Psikolojiye Göre Duygularını Bastıran İnsanların Sık Kullandığı 15 İfade

1. “Sorun değil, ben hallederim.”

Bu ifade, yardım istemekten kaçınan ve yükü tek başına taşımayı tercih eden bireylerde sık görülür. Aslında “zorlanıyorum” demenin dolaylı bir yolu olabilir.

2. “Boş ver, önemli değil.”

Duygusal etkisi yüksek bir durumu küçümseyerek geçiştirmek, bastırmanın en yaygın göstergelerinden biridir. Kişi, yaşadığı duygunun ağırlığını kabul etmek istemez.

3. “Ben alışığım.”

Tekrarlayan olumsuz deneyimlere karşı duyarsızlaşma mesajı içerir. Bu cümle, çoğu zaman normalleşmiş bir rahatsızlığın işaretidir.

4. “Abartmaya gerek yok.”

Kendi duygularını ya da başkalarının duygularını küçümsemek, duygusal temas kurmaktan kaçınmanın bir yolu olabilir. Bu yaklaşım, içsel bastırmayı pekiştirir.

5. “Ben iyiyim.”

En klasik ve en yüzeysel savunma cümlelerinden biridir. Çoğu zaman gerçeği yansıtmaz; yalnızca konuşmayı kapatmaya yarar.

6. “Zaten hep böyle olur.”

Genelleyici ve kaderci bir dil içerir. Kişi, yaşadığı duygunun nedenlerini analiz etmek yerine durumu kabullenmiş görünür.

7. “Dert edilecek bir şey yok.”

Duygusal yoğunluğu düşük göstermeye çalışır. Ancak bu cümle, çoğu zaman içsel bir gerilimin üstünü örtmek için kullanılır.

8. “Kimseye yük olmak istemem.”

Başkalarına ihtiyaç duymaktan kaçınma ve duygusal izolasyon eğilimi içerir. Bu durum, bastırılmış duyguların birikmesine zemin hazırlar.

9. “Geçer, zamanla unutulur.”

Duygularla yüzleşmek yerine zamana bırakma eğilimini gösterir. Ancak bastırılan duygular çoğu zaman kendiliğinden kaybolmaz.

10. “Buna üzülmeye değmez.”

Yaşanan duygunun değersizleştirilmesi söz konusudur. Bu yaklaşım, duygusal farkındalığın önünde bir engel oluşturur.

11. “Ben güçlü olmak zorundayım.”

Kırılganlık göstermemek adına duyguların bastırıldığını gösterir. Oysa sürekli güçlü kalma çabası, duygusal yorgunluğa yol açabilir.

12. “Konuşacak bir şey yok.”

İletişimi kapatan bu ifade, yüzleşmekten kaçınmanın açık bir göstergesidir. Bastırma davranışı genellikle sessizlikle birlikte ilerler.

13. “Ben böyleyim, değişmem.”

Duygusal esneklikten uzak bir bakış açısını yansıtır. Bu cümle, çoğu zaman içsel çatışmaları görmezden gelmenin bir yoludur.

14. “Kafaya takmıyorum.”

Gerçekte zihni meşgul eden bir durumu önemsizleştirme çabasıdır. Bastırma ile inkâr arasındaki ince çizgide yer alır.

15. “Her şey kontrolüm altında.”

Kontrol algısını koruma isteğiyle söylenir. Ancak bu ifade, çoğu zaman kontrol kaybı korkusunun üzerini örter.