İnsanları Hayatından En Kolay Çıkaran 4 Burç: Tereddüt Etmiyorlar
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Koç burcu kendisine layık görmediği insanlarla vakit kaybetmiyor.
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Aslan burcu sadakatine karşılık görmediği bir ilişkiyi bitirmekten çekinmiyor.
Akrep burcu iç dünyasına aldığı biri ihanet ederse kapıyı kapatıyor.
Kova burcu yalancılara ve kötü niyetli insanlara tahammül edemiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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