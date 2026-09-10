Burak Özçivit'in Yeni Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'den İlk Bölüm Görselleri Geldi
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Burak Özçivit'i yeniden ekranlara döndürecek Güneşin Doğduğu Yer için geri sayım sürerken dizinin ilk bölümünden yeni kareler yayınlandı. Sibel Taşçıoğlu ve Beyza Gümülcine'nin de başrollerinde yer aldığı yapım, Adana'nın en güçlü ailelerinden Kozanların sırlarla ve hesaplaşmalarla dolu hikâyesini ekrana taşıyacak. İlk bölüm görselleri ise karakterlere dair önemli ipuçları verdi.
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
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İşte Güneşin Doğduğu Yer'in ilk bölümünden yayınlanan kareler...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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