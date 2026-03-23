Genetik Değilmiş: Çin'de ve Amerika'da 35 Yılda Boy Ortalamaları Nasıl Değişti?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 15:34

1985’te ABD’li gençler, Çinli akranlarına göre daha uzundu. Ancak son 35 yılda tablo dramatik şekilde değişti: Çin’deki gençlerin boy ortalaması hızla yükselirken, ABD’deki artış oldukça sınırlı kaldı.

Gelin, o araştırmanın detaylarına hep birlikte bakalım...

1985’te ABD’li gençler, Çinli akranlarına göre belirgin şekilde daha uzundu.

Aradan geçen 35 yılın ardından tablo neredeyse tamamen değişti. Veriler, Çin’de boy ortalamasının hızla yükseldiğini, ABD’de ise bu artışın oldukça sınırlı kaldığını gösteriyor. 2019 yılı itibarıyla Çinli 19 yaşındaki kızların ortalama boyu 163,5 cm iken, ABD’deki yaşıtları 163,3 cm olarak ölçüldü.

Bu veriler, 7 Kasım 2020 tarihinde tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya dayanıyor.

Araştırma, 200 ülke ve bölgede okul çağındaki çocuk ve ergenlerin boy ve vücut kitle indeksi yörüngelerini 1985–2019 döneminde analiz eden NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) tarafından yürütüldü ve 65 milyon katılımcının verilerini içeriyor.

Uzmanlara göre boy uzunluğu, büyük ölçüde çocukluk dönemindeki yaşam koşullarıyla bağlantılı.

Özellikle beslenme kalitesi, sağlık hizmetlerine erişim ve genel yaşam standartları bu süreçte belirleyici rol oynuyor. Çin’de son 30–40 yılda yaşanan ekonomik büyüme, protein tüketimindeki artış ve çocuk sağlığına yönelik iyileşmeler, bu hızlı yükselişin arkasındaki en önemli faktörler arasında. ABD’de ise artan gelir eşitsizliği, beslenme alışkanlıklarındaki sorunlar ve sağlık sistemine erişimdeki farklılıklar, fiziksel gelişimdeki ilerlemeyi sınırlamış olabilir.

Sonuç olarak bu grafik tek bir şeyi net biçimde ortaya koyuyor. Boy uzunluğu sabit bir özellik değil. Bir ülkenin çocukları ne kadar iyi beslenir ve sağlıklı büyürse, nesiller de o ölçüde değişiyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
