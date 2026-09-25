1200 Yıl Boyunca Et Yemediler: Erkeklerin Boyu 155, Kadınlarınki 143 Cm'ye Kadar Düştü

Koyu bir Budist olan İmparator Tenmu'nun 675'te çıkardığı fermanla sığır, at, köpek, tavuk ve maymun eti yasaklandı. O dönemde yaygın olarak yenen geyik ve yaban domuzuna ise izin verildi. Sonraki yüzyıllarda sülün ve tavşan gibi hayvanlar istisna olarak yense de etten kaçınılması gerektiği düşüncesi Edo döneminin sonuna kadar yerleşti.

Yasağı esnetmek isteyenler dil oyunlarına başvurdu. Tavşanlar, Japoncada kuşlar için kullanılan 'wa' birimiyle sayıldı; böylece tavşan eti, daha hoşgörüyle bakılan kuş etine benzetildi. Edo döneminde yaban domuzu güveci moda olduğunda da kimse kınamasın diye bu ete 'dağ balinası' dendi.