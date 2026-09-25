article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
İnsanları Hayatından En Kolay Çıkaran 4 Burç: Tereddüt Etmiyorlar

İnsanları Hayatından En Kolay Çıkaran 4 Burç: Tereddüt Etmiyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 15:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı insanlar kırıldıkları biriyle defalarca konuşur, açıklama bekler, ikinci hatta üçüncü şansı tanır. Bazıları ise tek bir yalan ya da ihanetten sonra o kişiyi hayatından çıkarıverir. Astrologlara göre bu kararlılık özellikle dört burçta daha belirgin.

Gelin birlikte bakalım.

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç burcu kendisine layık görmediği insanlarla vakit kaybetmiyor.

Koç burcu kendisine layık görmediği insanlarla vakit kaybetmiyor.

Astrolog Leslie Hale, bu burcun savaş gezegeni olarak bilinen Mars tarafından yönetildiğini hatırlatıyor. Kendisini yarı yolda bırakan ya da ihanet eden biri için Koç, bağları koparmadan önce iki kez düşünmüyor. Zaten kalabalık bir arkadaş grubu yerine küçük ama sıkı bir çevreyi tercih ediyor.

Astrolog Elisa Robyn de 'Koç bir savaşçıdır ve her an savaşa hazırdır. Onu zorlarsanız kılıcını çeker ve sizinle bağını keser' diyor.

Aslan burcu sadakatine karşılık görmediği bir ilişkiyi bitirmekten çekinmiyor.

Aslan burcu sadakatine karşılık görmediği bir ilişkiyi bitirmekten çekinmiyor.

Güneş'in yönettiği ve kraliyetin burcu sayılan Aslan, sevdiklerine en sadık dostlardan biri olabiliyor. Hale, 'Aslan'ın layık görmediği bir dostluk ya da ilişki basitçe biter. Aslan, her ilişkide başkalarının kendisine nasıl davrandığını en önemli şey olarak görür' diyor.

Aslan bunu biraz da kendi geleceğini korumak için yapıyor. Onu aşağı çekecek insanlarla vakit geçirmektense yalnız kalmayı tercih ediyor.

Akrep burcu iç dünyasına aldığı biri ihanet ederse kapıyı kapatıyor.

Akrep burcu iç dünyasına aldığı biri ihanet ederse kapıyı kapatıyor.

Akrep kimi yakın çevresine alacağı konusunda çok seçici davranıyor. Hale, bu burcun pek az kişiye açtığı sırları çok ciddiye aldığını söylüyor ve ekliyor: 'Kabul edildikten sonra bir Akrep'e haksızlık eder ya da ihanet ederseniz kendinizi bir anda dışarıda, içeriyi izlerken bulursunuz.'

Robyn'e göre de Akrep ne istediğini ve ne istemediğini çok iyi biliyor. 'İstemediği' tarafa düşen birine ise ikinci kez düşünmeden sırtını dönüyor.

Kova burcu yalancılara ve kötü niyetli insanlara tahammül edemiyor.

Kova burcu yalancılara ve kötü niyetli insanlara tahammül edemiyor.

Toplumu seven, başkalarına yardım etmekten hoşlanan Kova neredeyse herkesle arkadaş olabiliyor. Ancak Robyn'e göre bu burcun affı göründüğü gibi değil: 'Sizi affetmiş gibi davranabilirler ama onları yaraladığınızı asla unutmazlar. Yalnız kalmakta sorun yaşamazlar ve yerinizi kolayca başkasıyla doldurabilirler.'

Yine de her şey bitmiş sayılmaz. Robyn, bu dört burçtan biriyle aranız bozulduysa özür dilemenizi, onu nasıl kırdığınızı kabul etmenizi ve ikinci bir şans istemenizi öneriyor. Sizi seviyorlarsa kapıyı aralayabilirler ama artık 'deneme sürecinde' olduğunuzu unutmamanız gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın