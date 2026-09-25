Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 26-27 Eylül İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Eylülün son hafta sonunda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da tiyatro salonları yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. 26-27 Eylül programında çocuk oyunlarından stand-up gecelerine, açık hava konserlerinden Eskişehir Caz Festivali’ne kadar pek çok seçenek var. Sinemaseverleri ise iki gün boyunca 90 TL’lik biletlerle Türkiye Sinema Festivali bekliyor. Şehir şehir hazırladığımız rehberde saatleri, mekanları ve başlangıç bilet fiyatlarını bulabilirsiniz.