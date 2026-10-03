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Tam 268 Yıldır Eğitim Veriyor: III. Mustafa'nın Kurdurduğu Okulda Hâlâ Ders Zili Çalıyor

Tam 268 Yıldır Eğitim Veriyor: III. Mustafa'nın Kurdurduğu Okulda Hâlâ Ders Zili Çalıyor

İstanbul Üsküdar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 11:06
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İstanbul Üsküdar'da, Ayazma Camisi'nin tam karşısında bulunan Şemsipaşa İlkokulu, tam 268 yıllık geçmişiyle kentin en eski ilköğretim kurumları arasında yer alıyor. Osmanlı döneminde sıbyan mektebi olarak açılan okulda bugün robotik kodlama dersleri yapılıyor. Yüzyıllar önce açılan okulda ders zili hâlâ çalıyor! 

İşte detaylar. 

Kaynak

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1758'de Sıbyan Mektebi Olarak Açıldı

1758'de Sıbyan Mektebi Olarak Açıldı

Okulun geçmişi 1731'de, Eski Ayazma Sarayı'nın müştemilatındaki boş alana kurulan Humbaracı Kışlası'na kadar uzanıyor. Bu alanda 1734'te Mühendishane-i Hümayun açıldı.

1758'de ise Sultan III. Mustafa tarafından yaptırılan Ayazma Camisi'nin inşasıyla birlikte Mühendishane'nin yerine Ayazma Sıbyan Mektebi kuruldu. İki katlı, taş örme ve dış cephesi ahşap olarak inşa edilen okul, uzun yıllar bu isimle eğitim verdi.

Okulun girişindeki kitabede de yapının 1758'de Sultan III. Mustafa tarafından yaptırıldığı belirtiliyordu. 1842'de ise aynı binada 'Üsküdar Mekteb-i İbtidaiyesi' adıyla eğitim verilmeye başlandı.

Türk resim sanatının öncü isimlerinden Şeker Ahmet Paşa da okulun mezunları arasında yer aldı.

1913'te Mimar Kemaleddin Bey Yeniden İnşa Etti

1913'te Mimar Kemaleddin Bey Yeniden İnşa Etti

Okul, 1913'te Mimar Kemaleddin Bey tarafından yeniden inşa edildi ve 'Müdafaa-i Milliye parasıyla yeniden yaptırılan Ayazma Vakıf İbtidai Mektebi' olarak eğitime devam etti.

1953'te dönemin okul müdürü Akif Güner'in girişimiyle İstanbul Belediyesi'nden satın alınan, basmahane harabelerinin bulunduğu alana ek bina yapıldı. 1975'te ise okulun bir bölümünde Üsküdar Ortaokulu eğitim vermeye başladı.

Adı Defalarca Değişti

Adı Defalarca Değişti

Okul, 268 yıl boyunca farklı isimlerle anıldı. Ayazma İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Üsküdar Ortaokulu bunlardan sadece birkaçı. 

2014'ten bu yana ise 'Şemsipaşa İlkokulu' adıyla eğitim veriyor.

Müdür Yardımcısı Mehmet Yamaç, okulun 'tarih kokusu' taşıdığını, böyle bir ortamda çalışmanın 'hem öğretmenlerimiz için hem bizim için artı bir değer' olduğunu söylüyor. Her sınıfında ayrı bir hikaye saklı!

Bugün 225 Öğrencisi Var

Bugün 225 Öğrencisi Var

Tarihi okulda bugün 225 öğrenci eğitim görüyor. 1-4. sınıflar ve bir özel eğitim sınıfıyla birlikte toplam 9 sınıf bulunan okulda dersler sabah 09.00 ile 14.30 arasında yapılıyor.

Ders sonrasında öğrencileri kulüp faaliyetleri bekliyor. Yamaç bunu şöyle anlatıyor: 'Okul çıkışında kulüp faaliyetlerimiz de var, daha çok sosyal aktivite şeklinde, akıl oyunları, robotik kodlama, satranç gibi.'

Sıbyan mektebinden robotik kodlamaya uzanan 268 yıllık bir yolculuk!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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