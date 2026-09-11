Yargı Dizisinin Sevilen Oyuncusu Kaan Miraç Sezen'in Başrol Olduğu Centilmen Dizisine Dahil Oldu

Dizinin merkezinde Altınkıran ailesi ve Altınkıran Holding’de yaşanan iktidar savaşı bulunuyor. Vahide Perçin’in canlandıracağı Süreyya Altınkıran, holdingin başına geçecek. Hikayenin diğer önemli ayağını ise Süreyya’nın torunu Arif oluşturacak. Lüks ve cemiyet hayatından uzakta büyüyen Arif’i Kaan Miraç Sezen canlandıracak. Süreyya’nın torununu kendi dünyasına dahil ederek onu “tam bir centilmene” dönüştürmeye çalışması, hikayenin temel çatısını oluşturacak.

Dizide Vahide Perçin Süreyya Altınkıran'ı, Kaan Miraç Sezen Arif'i, İlsu Demirci Ece'yi, Selen Öztürk İclal'i, Yasemin Baştan Zehra'yı canlandıracak. Kadrosu şekillenen diziye bir ünlü oyuncu daha dahil oldu.