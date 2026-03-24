Ev Tutmak Yerine Otelde Kalan Profesör Gündem Oldu: "Otelde Yaşamak Daha Maliyetsiz"

İstanbul’da artan kira fiyatları artık sadece öğrencileri ya da beyaz yakalıları değil, akademisyenleri bile alternatif çözümler aramaya itiyor. Son olarak kente yeni taşınan bir doktorun, otelde yaşamanın ev kiralamaktan daha ekonomik olduğunu savunması dikkat çekti. “Kahvaltı dahil, temizlik hazır, faturalar yok” diyerek yaptığı bu hesap, barınma krizine farklı bir bakış açısı getirdi.