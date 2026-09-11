Yargı Dizisinin Sevilen Oyuncusu Kaan Miraç Sezen'in Başrol Olduğu Centilmen Dizisine Dahil Oldu
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NOW’ın yeni sezon için hazırladığı, MF Yapım imzalı kod adı Centilmen dizisi için hazırlıklar sürüyor. Vahide Perçin, Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci gibi isimlerin rol alacağı diziye sevilen bir isim daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Mustafa Becit'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, kod adı Centilmen olarak duyurulan NOW TV dizisi için gelişmeler sürüyor.
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Özellikle Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan Ulvi Kahyaoğlu da dizinin kadrosuna katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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