadrosu tek tek duyuruldu.

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Adana Ayazı'nın okuma provası yapıldı, NTC Medya 19 kişilik oyuncu kadrosunu resmi olarak açıkladı.

Adana Ayazı'nın okuma provası yapıldı, NTC Medya 19 kişilik oyuncu kadrosunu resmi olarak açıkladı.

Haftalardır kulis bilgileriyle şekillenen Adana Ayaz'ı kadrosu, okuma provasının ardından resmiyet kazandı. Yapımın paylaştığı açıklamaya göre başrollerdeki Uğur Güneş ve Ebru Şahin'e Levent Ülgen, Yeşim Salkım, Ebru Aytemur, Asena Girişken, Berrin Arısoy, Şeyda Akova Balcıoğlu, Mina Derman, Mustafa Mert Koç, Özgür Cem Tuğluk, Taha Bora Elkoca, Tuğçe Yolcu, Onur Dikmen, Dora Dalgıç, Umay Anadolu Kaboğlu, Kaan Yalçın, Engin Yüksel ve Furkan Kapsız eşlik ediyor.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Adana Ayazı'nda şef aşçı Elif olarak uzun bir aranın ardından ekrana dönüyor.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Adana Ayazı'nda şef aşçı Elif olarak uzun bir aranın ardından ekrana dönüyor.

Hikâye, evlenmeye hazırlanan avukat Fırat ile şef aşçı Elif'in İstanbul'daki mutlu günleriyle açılıyor. Ancak Fırat, yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haberle sarsılacak ve üstünü örttüğü geçmişle yüzleşmek zorunda kalacak.

Fırat'ı Uğur Güneş, Elif'i ise Hercai ve Destan'la hafızalara kazınan Ebru Şahin canlandırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz Akkaya'sı olarak gönüllere taht kuran Güneş'in yeni bir Adana hikâyesiyle ekrana dönmesi şimdiden merak uyandırıyor.

Senaryosunu Onur Uğraş'ın yazdığı Adana Ayazı'nın çekimleri İstanbul'da başlayıp Adana'ya taşınacak.

Senaryosunu Onur Uğraş'ın yazdığı Adana Ayazı'nın çekimleri İstanbul'da başlayıp Adana'ya taşınacak.

Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin ekibinin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyor. Çekimlerin önce İstanbul'da başlayacağı, hikâyeyle birlikte Adana'ya taşınacağı belirtiliyor.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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