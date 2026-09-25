1200 Yıl Boyunca Et Yemediler: Erkeklerin Boyu 155, Kadınlarınki 143 Cm'ye Kadar Düştü
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Japonya'da 675 yılında çıkan bir fermanla başlayan et yasağı, farklı biçimlerde neredeyse 1.200 yıl sürdü. Sığır, at ve tavuk eti sofralardan çekildi; yasağı delmek isteyenler ise etin adını değiştirmeye kadar gitti. Üstelik bu uzun dönemde Japonların boyu bile kısaldı.
İşte detaylar...
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Fermanın arkasında Budizm'in canlı öldürmeyi yasaklayan öğretisi vardı.
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Japonların ortalama boyu Kofun döneminden sonra yüzyıllar boyunca düştü.
Edo döneminin sonlarına gelindiğinde yasağın uygulanması iyice gevşemişti.
Yasağı 1872'de bizzat İmparator Meiji kaldırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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