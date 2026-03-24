Öğrendikten Sonra Aklınızdan Silmek İsteyeceğiniz En Ürpertici 15 Gerçek

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 15:56

Bazı gerçekler vardır ki, öğrenince insanın tüyleri ürperir ve aklından silmek ister. Biz de, tarih, doğa ve insan psikolojisi gibi alanlardan derleyip düşündükçe rahatsız edici ama bir o kadar da merak uyandırıcı 15 ürpertici gerçeği bir araya getirdik. Her biri, dünyaya bakışınızı kısa süreliğine bile olsa değiştirecek türden.

Buyurun, beraber göz atalım...

1. Dövmeleriniz aslında bağışıklık sisteminizin verdiği kalıcı bir tepki sayesinde derinizde kalır.

Vücut mürekkebi sürekli bir tehdit olarak algılar ve onu hapsetmeye çalışır.

2. Yara izleri bir kez oluşup biten yapılar değildir; kolajen üretimiyle ayakta duran, sürekli ve aktif bir süreçtir.

Eğer iskorbüt hastalığına yakalanırsanız, C vitamini eksikliği yüzünden vücudunuz kolajen sentezleyemez ve yıllar önce kapanmış olan tüm eski yara izleriniz yavaşça tekrar açılır.

3. Avrupa'da hâlâ I. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin kemikleri bulunuyor.

Dahası, savaşlardan kalan patlamamış mühimmatlar ve toprağa sızan zehirli kimyasallar nedeniyle asla bina veya tarım yapılamayacak devasa araziler var. Üzerinden yüz yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bu topraklar adeta lanetli bir şekilde duruyor.

4. 'Creepy' kelimesinin kökenini biliyor muydunuz?

İngilizcede 'ürpertici' anlamına gelen creepy kelimesi, 19. yüzyılda böceklerin ciltte gezinmesi gibi fiziksel hisleri tanımlarken; zamanla 'kaynağı belirsiz tehlike hissini' ifade eden derin bir psikolojik terime dönüşmüştür.

5. Ganzfeld Etkisi'nden de bahsedelim...

Zifiri karanlıkta ve mutlak sessizlikte yeterince uzun süre kalırsanız, beyniniz boşluğu doldurmak için kendi kendine sesler, gölgeler, hatta birinin sizi izlediği hissini üretmeye başlar. Bu duruma Ganzfeld Etkisi denir.

6. İstatistiksel olarak düşünürsek, şu an bir yerlerde biri sizi, sizin hatırlamadığınız bir olay yüzünden hiç de iyi anmıyor olabilir.

Belki de haberiniz bile olmadan, başka birinin hayat hikayesindeki o 'kötü karakter' sizsiniz.

7. Beyniniz, size yüzde yüz gerçekmiş gibi hissettiren tamamen sahte anılar kurgulayabilir.

8. "Ölümcül ailesel uykusuzluk" diye bir hastalığın var olması bile tek başına tüyler ürpertici.

Genellikle 40'lı veya 50'li yaşlarda ortaya çıkan bu nadir genetik hastalıkta, beyin uykuya dalma yeteneğini tamamen kaybeder. Hastalık hafif uykusuzlukla başlayıp aylar süren bir bitkinlik ve halüsinasyon sarmalına dönüşür. Tedavisi yoktur; zihniniz yavaşça parçalanırken kendi bedeninizin içinde sadece çaresiz bir izleyici olursunuz ve süreç bedenin tamamen iflas etmesiyle son bulur.

9. Uzayda ne kadar yavaş ilerlerseniz, zamanda o kadar hızlı gidersiniz.

Uzayda hızlandıkça ise zamanda yavaşlarsınız. Bu yüzden astronotlar yörüngedeyken Dünya'dakilere kıyasla daha yavaş yaşlanırlar. Işık hızında giden fotonlar içinse zaman kavramı yoktur; onlar asla yaşlanmaz.

10. Avustralya kıtasının %95'i ıssız topraklardan oluşuyor.

Bu devasa boşluk nedeniyle uzmanlar, kurbanları bu uçsuz bucaksız coğrafyada kaybolduğu için asla yakalanamamış birçok seri katil olabileceğini düşünüyor.

11. Motorlu testereler, başlangıçta ağaç kesmek için değil, zorlu doğum ameliyatlarında (kadınların leğen kemiğini kesmek için) kullanılmak üzere icat edilmiştir.

12. Ölüme yaklaşan pek çok insan, hayatlarının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini anlatır ve bu anılar kronolojik bir sırayla değil, anlık parlamalar halinde gelir.

Üstelik bilim insanları, kalp durduktan sonra beynin tamamen ölmesine kadar geçen o kısacık sürede, ileri düzeyde düşünme ve hafızayla ilişkilendirilen 'gama beyin dalgalarında' ani bir artış gözlemlemişlerdir.

13. Ölümsüz Düşman: Prionlar

Canlı olmayan bir şeyi öldüremezsiniz. Hastalık yapıcı protein parçacıkları olan 'prionların' bu kadar korkutucu olmasının nedeni de budur.

14. Birçok evin bodrum katından, sessizce ve fark ettirmeden radyoaktif bir gaz olan "radon gazı" sızmaktadır.

15. Fransa'da, vefat eden birinin hayattayken sizinle evlenme niyeti taşıdığını kanıtlayabilirseniz, yasal olarak bir ölüyle evlenmeniz mümkündür.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
