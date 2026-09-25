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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 26-27 Eylül 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 26-27 Eylül 2026 Tiyatro Oyunları

Tiyatro
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 15:15
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İstanbul'da eylülün son hafta sonu tiyatro sahneleri yoğun bir programla seyirciyi bekliyor. 26-27 Eylül 2026'da Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki salonlarda dramdan komediye, müzikallerden doğaçlamaya ve çocuk oyunlarına uzanan çok sayıda oyun sahneleniyor. İBB Şehir Tiyatroları ise yeni sezonunu ekim ayında açacak. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekânlarıyla derledik.

Kaynak: Biletinial

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

  • Kurbağa Prens: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | DasDas İstinyePark

  • Alice: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne

  • Huhu ile Bilim Şov: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süper Köpüklü Bir Macera: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon

  • Pinokyo Çocuk Tiyatrosu: 26 Eylül Cumartesi, 14.00 | Trump Sahne

  • Kurbağa Prens: 26 Eylül Cumartesi, 15.00 | DasDas İstinyePark

  • Huhu ile Bilim Şov: 26 Eylül Cumartesi, 15.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Çalıkuşu: 26 Eylül Cumartesi, 15.00 | Taksim İstiklal Sahne

  • Don Kişot Çocuk Tiyatrosu: 26 Eylül Cumartesi, 16.00 | Trump Sahne

  • Legends of İstanbul: 26 Eylül Cumartesi, 16.00 | Yücel Art Center

  • Ballı Süt: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

  • Mahşer-i Cümbüş: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Trump Sahne

  • Yıldız: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | İstos Sahne Aznavur

  • Kürk Mantolu Madonna: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süper Köpüklü Bir Macera: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon

  • Külkedisi Harikalar Diyarında: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Torium Sahne

  • Kırmızı Başlıklı Kız: 27 Eylül Pazar, 13.00 | DasDas İstinyePark

  • Pinokyo Müzikali: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne

  • Bir Bilmecem Var Çocuklar: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi

  • Paw Patrol Görev Zamanı: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Büyükçekmece Akademi Koleji Tiyatro Salonu

  • Bay Meraklı ile Kukla Pandomim Gösterisi: 27 Eylül Pazar, 13.00 | House of Performance Bakırköy

  • Sonic Orman Macerası: 27 Eylül Pazar, 14.30 | Büyükçekmece Akademi Koleji Tiyatro Salonu

  • Kırmızı Başlıklı Kız: 27 Eylül Pazar, 15.00 | DasDas İstinyePark

  • Bir Bilmecem Var Çocuklar: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi

  • Çizmeli Kedi: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Torium Sahne

  • Don Kişot Çocuk Tiyatrosu: 27 Eylül Pazar, 16.00 | DasDas İstinyePark

  • Minecraft ve Kuromi 'Büyük Macera': 27 Eylül Pazar, 16.00 | Büyükçekmece Akademi Koleji Tiyatro Salonu

  • Operadaki Hayalet: 27 Eylül Pazar, 17.10 | Taksim İstiklal Sahne

  • Bu Hikaye Senden Uzun Osman: 27 Eylül Pazar, 18.00 | Fişekhane Ana Sahne

  • Quasimodo - Notre Dame'ın Kamburu: 27 Eylül Pazar, 19.00 | Asmalı Sahne

  • Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 27 Eylül Pazar, 19.30 | Taksim İstiklal Sahne

  • Gırgıriye Müzikali: 27 Eylül Pazar, 20.00 | Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

  • Herkes Kocama Benziyor: 27 Eylül Pazar, 20.30 | HOP Sahne Bakırköy

  • Kürk Mantolu Madonna: 27 Eylül Pazar, 21.30 | Taksim İstiklal Sahne

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

  • Huhu ile Bilim Şov: 26 Eylül Cumartesi, 11.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu

  • Huhu ile Bilim Şov: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu

  • La La La Fontaine Müzikali: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • PERA 'Kayıp Işığın Serüveni': 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Sen Neredesin?: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | O Sahne

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Karnaval: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi

  • Hayal Adası Müzikali: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Üsküdar Sahne Hane

  • Hayal Adası Müzikali: 26 Eylül Cumartesi, 14.30 | Üsküdar Sahne Hane

  • Huhu ile Bilim Şov: 26 Eylül Cumartesi, 15.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu

  • La La La Fontaine Müzikali: 26 Eylül Cumartesi, 15.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • PERA 'Kayıp Işığın Serüveni': 26 Eylül Cumartesi, 15.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Keloğlan: 26 Eylül Cumartesi, 15.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Sevgili Arsız Ölüm Dirmit: 26 Eylül Cumartesi, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Star Paws Doğa Devriyesi: 26 Eylül Cumartesi, 16.00 | Üsküdar Sahne Hane

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 26 Eylül Cumartesi, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Şimdi Değilse: 26 Eylül Cumartesi, 17.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Ağzı Çiçekli Adam: 26 Eylül Cumartesi, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Ben Deli Miyim?: 26 Eylül Cumartesi, 19.30 | Mayor Sahne Bostancı

  • Vadideki Zambak: 26 Eylül Cumartesi, 20.00 | Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel

  • Bir İhtimal Kabare: 26 Eylül Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • Kayıt Dışı: 26 Eylül Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Sevgili Arsız Ölüm Dirmit: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Doğu Ekspresinde Cinayet: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Tiyatro Ak'la Kara Kadıköy Sahnesi

  • Şafak Kaç: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Aşk-ı Memnu Karıştı: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Üsküdar Sahne Hane

  • Daha Da Beteri Var: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | İstanbulimpro Sahne

  • Ermiş: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Dormen Sahnesi

  • Hayri Fitler: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Altı Üstü Kabare

  • Yaralı Bilinç: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Maltepe Tiyatrosu

  • H*şt P*şt: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Pax Sahne

  • U Dönüşü Doğaçlama: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | O Sahne

  • Yasak Müzikal: 26 Eylül Cumartesi, 21.00 | DasDas Açık Sahne

  • Edepsiz Komedi: 26 Eylül Cumartesi, 23.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Huhu ile Bilim Şov: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Karnaval: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi

  • Hayal Adası Müzikali: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Soğuktan Korkmayan Tek Kuş: 27 Eylül Pazar, 13.00 | O Sahne

  • 80 Günde Dünya Turu: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Küçük Prens ve Arkadaşları: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi

  • Ringo'nun Dünyası: 27 Eylül Pazar, 14.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Hayal Adası Müzikali: 27 Eylül Pazar, 14.30 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Huhu ile Bilim Şov: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi

  • 80 Günde Dünya Turu: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Küçük Prens ve Arkadaşları: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi

  • Şerbetli Yalanlar: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Üsküdar Sahne Hane

  • Karmakarışık: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Kadıköy Entropi Sahne

  • Elma Labrador Çimen: 27 Eylül Pazar, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Star Paws Doğa Devriyesi: 27 Eylül Pazar, 16.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: 27 Eylül Pazar, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • O Çatının Altında: 27 Eylül Pazar, 16.00 | Kadıköy Eylül Sahnesi

  • Belki Sular Hiç Çekilmez: 27 Eylül Pazar, 17.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Lüküs Hayat Kabare: 27 Eylül Pazar, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • İntihar Dükkanı: 27 Eylül Pazar, 18.00 | DasDas Açık Sahne

  • Elma Labrador Çimen: 27 Eylül Pazar, 19.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Haftanın Elemanı: 27 Eylül Pazar, 19.00 | İstanbulimpro Sahne

  • Kadınlık Bizde Kalsın: 27 Eylül Pazar, 19.00 | Üsküdar Sahne Hane

  • Normal İnsanlar: 27 Eylül Pazar, 20.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne

  • Raporlu Çatlak: 27 Eylül Pazar, 20.30 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Ayrılık Çeşmesi: 27 Eylül Pazar, 20.30 | Kadıköy Eylül Sahnesi

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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