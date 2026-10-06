Haysiyet'te Ölerek Kadroya Veda Eden Oyuncu NOW Dizisine Dahil Oldu
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Haysiyet'te babasının bedduasının ardından kamyonun altında kalan Aziz karakteriyle ekrana veda eden Asir Gündoğdu, beklemeden yeni bir projeye imza attı. Oyuncunun yeni adresi, NOW'un merakla beklenen dizisi Centilmen oldu. Peki Gündoğdu dizide kime hayat verecek?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Asir Gündoğdu, Haysiyet'te canlandırdığı Aziz karakterinin kamyon kazasında hayatını kaybetmesiyle diziye veda etmişti.
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Asir Gündoğdu'nun yeni adresi belli oldu. Yeni NOW dizisi Centilmen'de Arif'in ablası Melike'nin nişanlısı Erhan karakterine hayat verecek.
Kaan Miraç Sezen ve Vahide Perçin'li Centilmen'in çekimlerinin ekim ayının sonunda başlaması planlanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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