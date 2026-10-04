Eğlence Hala Bitmedi: Ekim Ayında Harbiye Açıkhava’da Gidilmesi Gereken 10 Konser
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Yaz bitti diye açık hava konserlerinin bittiğini düşünüyorsan biraz yanılıyor olabilirsin. Çünkü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, her ay olduğu gibi Ekim ayında da dopdolu bir etkinlik takvimiyle karşımızda. Poptan rock'a, arabeskten akustik performansa kadar bu ay Harbiye'de gerçekleşecek en gözde etkinliklerini senin için derledik.
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1. Serkan Kaya - 13 Ekim
2. Yıldız Tilbe - 14 Ekim
3. Teoman - 15 Ekim
4. Gökhan Tepe - 16 Ekim
5. Simge Akustik - 17 Ekim
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6. Koray Avcı - 18 Ekim
7. Hande Yener - 26 Ekim
8. Mustafa Sandal - 27 Ekim
9. Mahsun Kırmızıgül - 29 Ekim
10. Hakan Altun - 31 Ekim
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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