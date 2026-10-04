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Eğlence Hala Bitmedi: Ekim Ayında Harbiye Açıkhava’da Gidilmesi Gereken 10 Konser

etiket Eğlence Hala Bitmedi: Ekim Ayında Harbiye Açıkhava’da Gidilmesi Gereken 10 Konser

Özge
Özge - Onedio Üyesi
04.10.2026 - 14:01
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Yaz bitti diye açık hava konserlerinin bittiğini düşünüyorsan biraz yanılıyor olabilirsin. Çünkü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, her ay olduğu gibi Ekim ayında da dopdolu bir etkinlik takvimiyle karşımızda. Poptan rock'a, arabeskten akustik performansa kadar bu ay Harbiye'de gerçekleşecek en gözde etkinliklerini senin için derledik.

İçeriğe geçmeden önce takvimini açmayı unutma!

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1. Serkan Kaya - 13 Ekim

1. Serkan Kaya - 13 Ekim

Haftaya biraz kalp kırıklığı, biraz da yüksek sesle şarkı söyleme heyecanıyla başlamak istiyorsan seni 13 Ekim’de Harbiye’ye alalım. Güçlü yorumuyla tanınan Serkan Kaya saat 21.00’de sahnede!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

2. Yıldız Tilbe - 14 Ekim

2. Yıldız Tilbe - 14 Ekim

Bir Yıldız Tilbe konserine gidip 'Ben sadece şarkı dinleyeceğim' diyorsan sana bol şans! Çünkü aşk acısından neşeli pop şarkılarına kadar yıllardır hayatımıza dokunan sözleriyle bilinen sanatçı, 14 Ekim akşamı Harbiye’de.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

3. Teoman - 15 Ekim

3. Teoman - 15 Ekim

Ekim akşamında Harbiye’de “İstanbul’da Sonbahar” dinleme fikri zaten başlı başına muhteşem. Bu unutulmaz parçayı Teoman'dan canlı canlı dinlemek için 15 Ekim’deki etkinliğe şimdiden yerini ayırtabilirsin!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

4. Gökhan Tepe - 16 Ekim

4. Gökhan Tepe - 16 Ekim

Gittiğin etkinliğin bir noktasında herkesin ezbere bildiği şarkılar söylensin istiyorsan 16 Ekim Cuma akşamında diğer tüm planları iptal edebilirsin. Çünkü Gökhan Tepe'nin sahne alacağı gecede tüm Harbiye tek ağızdan şarkı söyleyecek!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

5. Simge Akustik - 17 Ekim

5. Simge Akustik - 17 Ekim

Simge’nin 'Üzülmedin mi?', 'Aşkın Olayım' gibi o herkesin bildiği hitleri bu kez daha akustik bir taraftan geliyor. Cumartesi akşamını Harbiye’de geçirme keyfi de bazen en çok akustik şarkılarla hissediliyor. Yerini hemen ayırtsan iyi olabilir!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

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6. Koray Avcı - 18 Ekim

6. Koray Avcı - 18 Ekim

Pazar akşamını evde pazartesiyi düşünerek geçirmek yerine Harbiye’ye taşımak da bir seçenek. Duygusal yorumlarıyla tanınan Koray Avcı, 18 Ekim Pazar akşamı saat 21.00’de sahnede olacak.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

7. Hande Yener - 26 Ekim

7. Hande Yener - 26 Ekim

Ekim ayının son haftasına biraz tempo, biraz dans ve bolca Türkçe pop gerekiyorsa adresimiz yine belli. Pop müziğin en özgün isimlerinden Hande Yener, 26 Ekim akşamı tüm enerjisini Harbiye’ye taşıyacak.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

8. Mustafa Sandal - 27 Ekim

8. Mustafa Sandal - 27 Ekim

Senin de mutlaka ilk birkaç notasını duyunca sözlerini otomatik olarak söylemeye başladığın birkaç Mustafa Sandal şarkısı vardır. 90’lardan bugüne Türkçe popun en tanıdık hitlerine bir de Harbiye'nin büyüleyici atmosferinde eşlik etmek istersen 27 Ekim akşamına başka plan yapma!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

9. Mahsun Kırmızıgül - 29 Ekim

9. Mahsun Kırmızıgül - 29 Ekim

Harbiye'de hem 29 hem de 30 Ekim akşamlarında biraz daha duygusal bir tarafa geçiyor, arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Mahsun Kırmızıgül konserine gidiyoruz. Yıllara yayılan bu dev repertuvarı kaçırmamak için etkinlikteki yerini hemen ayırabilirsin!

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10. Hakan Altun - 31 Ekim

10. Hakan Altun - 31 Ekim

Ekim ayını “Bir Telefon”, “Hani Bekleyecektin” gibi şarkılara topluca eşlik ederek kapatmak hiç fena bir fikir değil. Aşk acısını keyifli şarkılara dönüştürme konusundaki yeteneğiyle tanınan Hakan Altun, 31 Ekim gecesi Harbiye’de aya harika bir kapanış yapacak. 

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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