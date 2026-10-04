1800'lerde Getirilen Keçiler Adayı Felakete Sürükledi: 79 Bin Keçiyi Yok Etmek Zorunda Kaldılar
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Galapagos Adaları'na 1800'lerde getirilen keçiler zamanla adaların ormanlarını ve bitki örtüsünü yiyip bitirdi. Ekvador'a bağlı adalardan Santiago'da yürütülen dev bir operasyonla keçiler, domuzlar ve eşekler tamamen temizlendi. Sonuç ise yıllar içinde adanın bitki örtüsüne yansıdı.
Ayrıntılar haberimizde.
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Keçiler 13 adaya bırakıldı, ormanları yok edip erozyona yol açtı.
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Santiago'da 4,5 yılda 79 binden fazla keçi adadan temizlendi.
Saklanan son keçileri, boyunlarına verici takılan 'Judas keçileri' ele verdi.
Keçiler gidince adanın bitki örtüsü hızla toparlandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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