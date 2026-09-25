İnsanları Hayatından En Kolay Çıkaran 4 Burç: Tereddüt Etmiyorlar

Astrolog Leslie Hale, bu burcun savaş gezegeni olarak bilinen Mars tarafından yönetildiğini hatırlatıyor. Kendisini yarı yolda bırakan ya da ihanet eden biri için Koç, bağları koparmadan önce iki kez düşünmüyor. Zaten kalabalık bir arkadaş grubu yerine küçük ama sıkı bir çevreyi tercih ediyor.

Astrolog Elisa Robyn de 'Koç bir savaşçıdır ve her an savaşa hazırdır. Onu zorlarsanız kılıcını çeker ve sizinle bağını keser' diyor.