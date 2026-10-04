1800'lerde Getirilen Keçiler Adayı Felakete Sürükledi: 79 Bin Keçiyi Yok Etmek Zorunda Kaldılar

Galapagos'a ilk kez 1800'lerde getirilen keçiler, zamanla adaların 13'üne bırakıldı. Yabanileşen keçiler aşırı otlatmaya, ormanların tahrip olmasına ve erozyona yol açtı. 1997'ye gelindiğinde küçük adaların beşinden keçiler temizlenmişti, ancak Pinta, Santiago, insanların yaşadığı beş ada ve küçük bir adacıkta hâlâ keçi vardı.

Bunun üzerine Charles Darwin Vakfı ile Galapagos Milli Parkı Müdürlüğü, 1997'de Isabela Projesi'ni başlattı. Hedef, Isabela'nın kuzeyindeki, Santiago'daki ve Pinta'daki büyük istilacı memelileri tamamen yok etmekti. Proje, korunan bir alanda yürütülen dünyanın en büyük ve en iddialı ekosistem onarım projesi olarak tanımlanıyor.