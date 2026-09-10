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Yeni Dizilerin Bölüm Süreleri Şoke Etti! Biri Neredeyse 3 Saat Sürdü

Yeni Dizilerin Bölüm Süreleri Şoke Etti! Biri Neredeyse 3 Saat Sürdü

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2026 - 17:30
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Televizyonda yeni sezon başladı ancak ilk haftalara dizilerin reytinglerinden çok bölüm süreleri damga vurdu. İlk bölümleri özet olmadan yayınlanan Tuzlu Kahve, Mercan Köşk, Evlilik Güzeldir ve Haysiyet'in ekran süreleri iki saati aşarken bir dizinin ilk bölümü neredeyse 3 saat sürdü. Sosyal medyada ise uzun bölüm sürelerine tepki gösteren izleyiciler yorumlarını peş peşe sıraladı.

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Kanallar yeni projelerini birer birer seyirci karşısına çıkarırken sezonun ilk dikkat çeken konularından biri yerli dizilerin bölüm süreleri oldu.

Kanallar yeni projelerini birer birer seyirci karşısına çıkarırken sezonun ilk dikkat çeken konularından biri yerli dizilerin bölüm süreleri oldu.

Tuzlu Kahve, Mercan Köşk, Evlilik Güzeldir ve Haysiyet yeni sezonun ilk yayınlanan yapımları arasında yer aldı. İlk bölümler özet olmadan ekrana gelmesine rağmen dört dizinin de bölüm süresi iki saatin üzerine çıktı. Yeni diziler arasında en kısa ilk bölüme sahip yapım 2 saat 3 dakikayla Tuzlu Kahve oldu. Mercan Köşk 2 saat 22 dakika sürerken Haysiyet'in ilk bölümü 2 saat 37 dakikaya ulaştı. Listenin zirvesinde ise TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir yer aldı. Dizinin ilk bölümü tam 2 saat 48 dakika sürdü. Böylece yeni sezonun ilk yapımları arasında en kısa ve en uzun bölüm arasında bile 45 dakikalık fark oluştu. Uzun bölüm süreleri sosyal medyada da gündem olurken seyirciler, bir dizi bölümünün neredeyse üç saate ulaşmasına tepki gösterdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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