YouTube Videosuna Gelen Yorumla 24 Saat İçinde Dünyaevine Giren Çiftin Pek Bi' Romantik Hikayesi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 16:00

İskoçya’dan Dani Scott, YouTube’daki bir videosuna yapılan yorum sayesinde hayatının aşkıyla tanıştı. Aralarındaki mesafe 6.400 kilometre olmasına rağmen, 24 saat içinde nişanlanarak ilişkilerini resmileştirdiler. Çiftin hikayesi, sosyal medyanın bazen en beklenmedik şekilde hayatları nasıl değiştirebileceğini gösteriyor.

22 yaşındaki Dani Scott isimli bir kadın YouTube videosu üzerinden tanıştıktan sonra bir adamla 24 saat içinde nişanlandı.

Dani, birkaç hafta önce nişanını iptal ettiği eski sevgilisinden sonra beklenmedik bir şekilde yeni bir aşka yelken açtı. Daha önce üniversitede tanıştığı ve yaklaşık bir buçuk yıl sonra nişanlandığı eski sevgilisi Matthew ile mutlu olamadıkları için düğünü iptal etmek zorunda kalmıştı. Dani, “O dönem mutsuzdum ve düğünü iptal etmek bana iyi geldi” diyor.

Her şey Dani’nin YouTube kanalına yapılan bir yorumla başladı.

Jake, Dani’nin videolarına yaptığı yorumlarla dikkatini çekti. İkili, videolar üzerinden mesajlaşmaya ve ardından telefon görüşmeleri yapmaya başladı. Aralarında uzak mesafe olmasına rağmen birbirlerini tanımak için zaman kaybetmediler.

İki ay süren mesajlaşma ve telefon görüşmelerinin ardından Jake, Şubat 2026’da Dani’yi görmek için İskoçya’ya geldi.

12 gün süren ziyaret boyunca çift, birbirlerine olan uyumlarını pekiştirdi ve karşılaşmalarının ikinci günü, bir yürüyüş sırasında Jake diz çökerek Dani’ye evlenme teklif etti. Dani, “İlk konuşmamızdan itibaren birbirimizi çok sevdik, yüz yüze gelmemizden sonra her şey çok hızlı gelişti. Tekrar aşık olmak inanılmaz bir his” dedi.

Çift, nişanı bu kadar hızlı yapmalarının nedenlerinden birinin Dani’nin ABD’ye taşınabilmesi olduğunu söylüyor.

Vize işlemleri uzun süreceği için yaz 2027’de Güney Karolina’da düğün yapmayı planlıyorlar. Dani’nin ailesi maliyet nedeniyle düğüne katılamayacak, ancak İskoçya’da küçük bir kutlama ile aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte olmayı düşünüyorlar.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
