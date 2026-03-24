article/comments
Uzmanlara Göre Günlük Kafein Sınırı Ne Kadar Olmalı?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 15:03

Kahve, çay ve enerji içecekleriyle günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen kafein, ölçülü tüketildiğinde genellikle güvenli kabul edilir. Ancak farkında olmadan aşırıya kaçmak, hem kısa vadeli rahatsızlıklara hem de uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle günlük kafein sınırını bilmek ve tüketimi buna göre dengelemek büyük önem taşır.

Bir kardiyoloji uzmanına göre kafein, belirli bir sınırın altında tüketildiğinde çoğu kişi için güvenli.

Ancak özellikle kalp rahatsızlığı olanlar için riskler göz ardı edilmemeli.

Sabah kahvesi birçok kişi için yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda bir rutin. Kimisi tadı için, kimisi alışkanlıktan, kimisi de ayılmak için kafeine yöneliyor. Ancak son dönemde yüksek kafeinli içeceklerle ilgili yaşanan bazı vakalar, “Ne kadar kafein fazla?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Günlük güvenli kafein miktarı ne kadar?

Uzmanlara göre kalp rahatsızlığı bulunmayan sağlıklı bireyler için günlük kafein tüketimi genellikle 300–400 mgaralığına kadar güvenli kabul ediliyor. Bu miktar, ortalama olarak günde 3-4 fincan kahveye denk geliyor.

Kafein yalnızca kahvede bulunmuyor. Çay, gazlı içecekler ve enerji içecekleri de önemli miktarda kafein içeriyor. Örneğin:

  • Bir kutu kola yaklaşık 30–50 mg

  • Yeşil veya siyah çay, kahvenin yaklaşık yarısı kadar

  • Enerji içecekleri ise bazı durumlarda kahvenin iki katına kadar kafein içerebiliyor

Bu nedenle gün içinde farklı kaynaklardan alınan toplam kafein miktarı çoğu zaman fark edilenden daha yüksek olabiliyor.

Fazla kafein alındığında ne olur?

Kafein fazlalığı genelde kendini hızlı şekilde belli eder. En sık görülen belirtiler arasında:

  • Uykusuzluk

  • Huzursuzluk ve sinirlilik

  • Kalp çarpıntısı

  • Terleme

  • Mide bulantısı ve baş ağrısı

Daha uzun vadede ise aşırı kafein tüketimi; kronik uyku problemleri, anksiyete, mide sorunları, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluklarıyla ilişkilendirilebiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
