Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 26-27 Eylül İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Pamuk Prenses ve Sihirli Ayna: 26 Eylül Cmt, 14:00 | Ankara Çayyolu Sahne. İyi olmanın ve paylaşmanın önemini anlatan masal uyarlaması 5 yaş ve üzeri çocuklara sesleniyor. Biletler 448 ₺’den, “2 bilete 1 bedava” kampanyası var.
Bremen Mızıkacıları: 26 Eylül Cmt, 15:00 | Başkent Sanat Merkezi Nata Vega. Sahipleri tarafından kovulan horoz, eşek, kedi ve köpeğin Bremen’e konser vermeye gidişini anlatan 40 dakikalık oyun, 3-6 yaş grubuna yönelik. Biletler 500 ₺’den.
Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 26 Eylül Cmt, 15:00 | AKM Sahne Kızılay. Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan, Süleyman Ceylan’ın sahnelediği 60 dakikalık tek kişilik dram. 13+ yaş sınırı var.
Karagöz Yazıcı: 26 Eylül Cmt, 16:00 ve 27 Eylül Paz, 14:30 | Karagöz Müzesi Hayali Küçük Ali Sahne. Geleneksel gölge oyununu çocuklarla buluşturan gösterinin biletleri 300 ₺’den başlıyor.
12 Numaralı Adam: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Çankaya Sahne. Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp oynadığı oyunda yıllardır yedekte bekleyen bir kaleci, sahaya çıktığı 90 dakikada hayatını sorguluyor. 12+ yaş sınırlı, biletler 700 ₺’den ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.
Fareler ve İnsanlar: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi. Steinbeck’in Büyük Buhran dönemini anlatan klasiği Burak Aloğlu ve Emincan Dalçın yorumuyla sahnede. 14+ yaş sınırı var, biletler 965 ₺’den.
Jan Dark’ın Öteki Ölümü: 26 Eylül Cmt, 20:00 | AST Bilkent Sahne. Tiyatroadam’ın Stefan Tsanev uyarlaması, yakılmadan önceki gece zindanda iki ziyaretçiyle karşılaşan Jan Dark’ı kara komediyle anlatıyor. Biletler 1.568 ₺’den başlıyor.
Milena’ya Mektuplar: 26 Eylül Cmt, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi. Kafka ile gazeteci Milena arasındaki mektuplaşmayı Oğuzhan Karadavut’un yorumuyla sahneye taşıyan 50 dakikalık dram. Biletler 560 ₺’den.
Öteki Ankara Müzikali: 26 Eylül Cmt ve 27 Eylül Paz, 20:00 | Akün Sahnesi. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Bentderesi’nde geçen müzikali iki gün için de tükendi. Seanstan 24 saat önce 17 koltuk satışa açılıyor, genç biletler ise “Sanat Cepte” uygulamasından alınabiliyor. 16+ yaş sınırı var.
Kapsam Dışı Tiyatro Sporu Gösterisi: 26 Eylül Cmt, 20:30 | Deli Sanat. Takımların seyirci önünde kurallı ama sonucu belirsiz doğaçlama oyunlarla yarıştığı gösteri. Biletler 322 ₺’den başlıyor.
Fani But Funny – Bekir Develi: 26 Eylül Cmt, 20:30 | Pursaklar DT Sahnesi. Gündelik ikilemleri mizahla anlatan, ailece izlenebilecek 75 dakikalık stand-up. 13+ yaş sınırlı gösterinin biletleri 800 ₺’den.
Pinokyo: 27 Eylül Paz, 14:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi. Pinokyo’nun “yıldızlar ülkesi”ne uzanan yolculuğunu anlatan, 2-12 yaş için 45 dakikalık oyun. Biletler 500 ₺’den başlıyor.
Türkiye Sinema Festivali: 26-27 Eylül’de 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda bilet fiyatı 90 ₺. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği’nin düzenlediği festivale katılan salon ve seanslar, festivalin resmi salon listesinden takip edilebiliyor.
25 Eylül Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:
Damat Mektebi: Hakan Kurşun’un yönettiği, Sermiyan Midyat, Algı Eke ve Füsun Demirel’in rol aldığı yerli komedi. Köyün gençleri evlenemeyince memleketine dönen Miran, kahvehaneyi “Damat Mektebi”ne çeviriyor. 10+ yaş sınırlı.
Üç Harfliler: Mühür: Doğmamış bir bebeğe işlenen gizemli mührün izini süren Falcı Müzeyyen’in hikâyesi. Serinin yeni halkası 18+ yaş sınırıyla vizyonda.
İsyan (Mutiny): Jason Statham’ın, patronunun suikastında şüpheli konumuna düşen eski bir özel kuvvetler askerini canlandırdığı 16+ yaş sınırlı aksiyon-gerilim.
Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen: Emilia Jones ve Nick Robinson’ın başrolde olduğu, kariyer yolları ayrılan genç bir çiftin ilişkisini anlatan 16+ romantik dram.
Avengers: Endgame Encore: 2019’un gişe rekortmeni, yeniden gösterimle 13+ yaş sınırıyla beyaz perdeye dönüyor.
Animasyon ve aile seyirliği: “Kahraman Köpek Charlie”, Karlar Kraliçesi masalından esinlenen “Kartopu Oyunları”, “Kediler Firarda: Mısır Operasyonu”, “Kristal Gezegen: Yeni Dünya” ve “Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri” 6+ yaş sınırıyla vizyonda.
Vizyonu Devam Eden Filmler: Aksiyon severler için 13+ “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün” ve Christopher Nolan imzalı 16+ “The Odyssey”; korku severler için 18+ “Resident Evil” ve “Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar”; gerilim arayanlar için 16+ “Fall 2: Ölümcül Tırmanış” ile Alan Ritchson’lı “Sınırsız”; komedi için ise Olivia Wilde’ın “Davet” filmi hafta sonu boyunca izlenebilir.
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