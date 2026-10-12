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Son Dizileri Erken Final Yapmıştı: Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in Babasını Oynayacak İsim Belli Oldu!

Son Dizileri Erken Final Yapmıştı: Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in Babasını Oynayacak İsim Belli Oldu!

dizi Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 10:47
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Güneşin Doğduğu Yer kadrosundan son anda ayrılan Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nın kadrosu her geçen gün biraz daha büyüyor. NOW için hazırlanan dizide Uğur Güneş'in canlandıracağı Fırat'ın babası da sonunda belli oldu. Rol için anlaşan isim, ekranların en tanıdık yüzlerinden biri. Üstelik son dizisi yalnızca birkaç bölümle ekrana veda etmişti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Levent Ülgen'in son dizisi Aynı Yağmur Altında yalnızca 7 bölüm sürüp erken final yapmıştı.

Levent Ülgen'in son dizisi Aynı Yağmur Altında yalnızca 7 bölüm sürüp erken final yapmıştı.

Adana Ayazı'nda Fırat'ın babası Hamza'ya hayat verecek isim, usta oyuncu Levent Ülgen. Çoğu izleyici onu hâlâ En Son Babalar Duyar'ın kötü damadı Kadir olarak hatırlıyor, Kiralık Aşk'taki Necmi İplikçi de akıllardan çıkmış değil. Sinemada da boş durmayan Ülgen, Niyazi Gül Dörtnala ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi filmlerde kamera karşısına geçti. Son yıllarda Aile gibi sevilen projelerde de karşımıza çıkan Ülgen'in son durağı, ATV'nin büyük reklam kampanyasıyla başlayan Aynı Yağmur Altında olmuştu. Hülya Avşar, Erkan Can ve Fikret Kuşkan'la aynı kadroda yer aldığı dizi reytinglerde tutunamadı ve Mart ayında 7. bölümüyle ekrana veda etti. Usta oyuncunun bu sonbahar iki sürprizi birden var. Adana Ayazı'nın yanı sıra Netflix'in 16 Ekim'de yayınlayacağı Organize İşler: Karun Hazinesi'nde de Karga Suat rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Merakla beklenen ve sezonun 3 Adana dizisinden biri olacak Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in canlandıracağı Fırat, ailesinden gelen bir haberle geçmişiyle yüzleşecek.

Merakla beklenen ve sezonun 3 Adana dizisinden biri olacak Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in canlandıracağı Fırat, ailesinden gelen bir haberle geçmişiyle yüzleşecek.

Gelelim Adana Ayazı'nın konusuna. NTC Medya imzalı dizinin senaryosu Onur Uğraş'a, yönetmenliği Faruk Teber'e ait; projenin ilk adı Aşk ve Kader'di. Hikâye İstanbul'da, evlenmeye hazırlanan avukat Fırat ile şef aşçı Elif'in mutlu günleriyle açılıyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Elif'le setlere dönüyor. Fırat ise dünya evine girmek üzereyken yıllardır uzak durduğu Adana'daki ailesinden gelen bir haberle sarsılacak. Üstünü örttüğü geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacak, Levent Ülgen'in hayat vereceği Hamza da işte o ailenin bir parçası. Hikâye Adana'ya taşındıkça çekimlerin önemli bir kısmının da şehirde yapılması bekleniyor. Adana Ayazı hangi kanalda diye merak edenler için yanıt NOW. Dizinin ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı, kanaldan resmi bir tarih gelmedi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz Akkaya'sıyla gönüllere taht kuran Uğur Güneş'in yıllar sonra Adana'ya dönmesi bile tek başına merakı katlamaya yetiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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