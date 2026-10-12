Son Dizileri Erken Final Yapmıştı: Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in Babasını Oynayacak İsim Belli Oldu!

Gelelim Adana Ayazı'nın konusuna. NTC Medya imzalı dizinin senaryosu Onur Uğraş'a, yönetmenliği Faruk Teber'e ait; projenin ilk adı Aşk ve Kader'di. Hikâye İstanbul'da, evlenmeye hazırlanan avukat Fırat ile şef aşçı Elif'in mutlu günleriyle açılıyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Elif'le setlere dönüyor. Fırat ise dünya evine girmek üzereyken yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haberle sarsılacak. Üstünü örttüğü geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacak, Levent Ülgen'in hayat vereceği Hamza da işte o ailenin bir parçası. Hikâye Adana'ya taşındıkça çekimlerin önemli bir kısmının da şehirde yapılması bekleniyor. Adana Ayazı hangi kanalda diye merak edenler için yanıt NOW. Dizinin ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı, kanaldan resmi bir tarih gelmedi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz Akkaya'sıyla gönüllere taht kuran Uğur Güneş'in yıllar sonra Adana'ya dönmesi bile tek başına merakı katlamaya yetiyor.