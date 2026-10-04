Rapçi Blok3 Konserinde Yağmurda Islanan Minik Hayranına Üşümemesi İçin Ceketini Verdi

Açık hava konserleri, sanatçılarla hayranlarını en yakından buluşturan etkinliklerin başında geliyor. Özellikle genç hayranlar için saatler öncesinden alana gidip sahneye en yakın noktada yer kapmak ve şarkıları sanatçıyla birlikte söylemek, konserin en değerli kısmı. Ancak sağanak yağış gibi hava koşulları devreye girdiğinde bu heyecan kısa sürede soğuk ve ıslaklıkla sınanabiliyor.

Blok3 ismiyle tanınan rapçi Hakan Aydın'ın Antalya'daki konserinde aniden başlayan yağmur dinleyicilere zor anlar yaşattı. Sahnede, minik bir hayranının ıslandığını gören Blok3, ceketini çıkarıp minik kıza verdi. 'BLOK3' yazılı bir bandana taşıyan minik hayranın, mutluluğu kameraya yansıdı. Aydın'ın bu jesti izleyenlerin takdirini topladı.

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