article/comments
article/share
Haberler
TV
Asmalı Konak'ın Bekir Kirve'si Centilmen Dizisinin Kadrosuna Katıldı!

Asmalı Konak'ın Bekir Kirve'si Centilmen Dizisinin Kadrosuna Katıldı!

dizi Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2026 - 14:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Usta oyuncu Menderes Samancılar'dan magazin gündemine düşen bir haber geldi. Vahide Perçin'in başrolünde olduğu, NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Centilmen'in kadrosuna son anda dahil olan Samancılar, ekran başına kilitlenecek izleyicilere sürpriz bir karakterle geliyor. Peki değerli oyuncu dizide kimi canlandıracak? İşte merak edilen tüm detaylar.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Menderes Samancılar, Asmalı Konak'taki Bekir Kirve rolü ve Zıkkımın Kökü'ndeki baba karakteriyle akıllara kazındı.

Menderes Samancılar, Asmalı Konak'taki Bekir Kirve rolü ve Zıkkımın Kökü'ndeki baba karakteriyle akıllara kazındı.
www.birsenaltuntas.com

Sinema ve dizi kariyerinde kırk yılı deviren Samancılar, en çok Asmalı Konak'ta canlandırdığı Bekir Kirve karakteriyle ve Zıkkımın Kökü filmindeki baba rolüyle akıllara kazındı. Tiyatro kökenli olan usta oyuncu, Güvercin, Zümrüdüanka, Çukur, Sıla, Kayıp ve Hayat Devam Ediyor gibi pek çok yapımda da rol aldı. Son dönemde boş durmayan Samancılar, Yalı Çapkını'nda kısa süreli bir role imza attıktan sonra İnci Taneleri'nde Terzi Affan karakterine hayat verdi. Şimdi ise tecrübeli ismin yeni adresi belli oldu.

Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, MF Yapım imzalı Centilmen'in kadrosuna son olarak katılan Samancılar, merakla beklenen Köksal karakterine hayat verecek. Tecrübeli isim, Vahide Perçin'in canlandırdığı Süreyya Altınkıran'ın eşini oynayacak; yani dizinin en dikkat çeken isimlerinden biriyle aynı kadroda buluşacak. Aile içi çekişmelerin merkezinde yer alması beklenen Köksal karakteri, dizinin en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya aday. Senaryosunu Mustafa Becit'in kaleme aldığı dizide bu rol, Samancılar'ın kariyerine yeni bir sayfa daha eklemesi anlamına geliyor.

Dizinin kadrosu, eylül ayının başından bu yana peş peşe gelen oyuncu duyurularıyla şekilleniyor. Önce başrol çifti Vahide Perçin ile Kaan Miraç Sezen açıklanmış, ardından İlsu Demirci ve Timur Acar gibi isimler de kadroya eklenmişti. Samancılar'ın katılımıyla Centilmen'in oyuncu kadrosu artık büyük ölçüde tamamlanmış görünüyor.

Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturacağı Centilmen'de, babadan oğula geçerek bugünlere ulaşan Altınkıranlar şirketindeki güç savaşları anlatılacak. Kadroda Samancılar'ın yanı sıra Kaan Miraç Sezen (Arif), İlsu Demirci (Ece), Selen Öztürk (İclal), Yasemin Baştan (Zehra), Timur Acar (Tayfun) ve Ulvi Kahyaoğlu (Serdar) de yer alıyor. Kadro haberleriyle günden güne gündemde kalmayı başaran dizi, NOW'da ekrana geldiğinde iddialı bir aile draması olarak izleyici karşısına çıkacak. Çekimlerin ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın