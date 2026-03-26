onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Duygularını Bastıran İnsanların Sık Kullandığı 15 İfade

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 08:57

İnsanlar her zaman hissettiklerini açıkça ifade edemez. Kimi zaman duygular, bilinçli ya da farkında olmadan geri plana itilir. Psikolojiye göre bu bastırma eğilimi, kişinin kullandığı dilde de kendini belli eder ve belirli kalıp ifadelerle dışa vurulur. Gündelik hayatta sıkça duyulan bu cümleler, aslında görünenden çok daha derin bir içsel sürecin ipuçlarını taşır.

İşte duygularını bastıran insanların en sık kullandığı 15 ifade...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Duygularını bastırmak, kısa vadede bir “korunma mekanizması” gibi çalışsa da uzun vadede hem zihinsel hem de fiziksel yük oluşturabilir.

Psikoloji literatüründe bu durum, bireyin duygularını fark etmek yerine onları yok sayması ya da ifade etmekten kaçınması olarak tanımlanır. Bu eğilim çoğu zaman dilde de kendini ele verir; kullanılan cümleler, kişinin iç dünyasıyla kurduğu mesafeyi açıkça yansıtır.

İşte Duygularını Bastıran İnsanların En Sık Kullandığı 15 İfade

1. “Sorun değil, ben hallederim.”

Bu ifade, yardım istemekten kaçınan ve yükü tek başına taşımayı tercih eden bireylerde sık görülür. Aslında “zorlanıyorum” demenin dolaylı bir yolu olabilir.

2. “Boş ver, önemli değil.”

Duygusal etkisi yüksek bir durumu küçümseyerek geçiştirmek, bastırmanın en yaygın göstergelerinden biridir. Kişi, yaşadığı duygunun ağırlığını kabul etmek istemez.

3. “Ben alışığım.”

Tekrarlayan olumsuz deneyimlere karşı duyarsızlaşma mesajı içerir. Bu cümle, çoğu zaman normalleşmiş bir rahatsızlığın işaretidir.

4. “Abartmaya gerek yok.”

Kendi duygularını ya da başkalarının duygularını küçümsemek, duygusal temas kurmaktan kaçınmanın bir yolu olabilir. Bu yaklaşım, içsel bastırmayı pekiştirir.

5. “Ben iyiyim.”

En klasik ve en yüzeysel savunma cümlelerinden biridir. Çoğu zaman gerçeği yansıtmaz; yalnızca konuşmayı kapatmaya yarar.

6. “Zaten hep böyle olur.”

Genelleyici ve kaderci bir dil içerir. Kişi, yaşadığı duygunun nedenlerini analiz etmek yerine durumu kabullenmiş görünür.

7. “Dert edilecek bir şey yok.”

Duygusal yoğunluğu düşük göstermeye çalışır. Ancak bu cümle, çoğu zaman içsel bir gerilimin üstünü örtmek için kullanılır.

8. “Kimseye yük olmak istemem.”

Başkalarına ihtiyaç duymaktan kaçınma ve duygusal izolasyon eğilimi içerir. Bu durum, bastırılmış duyguların birikmesine zemin hazırlar.

9. “Geçer, zamanla unutulur.”

Duygularla yüzleşmek yerine zamana bırakma eğilimini gösterir. Ancak bastırılan duygular çoğu zaman kendiliğinden kaybolmaz.

10. “Buna üzülmeye değmez.”

Yaşanan duygunun değersizleştirilmesi söz konusudur. Bu yaklaşım, duygusal farkındalığın önünde bir engel oluşturur.

11. “Ben güçlü olmak zorundayım.”

Kırılganlık göstermemek adına duyguların bastırıldığını gösterir. Oysa sürekli güçlü kalma çabası, duygusal yorgunluğa yol açabilir.

12. “Konuşacak bir şey yok.”

İletişimi kapatan bu ifade, yüzleşmekten kaçınmanın açık bir göstergesidir. Bastırma davranışı genellikle sessizlikle birlikte ilerler.

13. “Ben böyleyim, değişmem.”

Duygusal esneklikten uzak bir bakış açısını yansıtır. Bu cümle, çoğu zaman içsel çatışmaları görmezden gelmenin bir yoludur.

14. “Kafaya takmıyorum.”

Gerçekte zihni meşgul eden bir durumu önemsizleştirme çabasıdır. Bastırma ile inkâr arasındaki ince çizgide yer alır.

15. “Her şey kontrolüm altında.”

Kontrol algısını koruma isteğiyle söylenir. Ancak bu ifade, çoğu zaman kontrol kaybı korkusunun üzerini örter.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın