Yeni Dizilerin Bölüm Süreleri Şoke Etti! Biri Neredeyse 3 Saat Sürdü

Tuzlu Kahve, Mercan Köşk, Evlilik Güzeldir ve Haysiyet yeni sezonun ilk yayınlanan yapımları arasında yer aldı. İlk bölümler özet olmadan ekrana gelmesine rağmen dört dizinin de bölüm süresi iki saatin üzerine çıktı. Yeni diziler arasında en kısa ilk bölüme sahip yapım 2 saat 3 dakikayla Tuzlu Kahve oldu. Mercan Köşk 2 saat 22 dakika sürerken Haysiyet'in ilk bölümü 2 saat 37 dakikaya ulaştı. Listenin zirvesinde ise TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir yer aldı. Dizinin ilk bölümü tam 2 saat 48 dakika sürdü. Böylece yeni sezonun ilk yapımları arasında en kısa ve en uzun bölüm arasında bile 45 dakikalık fark oluştu. Uzun bölüm süreleri sosyal medyada da gündem olurken seyirciler, bir dizi bölümünün neredeyse üç saate ulaşmasına tepki gösterdi.