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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 26-27 Eylül İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 26-27 Eylül İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Sinema Tiyatro Etkinlikler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 15:45
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Eylülün son hafta sonunda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da tiyatro salonları yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. 26-27 Eylül programında çocuk oyunlarından stand-up gecelerine, açık hava konserlerinden Eskişehir Caz Festivali’ne kadar pek çok seçenek var. Sinemaseverleri ise iki gün boyunca 90 TL’lik biletlerle Türkiye Sinema Festivali bekliyor. Şehir şehir hazırladığımız rehberde saatleri, mekanları ve başlangıç bilet fiyatlarını bulabilirsiniz.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Küçük Prens – Müzikli Danslı Çocuk Oyunu: 26 Eylül Cmt, 14:30 | Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu. Saint-Exupéry’nin klasiğini şarkı ve danslarla anlatan, 3 yaş ve üzeri çocuklar için 50 dakikalık oyun. Biletler 443 ₺’den başlıyor.

  • Özlem Kosif – Hayatım Yanlış Anlama: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi. Özlem Kosif’in gerçek hayattan hikâyelerini komediye dönüştürdüğü 110 dakikalık tek kişilik gösteri. 13 yaş sınırı var, biletler 800 ₺’den başlıyor ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası uygulanıyor.

  • Gözün Kör Olsun Eros: 26 Eylül Cmt, 20:30 | Pier Sahne. Olympos’ta yargılanan aşk tanrısı Eros’un ceza olarak dünyanın en karmaşık ülkesine gönderilmesini anlatan komedi. 18 yaş sınırı bulunan oyunun biletleri 750 ₺’den başlıyor.

  • Kapı Duvar Aşk: 26 Eylül Cmt, 20:30 | Kültürpark Gençlik Tiyatrosu. Almanya’da yaşayan bir sıra gecesi türkücüsüyle ikinci baharını yaşayan bir kadının tesadüflerle başlayan aşkı. 13+ yaş sınırlı oyunun biletleri 560 ₺’den.

  • Istırap Korosu: 26 Eylül Cmt, 20:30 | Bi’nevi Sahne. İki oyuncunun onlarca karaktere bürünerek bir apartmanın görünmeyen dertlerini anlattığı ritim oyunu. 16+ yaş sınırı var, biletler 175 ₺’den başlıyor.

  • Pinokyo: 27 Eylül Paz, 13:00 ve 15:00 | Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi. Maskot yerine oyuncuların canlı oynadığı interaktif çocuk oyunu. 2 yaş ve üzeri her seyirci için bilet gerekiyor, fiyatlar 329 ₺’den başlıyor.

  • Sihirli Kalem: 27 Eylül Paz, 14:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Babaannesinin hediye ettiği sihirli kalemle dertlerini günlüğe yazan 10 yaşındaki Suna’nın hikâyesi. Biletler 336 ₺’den, “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

  • Kuğu Gölü Çocuk Balesi: 27 Eylül Paz, 15:00 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. Odette ile Prens Siegfried’in hikâyesini çocuklar için mutlu sonla yeniden yorumlayan 50 dakikalık bale. Biletler 767 ₺’den başlıyor.

  • 3 Sap Doğaçlama: 27 Eylül Paz, 19:30 | Maske Sanat Tiyatrosu. Özgür Özcan, Can Ergün ve Mert Yaran’ın seyirci önerileriyle sahnede anlık hikâyeler kurduğu gösteri. 16+ yaş sınırı var, biletler 300 ₺’den.

  • Seda Yüz Stand Up: 27 Eylül Paz, 20:30 | SoldOut Performance Hall. Seda Yüz’ün tek kişilik gösterisi 18 yaş altına kapalı. Biletler 1.120 ₺’den başlıyor, ikinci bilette yüzde 50 indirim var.

Konser ve Festivaller

  • Yaşar & Sıla – Bizlik Masalar: 27 Eylül Paz, 18:30 | İzmir Parc Ceremonie. 18 yaş sınırlı konserin biletleri 2.280 ₺’den başlıyor.

  • Maximum Gençlik Festivali: 27 Eylül Paz, 17:00 | Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi. Biletler 957 ₺’den.

  • Çelik Konseri: 27 Eylül Paz, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu. 90’ların sevilen isimlerinden Çelik, hafta sonunu açık havada kapatıyor. Biletler 1.000 ₺’den başlıyor.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • Türkiye Sinema Festivali: 26-27 Eylül’de 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda bilet fiyatı 90 ₺. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği’nin düzenlediği festivale katılan salon ve seanslar, festivalin resmi salon listesinden takip edilebiliyor.

  • 25 Eylül Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Damat Mektebi: Hakan Kurşun’un yönettiği, Sermiyan Midyat, Algı Eke ve Füsun Demirel’in rol aldığı yerli komedi. Köyün gençleri evlenemeyince memleketine dönen Miran, kahvehaneyi “Damat Mektebi”ne çeviriyor. 10+ yaş sınırlı.

  • Üç Harfliler: Mühür: Doğmamış bir bebeğe işlenen gizemli mührün izini süren Falcı Müzeyyen’in hikâyesi. Serinin yeni halkası 18+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • İsyan (Mutiny): Jason Statham’ın, patronunun suikastında şüpheli konumuna düşen eski bir özel kuvvetler askerini canlandırdığı 16+ yaş sınırlı aksiyon-gerilim.

  • Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen: Emilia Jones ve Nick Robinson’ın başrolde olduğu, kariyer yolları ayrılan genç bir çiftin ilişkisini anlatan 16+ romantik dram.

  • Avengers: Endgame Encore: 2019’un gişe rekortmeni, yeniden gösterimle 13+ yaş sınırıyla beyaz perdeye dönüyor.

  • Animasyon ve aile seyirliği: “Kahraman Köpek Charlie”, Karlar Kraliçesi masalından esinlenen “Kartopu Oyunları”, “Kediler Firarda: Mısır Operasyonu”, “Kristal Gezegen: Yeni Dünya” ve “Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri” 6+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Aksiyon severler için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve Christopher Nolan imzalı 16+ “The Odyssey”; korku severler için 18+ “Resident Evil” ve “Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar”; gerilim arayanlar için 16+ “Fall 2: Ölümcül Tırmanış” ile Alan Ritchson’lı “Sınırsız”; komedi için ise Olivia Wilde’ın “Davet” filmi hafta sonu boyunca izlenebilir.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Pamuk Prenses ve Sihirli Ayna: 26 Eylül Cmt, 14:00 | Ankara Çayyolu Sahne. İyi olmanın ve paylaşmanın önemini anlatan masal uyarlaması 5 yaş ve üzeri çocuklara sesleniyor. Biletler 448 ₺’den, “2 bilete 1 bedava” kampanyası var.

  • Bremen Mızıkacıları: 26 Eylül Cmt, 15:00 | Başkent Sanat Merkezi Nata Vega. Sahipleri tarafından kovulan horoz, eşek, kedi ve köpeğin Bremen’e konser vermeye gidişini anlatan 40 dakikalık oyun, 3-6 yaş grubuna yönelik. Biletler 500 ₺’den.

  • Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 26 Eylül Cmt, 15:00 | AKM Sahne Kızılay. Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan, Süleyman Ceylan’ın sahnelediği 60 dakikalık tek kişilik dram. 13+ yaş sınırı var.

  • Karagöz Yazıcı: 26 Eylül Cmt, 16:00 ve 27 Eylül Paz, 14:30 | Karagöz Müzesi Hayali Küçük Ali Sahne. Geleneksel gölge oyununu çocuklarla buluşturan gösterinin biletleri 300 ₺’den başlıyor.

  • 12 Numaralı Adam: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Çankaya Sahne. Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp oynadığı oyunda yıllardır yedekte bekleyen bir kaleci, sahaya çıktığı 90 dakikada hayatını sorguluyor. 12+ yaş sınırlı, biletler 700 ₺’den ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

  • Fareler ve İnsanlar: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi. Steinbeck’in Büyük Buhran dönemini anlatan klasiği Burak Aloğlu ve Emincan Dalçın yorumuyla sahnede. 14+ yaş sınırı var, biletler 965 ₺’den.

  • Jan Dark’ın Öteki Ölümü: 26 Eylül Cmt, 20:00 | AST Bilkent Sahne. Tiyatroadam’ın Stefan Tsanev uyarlaması, yakılmadan önceki gece zindanda iki ziyaretçiyle karşılaşan Jan Dark’ı kara komediyle anlatıyor. Biletler 1.568 ₺’den başlıyor.

  • Milena’ya Mektuplar: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi. Kafka ile gazeteci Milena arasındaki mektuplaşmayı Oğuzhan Karadavut’un yorumuyla sahneye taşıyan 50 dakikalık dram. Biletler 560 ₺’den.

  • Öteki Ankara Müzikali: 26 Eylül Cmt ve 27 Eylül Paz, 20:00 | Akün Sahnesi. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Bentderesi’nde geçen müzikali iki gün için de tükendi. Seanstan 24 saat önce 17 koltuk satışa açılıyor, genç biletler ise “Sanat Cepte” uygulamasından alınabiliyor. 16+ yaş sınırı var.

  • Kapsam Dışı Tiyatro Sporu Gösterisi: 26 Eylül Cmt, 20:30 | Deli Sanat. Takımların seyirci önünde kurallı ama sonucu belirsiz doğaçlama oyunlarla yarıştığı gösteri. Biletler 322 ₺’den başlıyor.

  • Fani But Funny – Bekir Develi: 26 Eylül Cmt, 20:30 | Pursaklar DT Sahnesi. Gündelik ikilemleri mizahla anlatan, ailece izlenebilecek 75 dakikalık stand-up. 13+ yaş sınırlı gösterinin biletleri 800 ₺’den.

  • Pinokyo: 27 Eylül Paz, 14:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi. Pinokyo’nun “yıldızlar ülkesi”ne uzanan yolculuğunu anlatan, 2-12 yaş için 45 dakikalık oyun. Biletler 500 ₺’den başlıyor.

Konser ve Festivaller

  • Yıldız Tilbe: 26 Eylül Cmt, 21:00 | Oran Açık Hava Sahnesi. Biletler 1.350 ₺’den başlıyor, satışta son biletlere gelinmiş durumda.

  • Murat Dalkılıç: 26 Eylül Cmt, 21:00 | ATO Congresium. Biletler 950 ₺’den.

  • Royal Philharmonic Orchestra: 27 Eylül Paz, 20:00 | CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon. Londra’nın köklü orkestrası başkentte klasik müzikseverlerle buluşuyor.

  • Levent Yüksel: 27 Eylül Paz, 21:00 | Oran Açık Hava Sahnesi. Biletler 1.350 ₺’den başlıyor.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • Türkiye Sinema Festivali: 26-27 Eylül’de 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda bilet fiyatı 90 ₺. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği’nin düzenlediği festivale katılan salon ve seanslar, festivalin resmi salon listesinden takip edilebiliyor.

  • 25 Eylül Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Damat Mektebi: Hakan Kurşun’un yönettiği, Sermiyan Midyat, Algı Eke ve Füsun Demirel’in rol aldığı yerli komedi. Köyün gençleri evlenemeyince memleketine dönen Miran, kahvehaneyi “Damat Mektebi”ne çeviriyor. 10+ yaş sınırlı.

  • Üç Harfliler: Mühür: Doğmamış bir bebeğe işlenen gizemli mührün izini süren Falcı Müzeyyen’in hikâyesi. Serinin yeni halkası 18+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • İsyan (Mutiny): Jason Statham’ın, patronunun suikastında şüpheli konumuna düşen eski bir özel kuvvetler askerini canlandırdığı 16+ yaş sınırlı aksiyon-gerilim.

  • Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen: Emilia Jones ve Nick Robinson’ın başrolde olduğu, kariyer yolları ayrılan genç bir çiftin ilişkisini anlatan 16+ romantik dram.

  • Avengers: Endgame Encore: 2019’un gişe rekortmeni, yeniden gösterimle 13+ yaş sınırıyla beyaz perdeye dönüyor.

  • Animasyon ve aile seyirliği: “Kahraman Köpek Charlie”, Karlar Kraliçesi masalından esinlenen “Kartopu Oyunları”, “Kediler Firarda: Mısır Operasyonu”, “Kristal Gezegen: Yeni Dünya” ve “Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri” 6+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Aksiyon severler için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve Christopher Nolan imzalı 16+ “The Odyssey”; korku severler için 18+ “Resident Evil” ve “Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar”; gerilim arayanlar için 16+ “Fall 2: Ölümcül Tırmanış” ile Alan Ritchson’lı “Sınırsız”; komedi için ise Olivia Wilde’ın “Davet” filmi hafta sonu boyunca izlenebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Kokona Yatıyor: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Toprak Kitap Kafe. Tek bir yanlış anlaşılmayla rayından çıkan kusursuz bir planı anlatan kaos komedisi. 15+ yaş sınırı var, biletler 224 ₺’den başlıyor.

  • Başkomiser Delil Celal “Sorgu”: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Mahfil Sahne. Seyircinin dosyayı inceleyip şüphelileri sorguladığı ve davayı kendisinin çözdüğü 150 dakikalık interaktif oyun. 16+ yaş sınırlı, biletler 250 ₺’den ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

  • Seninle Evlenir Miyim?: 26 Eylül Cmt, 20:30 | Runa Stage Art Cafe. Barbaros Uzunöner’in yazıp yönettiği, Melda Gür’le birlikte oynadığı, tanışmadan evliliğe uzanan süreci anlatan ilişki komedisi. 15+ yaş sınırı var, biletler 1.200 ₺’den.

  • Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye: 26 Eylül Cmt, 20:30 | Artcorner Sahne. Sait Faik Abasıyanık öykülerinden uyarlanan, Burgaz’dan Beyoğlu’na uzanan hüzünlü ve komik bir İstanbul turu. 12+ yaş sınırlı oyunun biletleri 274 ₺’den.

  • Kırmızı Balık Yasaklı Göl: 27 Eylül Paz, 13:00 | Runa Stage Art Cafe. Jest Tiyatro’nun çevre temizliği ve geri dönüşümü anlatan 35 dakikalık çocuk oyunu, 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 280 ₺’den.

  • Vız Vız Arı: 27 Eylül Paz, 15:00 | Runa Stage Art Cafe. Kovanı bala düşkün ayıdan korumaya çalışan Arı Pıtır’ın müzikli macerası. Oyunun biletleri tükendi.

  • Açıklayabilirim Aşkım: 27 Eylül Paz, 20:00 | Runa Stage Art Cafe. Uçağını kaçıran bir kocanın eve beklenmedik dönüşüyle yalanların birbirine girdiği kapı komedisi. 12+ yaş sınırı var, biletler 280 ₺’den.

  • Birileri Doğaçlama Tiyatro Gösterisi: 27 Eylül Paz, 20:00 | Eskişehir Kim Sahne. Bu yıl Eskişehir’de kurulan ekip, seyircinin yönlendirmeleriyle sahnede anlık hikâyeler kuruyor. 13+ yaş sınırlı gösterinin biletleri 246 ₺’den.

  • Fani But Funny – Bekir Develi: 27 Eylül Paz, 20:00 | Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. Ailece izlenebilecek 75 dakikalık stand-up gösterisi 13+ yaş sınırıyla sahnede. Biletler 1.000 ₺’den başlıyor.

  • Yusuf Bilal Altıntaş – Entel Maganda: 27 Eylül Paz, 20:30 | Barok Pub. Ekonomiden sanata gündelik meseleleri mizahla anlatan stand-up, 18 yaş altına kapalı. Biletler 438 ₺’den.

Konser ve Festivaller

  • Eskişehir Caz Festivali: 26-27 Eylül | Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı. Cumartesi Ege Ön, Zinne Viola, Gevende ve Fatih Erkoç; pazar ise Öner Karaçuha Quartet, Teddy’s Brain Drain, Birsen Tezer ve Gaye Su Akyol sahne alıyor. Kapılar 14:00’te açılıyor, her iki gün de çocuklara özel caz etkinlikleri var. Günlük biletler 700-800 ₺’den, kombine bilet 1.300 ₺’den başlıyor, 0-3 yaş ücretsiz.

  • Echo Tribute Band – Barış Manço Şarkıları: 26 Eylül Cmt, 22:00 | Eskişehir F/Stop Salon. Barış Manço’nun unutulmaz şarkılarının seslendirileceği gecede 18 yaş sınırı uygulanıyor.

  • Not: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezonu Ekim başında “Verimsizler” oyunuyla açacak.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • Türkiye Sinema Festivali: 26-27 Eylül’de 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda bilet fiyatı 90 ₺. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği’nin düzenlediği festivale katılan salon ve seanslar, festivalin resmi salon listesinden takip edilebiliyor.

  • 25 Eylül Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Damat Mektebi: Hakan Kurşun’un yönettiği, Sermiyan Midyat, Algı Eke ve Füsun Demirel’in rol aldığı yerli komedi. Köyün gençleri evlenemeyince memleketine dönen Miran, kahvehaneyi “Damat Mektebi”ne çeviriyor. 10+ yaş sınırlı.

  • Üç Harfliler: Mühür: Doğmamış bir bebeğe işlenen gizemli mührün izini süren Falcı Müzeyyen’in hikâyesi. Serinin yeni halkası 18+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • İsyan (Mutiny): Jason Statham’ın, patronunun suikastında şüpheli konumuna düşen eski bir özel kuvvetler askerini canlandırdığı 16+ yaş sınırlı aksiyon-gerilim.

  • Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen: Emilia Jones ve Nick Robinson’ın başrolde olduğu, kariyer yolları ayrılan genç bir çiftin ilişkisini anlatan 16+ romantik dram.

  • Avengers: Endgame Encore: 2019’un gişe rekortmeni, yeniden gösterimle 13+ yaş sınırıyla beyaz perdeye dönüyor.

  • Animasyon ve aile seyirliği: “Kahraman Köpek Charlie”, Karlar Kraliçesi masalından esinlenen “Kartopu Oyunları”, “Kediler Firarda: Mısır Operasyonu”, “Kristal Gezegen: Yeni Dünya” ve “Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri” 6+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Aksiyon severler için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve Christopher Nolan imzalı 16+ “The Odyssey”; korku severler için 18+ “Resident Evil” ve “Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar”; gerilim arayanlar için 16+ “Fall 2: Ölümcül Tırmanış” ile Alan Ritchson’lı “Sınırsız”; komedi için ise Olivia Wilde’ın “Davet” filmi hafta sonu boyunca izlenebilir.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Küçük Prens Müzikli Çocuk Tiyatrosu: 26 Eylül Cmt, 14:00 ve 16:00 | Antalya İpekten Sahne; 27 Eylül Paz, 13:00 ve 15:00 | Panda Sahne. Gezegen gezegen dolaşan Küçük Prens’in gerçek arkadaşlığı keşfettiği müzikli oyun, 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 300 ₺.

  • Yırtık ile Pırtık: 26 Eylül Cmt, 15:00 | Mall of Antalya Küçük Salon. Parkta buluşan iki arkadaşın birlikte oynamanın yolunu aradığı 40 dakikalık çocuk oyunu. Biletler 200 ₺.

  • Arı Maya Bal Kovanı: 26 Eylül Cmt, 19:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. İyilik ile kötülük arasındaki dengeyi anlatan interaktif çocuk müzikali 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 169 ₺.

  • Haydi Karına Koş: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Antalya Doğu Garajı K.T.M. Performans Sahne 1. Birbirinden habersiz iki eşi olan John’un bir kazanın ardından sırrını saklama çabasını anlatan 100 dakikalık komedi. 13+ yaş sınırı var, biletler 300 ₺.

  • Hayvan Çiftliği: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Antalya Selda Bağcan Sahnesi. George Orwell’ın romanından uyarlanan, çiftliği ele geçiren hayvanların yeni düzeninin diktatörlüğe dönüşmesini anlatan 70 dakikalık oyun. 7+ yaş sınırlı, biletler 650 ₺.

  • Hansel ile Gretel’in Eğlenceli Hikayesi: 27 Eylül Paz, 15:00 | Mall of Antalya Küçük Salon. Bilinen masalı sorumluluk bilinci üzerinden yeniden anlatan, 3-8 yaş için 40 dakikalık oyun. Biletler 200 ₺.

  • Sevimli Dostlar: 27 Eylül Paz, 17:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. Gezegenimize sahip çıkmayı anlatan, 2 yaş ve üzeri çocuklar için oyun. Biletler 169 ₺.

  • Panda Magic Show: 27 Eylül Paz, 17:30 | Panda Sahne. Çocukların da gösteriye katıldığı 40 dakikalık interaktif sihirbazlık şovu, 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 400 ₺.

  • Ağustos Böceği ile Karınca: 27 Eylül Paz, 17:45 | Antalya Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Klasik masalı müzikli ve modern bir yorumla dostluk üzerine kuran çocuk oyunu, 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 450-500 ₺, iptal ve iade yapılmıyor.

  • Benyunusyılmaz – Olay Yeri İnceleme: 27 Eylül Paz, 19:30 | Türkan Şoray Kültür Merkezi. Yunus Yılmaz’ın sıradan olayları kendine has mizahıyla “incelediği” 130 dakikalık stand-up, 18 yaş altına kapalı.

Konser ve Festivaller

  • Spartaküs – 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali: 26 Eylül Cmt, 21:00 | Aspendos Antik Tiyatrosu. Festivalin kapanışında Kazakistan Abay Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu, Haçaturyan’ın ünlü balesini antik sahnede yorumluyor. 7+ yaş sınırı var, biletler 950 ₺’den başlıyor.

  • Hayko Cepkin – Electric: 26 Eylül Cmt, 21:00 | Antalya Açıkhava Bahçe. Biletler 1.800 ₺’den başlıyor.

  • 15. Uluslararası Antalya Gitar Festivali – David Martinez Garcia: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Türkan Şoray Kültür Merkezi. Muratpaşa Belediyesi’nin festival programında klasik gitar dinletisi.

  • Not: Antalya Devlet Tiyatrosu yeni sezonu Ekim’de açıyor. 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali ise 24-31 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • Türkiye Sinema Festivali: 26-27 Eylül’de 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda bilet fiyatı 90 ₺. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği’nin düzenlediği festivale katılan salon ve seanslar, festivalin resmi salon listesinden takip edilebiliyor.

  • 25 Eylül Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Damat Mektebi: Hakan Kurşun’un yönettiği, Sermiyan Midyat, Algı Eke ve Füsun Demirel’in rol aldığı yerli komedi. Köyün gençleri evlenemeyince memleketine dönen Miran, kahvehaneyi “Damat Mektebi”ne çeviriyor. 10+ yaş sınırlı.

  • Üç Harfliler: Mühür: Doğmamış bir bebeğe işlenen gizemli mührün izini süren Falcı Müzeyyen’in hikâyesi. Serinin yeni halkası 18+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • İsyan (Mutiny): Jason Statham’ın, patronunun suikastında şüpheli konumuna düşen eski bir özel kuvvetler askerini canlandırdığı 16+ yaş sınırlı aksiyon-gerilim.

  • Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen: Emilia Jones ve Nick Robinson’ın başrolde olduğu, kariyer yolları ayrılan genç bir çiftin ilişkisini anlatan 16+ romantik dram.

  • Avengers: Endgame Encore: 2019’un gişe rekortmeni, yeniden gösterimle 13+ yaş sınırıyla beyaz perdeye dönüyor.

  • Animasyon ve aile seyirliği: “Kahraman Köpek Charlie”, Karlar Kraliçesi masalından esinlenen “Kartopu Oyunları”, “Kediler Firarda: Mısır Operasyonu”, “Kristal Gezegen: Yeni Dünya” ve “Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri” 6+ yaş sınırıyla vizyonda.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Aksiyon severler için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve Christopher Nolan imzalı 16+ “The Odyssey”; korku severler için 18+ “Resident Evil” ve “Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar”; gerilim arayanlar için 16+ “Fall 2: Ölümcül Tırmanış” ile Alan Ritchson’lı “Sınırsız”; komedi için ise Olivia Wilde’ın “Davet” filmi hafta sonu boyunca izlenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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