Rapçi Blok3 Konserinde Yağmurda Islanan Minik Hayranına Üşümemesi İçin Ceketini Verdi

Açık hava konserleri, sanatçılarla hayranlarını en yakından buluşturan etkinliklerin başında geliyor. Özellikle genç hayranlar için saatler öncesinden alana gidip sahneye en yakın noktada yer kapmak ve şarkıları sanatçıyla birlikte söylemek, konserin en değerli kısmı. Ancak sağanak yağış gibi hava koşulları devreye girdiğinde bu heyecan kısa sürede soğuk ve ıslaklıkla sınanabiliyor.
Blok3 ismiyle tanınan rapçi Hakan Aydın'ın Antalya'daki konserinde aniden başlayan yağmur dinleyicilere zor anlar yaşattı. Sahnede, minik bir hayranının ıslandığını gören Blok3, ceketini çıkarıp minik kıza verdi. 'BLOK3' yazılı bir bandana taşıyan minik hayranın, mutluluğu kameraya yansıdı. Aydın'ın bu jesti izleyenlerin takdirini topladı.
Hayranlarıyla bağı çok güçlü.
Konser alanları yalnızca müziğin ve coşkunun değil, bazen beklenmedik anlarda yaşanan insani dokunuşların da sahnesi oluyor. Binlerce kişinin tek bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği o kalabalık atmosferde, sahnedeki sanatçı ile izleyici arasındaki bağ bazen tek bir hareketle unutulmaz bir anıya dönüşebiliyor.
Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi olan Blok3, ödül konuşmasında söylediği 'Babalar sözünü tutar' cümlesiyle de hafızalara kazınmıştı. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duyan genç rapçi, ilk çıkış parçasını 2021'de yayımladı. Asıl ününü ise 2022'de çıkardığı 'Vur' şarkısıyla elde etmişti. 2023'te yayımladığı 'Affetmem' şarkısıyla müzik listelerine giren Aydın, ardından 'Baybay', 'Yaptırcaz Tırnaklarını' ve 'Aklına Ben Gelicem' gibi parçalarla genç dinleyicilerin gündeminden düşmedi. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen rapçi, sık sık yaptığı jestlerle de gündeme geliyor. Meslektaşlarının şarkılarında kadınları aşağılayan, küfür içeren veya kadına yönelik şiddeti, cinsiyetçiliği öven sözlerin çok yaygın olduğuna dikkat çeken Blok3 şarkılarında kadınlara küfür, hakaret veya şiddet ögesi barındıran sözlere yer vermediğini ve vermeyeceğini belirtmişti.
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