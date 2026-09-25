İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 26-27 Eylül 2026 Tiyatro Oyunları

Huhu ile Bilim Şov: 26 Eylül Cumartesi, 11.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu
Huhu ile Bilim Şov: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu
La La La Fontaine Müzikali: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir
PERA 'Kayıp Işığın Serüveni': 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
Sen Neredesin?: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | O Sahne
Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Karnaval: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi
Hayal Adası Müzikali: 26 Eylül Cumartesi, 13.00 | Üsküdar Sahne Hane
Hayal Adası Müzikali: 26 Eylül Cumartesi, 14.30 | Üsküdar Sahne Hane
Huhu ile Bilim Şov: 26 Eylül Cumartesi, 15.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu
La La La Fontaine Müzikali: 26 Eylül Cumartesi, 15.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir
PERA 'Kayıp Işığın Serüveni': 26 Eylül Cumartesi, 15.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
Keloğlan: 26 Eylül Cumartesi, 15.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit: 26 Eylül Cumartesi, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon
Star Paws Doğa Devriyesi: 26 Eylül Cumartesi, 16.00 | Üsküdar Sahne Hane
Bir Delinin Hatıra Defteri: 26 Eylül Cumartesi, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Şimdi Değilse: 26 Eylül Cumartesi, 17.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne
Ağzı Çiçekli Adam: 26 Eylül Cumartesi, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Ben Deli Miyim?: 26 Eylül Cumartesi, 19.30 | Mayor Sahne Bostancı
Vadideki Zambak: 26 Eylül Cumartesi, 20.00 | Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel
Bir İhtimal Kabare: 26 Eylül Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi
Kayıt Dışı: 26 Eylül Cumartesi, 20.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Moda Sahnesi Büyük Salon
Doğu Ekspresinde Cinayet: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Tiyatro Ak'la Kara Kadıköy Sahnesi
Şafak Kaç: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
Aşk-ı Memnu Karıştı: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Üsküdar Sahne Hane
Daha Da Beteri Var: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | İstanbulimpro Sahne
Ermiş: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Dormen Sahnesi
Hayri Fitler: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Altı Üstü Kabare
Yaralı Bilinç: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Maltepe Tiyatrosu
H*şt P*şt: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | Pax Sahne
U Dönüşü Doğaçlama: 26 Eylül Cumartesi, 20.30 | O Sahne
Yasak Müzikal: 26 Eylül Cumartesi, 21.00 | DasDas Açık Sahne
Edepsiz Komedi: 26 Eylül Cumartesi, 23.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Huhu ile Bilim Şov: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi
Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Karnaval: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi
Hayal Adası Müzikali: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Soğuktan Korkmayan Tek Kuş: 27 Eylül Pazar, 13.00 | O Sahne
80 Günde Dünya Turu: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
Küçük Prens ve Arkadaşları: 27 Eylül Pazar, 13.00 | Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi
Ringo'nun Dünyası: 27 Eylül Pazar, 14.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir
Hayal Adası Müzikali: 27 Eylül Pazar, 14.30 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Huhu ile Bilim Şov: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi
80 Günde Dünya Turu: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
Küçük Prens ve Arkadaşları: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi
Şerbetli Yalanlar: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Üsküdar Sahne Hane
Karmakarışık: 27 Eylül Pazar, 15.00 | Kadıköy Entropi Sahne
Elma Labrador Çimen: 27 Eylül Pazar, 16.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon
Star Paws Doğa Devriyesi: 27 Eylül Pazar, 16.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: 27 Eylül Pazar, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
O Çatının Altında: 27 Eylül Pazar, 16.00 | Kadıköy Eylül Sahnesi
Belki Sular Hiç Çekilmez: 27 Eylül Pazar, 17.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne
Lüküs Hayat Kabare: 27 Eylül Pazar, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
İntihar Dükkanı: 27 Eylül Pazar, 18.00 | DasDas Açık Sahne
Elma Labrador Çimen: 27 Eylül Pazar, 19.00 | Moda Sahnesi Büyük Salon
Haftanın Elemanı: 27 Eylül Pazar, 19.00 | İstanbulimpro Sahne
Kadınlık Bizde Kalsın: 27 Eylül Pazar, 19.00 | Üsküdar Sahne Hane
Normal İnsanlar: 27 Eylül Pazar, 20.00 | Müze Gazhane Meydan Sahne
Raporlu Çatlak: 27 Eylül Pazar, 20.30 | Cafe Theatre Koşuyolu
Ayrılık Çeşmesi: 27 Eylül Pazar, 20.30 | Kadıköy Eylül Sahnesi
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