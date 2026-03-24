Uzmanlara Göre Günlük Kafein Sınırı Ne Kadar Olmalı?

Uzmanlara göre kalp rahatsızlığı bulunmayan sağlıklı bireyler için günlük kafein tüketimi genellikle 300–400 mgaralığına kadar güvenli kabul ediliyor. Bu miktar, ortalama olarak günde 3-4 fincan kahveye denk geliyor.

Kafein yalnızca kahvede bulunmuyor. Çay, gazlı içecekler ve enerji içecekleri de önemli miktarda kafein içeriyor. Örneğin:

Bir kutu kola yaklaşık 30–50 mg

Yeşil veya siyah çay, kahvenin yaklaşık yarısı kadar

Enerji içecekleri ise bazı durumlarda kahvenin iki katına kadar kafein içerebiliyor

Bu nedenle gün içinde farklı kaynaklardan alınan toplam kafein miktarı çoğu zaman fark edilenden daha yüksek olabiliyor.