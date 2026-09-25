Asmalı Konak'ın Bekir Kirve'si Centilmen Dizisinin Kadrosuna Katıldı!

Sinema ve dizi kariyerinde kırk yılı deviren Samancılar, en çok Asmalı Konak'ta canlandırdığı Bekir Kirve karakteriyle ve Zıkkımın Kökü filmindeki baba rolüyle akıllara kazındı. Tiyatro kökenli olan usta oyuncu, Güvercin, Zümrüdüanka, Çukur, Sıla, Kayıp ve Hayat Devam Ediyor gibi pek çok yapımda da rol aldı. Son dönemde boş durmayan Samancılar, Yalı Çapkını'nda kısa süreli bir role imza attıktan sonra İnci Taneleri'nde Terzi Affan karakterine hayat verdi. Şimdi ise tecrübeli ismin yeni adresi belli oldu.

Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, MF Yapım imzalı Centilmen'in kadrosuna son olarak katılan Samancılar, merakla beklenen Köksal karakterine hayat verecek. Tecrübeli isim, Vahide Perçin'in canlandırdığı Süreyya Altınkıran'ın eşini oynayacak; yani dizinin en dikkat çeken isimlerinden biriyle aynı kadroda buluşacak. Aile içi çekişmelerin merkezinde yer alması beklenen Köksal karakteri, dizinin en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya aday. Senaryosunu Mustafa Becit'in kaleme aldığı dizide bu rol, Samancılar'ın kariyerine yeni bir sayfa daha eklemesi anlamına geliyor.

Dizinin kadrosu, eylül ayının başından bu yana peş peşe gelen oyuncu duyurularıyla şekilleniyor. Önce başrol çifti Vahide Perçin ile Kaan Miraç Sezen açıklanmış, ardından İlsu Demirci ve Timur Acar gibi isimler de kadroya eklenmişti. Samancılar'ın katılımıyla Centilmen'in oyuncu kadrosu artık büyük ölçüde tamamlanmış görünüyor.

Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturacağı Centilmen'de, babadan oğula geçerek bugünlere ulaşan Altınkıranlar şirketindeki güç savaşları anlatılacak. Kadroda Samancılar'ın yanı sıra Kaan Miraç Sezen (Arif), İlsu Demirci (Ece), Selen Öztürk (İclal), Yasemin Baştan (Zehra), Timur Acar (Tayfun) ve Ulvi Kahyaoğlu (Serdar) de yer alıyor. Kadro haberleriyle günden güne gündemde kalmayı başaran dizi, NOW'da ekrana geldiğinde iddialı bir aile draması olarak izleyici karşısına çıkacak. Çekimlerin ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.