19 Oyuncu Buluştu! NOW'ın Yeni Dizisi Adana Ayazı'nın Okuma Provası Gerçekleşti!
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Adana Ayazı'nın okuma provası yapıldı, NTC Medya 19 kişilik oyuncu kadrosunu resmi olarak açıkladı.
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Adana Ayazı'nda şef aşçı Elif olarak uzun bir aranın ardından ekrana dönüyor.
Senaryosunu Onur Uğraş'ın yazdığı Adana Ayazı'nın çekimleri İstanbul'da başlayıp Adana'ya taşınacak.
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