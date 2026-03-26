Astrolojiye Göre Geçmişi Unutamayan 3 Burç Açıklandı

Akrep burçları, hayatı yoğun ve derin duygularla yaşar. Onlar için hiçbir an sıradan değildir; her yaşanan olayın bir anlamı vardır ve yıllar sonra bile detaylarıyla hatırlanır. İyilik veya kötülük fark etmez; hissettikleri kalıcıdır. Unutmak Akrep için yok saymak anlamına gelir; hatırlamak ve anlamlandırmak ise onların yoludur.