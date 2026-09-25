Asmalı Konak'ın Bekir Kirve'si Centilmen Dizisinin Kadrosuna Katıldı!
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Usta oyuncu Menderes Samancılar'dan magazin gündemine düşen bir haber geldi. Vahide Perçin'in başrolünde olduğu, NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Centilmen'in kadrosuna son anda dahil olan Samancılar, ekran başına kilitlenecek izleyicilere sürpriz bir karakterle geliyor. Peki değerli oyuncu dizide kimi canlandıracak? İşte merak edilen tüm detaylar.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Menderes Samancılar, Asmalı Konak'taki Bekir Kirve rolü ve Zıkkımın Kökü'ndeki baba karakteriyle akıllara kazındı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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