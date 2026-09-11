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Yargı Dizisinin Sevilen Oyuncusu Kaan Miraç Sezen'in Başrol Olduğu Centilmen Dizisine Dahil Oldu

Yargı Dizisinin Sevilen Oyuncusu Kaan Miraç Sezen'in Başrol Olduğu Centilmen Dizisine Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2026 - 08:33
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NOW’ın yeni sezon için hazırladığı, MF Yapım imzalı kod adı Centilmen dizisi için hazırlıklar sürüyor. Vahide Perçin, Kaan Miraç Sezen ve İlsu Demirci gibi isimlerin rol alacağı diziye sevilen bir isim daha dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Mustafa Becit'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, kod adı Centilmen olarak duyurulan NOW TV dizisi için gelişmeler sürüyor.

Mustafa Becit'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, kod adı Centilmen olarak duyurulan NOW TV dizisi için gelişmeler sürüyor.

Dizinin merkezinde Altınkıran ailesi ve Altınkıran Holding’de yaşanan iktidar savaşı bulunuyor. Vahide Perçin’in canlandıracağı Süreyya Altınkıran, holdingin başına geçecek. Hikayenin diğer önemli ayağını ise Süreyya’nın torunu Arif oluşturacak. Lüks ve cemiyet hayatından uzakta büyüyen Arif’i Kaan Miraç Sezen canlandıracak. Süreyya’nın torununu kendi dünyasına dahil ederek onu “tam bir centilmene” dönüştürmeye çalışması, hikayenin temel çatısını oluşturacak.

Dizide Vahide Perçin Süreyya Altınkıran'ı, Kaan Miraç Sezen Arif'i, İlsu Demirci Ece'yi, Selen Öztürk İclal'i, Yasemin Baştan Zehra'yı canlandıracak. Kadrosu şekillenen diziye bir ünlü oyuncu daha dahil oldu.

Özellikle Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan Ulvi Kahyaoğlu da dizinin kadrosuna katıldı.

Özellikle Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan Ulvi Kahyaoğlu da dizinin kadrosuna katıldı.

Kahyaoğlu, dizide Serdar adlı karakteri canlandıracak. Serdar hakkında açıklanan en önemli bilgi, onun Altınkıran ailesinin bir üyesi olduğu... Serdar’ın Süreyya, Arif ya da ailenin diğer üyeleriyle tam olarak hangi akrabalık ilişkisine sahip olduğu ise henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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