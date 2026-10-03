Tam 268 Yıldır Eğitim Veriyor: III. Mustafa'nın Kurdurduğu Okulda Hâlâ Ders Zili Çalıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Üsküdar'da, Ayazma Camisi'nin tam karşısında bulunan Şemsipaşa İlkokulu, tam 268 yıllık geçmişiyle kentin en eski ilköğretim kurumları arasında yer alıyor. Osmanlı döneminde sıbyan mektebi olarak açılan okulda bugün robotik kodlama dersleri yapılıyor. Yüzyıllar önce açılan okulda ders zili hâlâ çalıyor!
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1758'de Sıbyan Mektebi Olarak Açıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1913'te Mimar Kemaleddin Bey Yeniden İnşa Etti
Adı Defalarca Değişti
Bugün 225 Öğrencisi Var
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın