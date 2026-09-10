Yeni Dizilerin Bölüm Süreleri Şoke Etti! Biri Neredeyse 3 Saat Sürdü
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Televizyonda yeni sezon başladı ancak ilk haftalara dizilerin reytinglerinden çok bölüm süreleri damga vurdu. İlk bölümleri özet olmadan yayınlanan Tuzlu Kahve, Mercan Köşk, Evlilik Güzeldir ve Haysiyet'in ekran süreleri iki saati aşarken bir dizinin ilk bölümü neredeyse 3 saat sürdü. Sosyal medyada ise uzun bölüm sürelerine tepki gösteren izleyiciler yorumlarını peş peşe sıraladı.
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Kanallar yeni projelerini birer birer seyirci karşısına çıkarırken sezonun ilk dikkat çeken konularından biri yerli dizilerin bölüm süreleri oldu.
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İşte gelen tepkilerden bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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