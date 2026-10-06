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Haysiyet'te Ölerek Kadroya Veda Eden Oyuncu NOW Dizisine Dahil Oldu

Haysiyet'te Ölerek Kadroya Veda Eden Oyuncu NOW Dizisine Dahil Oldu

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 08:45
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Haysiyet'te babasının bedduasının ardından kamyonun altında kalan Aziz karakteriyle ekrana veda eden Asir Gündoğdu, beklemeden yeni bir projeye imza attı. Oyuncunun yeni adresi, NOW'un merakla beklenen dizisi Centilmen oldu. Peki Gündoğdu dizide kime hayat verecek?

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Asir Gündoğdu, Haysiyet'te canlandırdığı Aziz karakterinin kamyon kazasında hayatını kaybetmesiyle diziye veda etmişti.

Asir Gündoğdu, Haysiyet'te canlandırdığı Aziz karakterinin kamyon kazasında hayatını kaybetmesiyle diziye veda etmişti.

Kanal D'nin salı akşamlarındaki iddialı yapımı Haysiyet'te Aziz Karlıova'yı canlandıran Asir Gündoğdu, kısa süre önce diziye veda etmişti. Karakterin vedası, izleyicilerin uzun süre konuşacağı bir sahneyle geldi.

Aziz, Simay'dan gizlice aldığı parayla bir kamyon almış, gerçek ortaya çıkınca babası Sadık'ın öfkesini üzerine çekmişti. Sadık'ın oğluna söylediği 'Altında kalasın onun!' bedduası, 4. bölümün finalinde gerçeğe dönüştü: Freni boşalan kamyon Aziz'in üzerine geldi. Kanal D'nin paylaştığı 5. bölüm fragmanı da karakterin kazadan kurtulamadığını gösterdi.

Gündoğdu'nun son set gününde Haysiyet ekibi tarafından alkışlarla uğurlandığı anlar da sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu, ekip arkadaşlarına 'Aile olduk. Biraz hızlı geçti tabii. Ne diyeyim, hakkınızı helal edin' sözleriyle veda etmişti.

Asir Gündoğdu'nun yeni adresi belli oldu. Yeni NOW dizisi Centilmen'de Arif'in ablası Melike'nin nişanlısı Erhan karakterine hayat verecek.

Asir Gündoğdu'nun yeni adresi belli oldu. Yeni NOW dizisi Centilmen'de Arif'in ablası Melike'nin nişanlısı Erhan karakterine hayat verecek.

Haysiyet vedasının üzerinden bir hafta bile geçmeden Gündoğdu'nun yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu, Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, MF Yapım imzalı Centilmen'in kadrosuna katıldı.

Gündoğdu dizide Erhan karakterini canlandıracak. Erhan, Kaan Miraç Sezen'in hayat verdiği Arif'in ablası Melike'nin nişanlısı olarak hikâyeye dahil olacak. Melike karakterini kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

Böylece Haysiyet'te ailesiyle çatışan bir oğlu oynayan Gündoğdu, Centilmen'de güç savaşlarının ortasındaki bir ailenin kapısından içeri girecek.

Kaan Miraç Sezen ve Vahide Perçin'li Centilmen'in çekimlerinin ekim ayının sonunda başlaması planlanıyor.

Kaan Miraç Sezen ve Vahide Perçin'li Centilmen'in çekimlerinin ekim ayının sonunda başlaması planlanıyor.

NOW'da yayınlanacak Centilmen, babadan oğula geçerek bugünlere ulaşan Altınkıranlar şirketindeki güç savaşlarını konu alıyor. Dizide Vahide Perçin, yıllar sonra cemiyet hayatından uzak yaşayan torunu Arif'i bulan ve onu kendi dünyasına dahil etmeye çalışan Süreyya Altınkıran'ı canlandırıyor.

Senaryosunu Mustafa Becit'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu oturuyor. Kadroda Perçin ve Sezen'in yanı sıra İlsu Demirci (Ece), Menderes Samancılar (Köksal), Selen Öztürk (İclal), Yasemin Baştan (Zehra), Timur Acar (Tayfun) ve Ulvi Kahyaoğlu (Serdar) yer alıyor.

Kadro duyurularıyla eylülden bu yana gündemden düşmeyen dizinin çekimlerinin ekim ayının sonunda başlaması planlanıyor. Yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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