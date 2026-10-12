Son Dizileri Erken Final Yapmıştı: Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in Babasını Oynayacak İsim Belli Oldu!
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Güneşin Doğduğu Yer kadrosundan son anda ayrılan Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nın kadrosu her geçen gün biraz daha büyüyor. NOW için hazırlanan dizide Uğur Güneş'in canlandıracağı Fırat'ın babası da sonunda belli oldu. Rol için anlaşan isim, ekranların en tanıdık yüzlerinden biri. Üstelik son dizisi yalnızca birkaç bölümle ekrana veda etmişti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Levent Ülgen'in son dizisi Aynı Yağmur Altında yalnızca 7 bölüm sürüp erken final yapmıştı.
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Merakla beklenen ve sezonun 3 Adana dizisinden biri olacak Adana Ayazı'nda Uğur Güneş'in canlandıracağı Fırat, ailesinden gelen bir haberle geçmişiyle yüzleşecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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