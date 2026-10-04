Kapadokya'da Deveyle Fotoğraf Çektirmek İsteyen Genç Kadın Devenin Ani Hamlesiyle Şaşkına Döndü

Kapadokya, peri bacaları, vadileri ve kendine has doğal dokusuyla yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlayan bölgelerin başında geliyor. Balon turlarının yanı sıra bölgede deve ve at gibi hayvanlarla yapılan gezintiler ve fotoğraf çekimleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kapadokya'da deveyle fotoğraf çektirmek isteyen genç bir kadın, devenin kendisine doğru yaptığı ani hamle karşısında şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde genç kadın hayvanın yanında poz verirken, deve bir anda başını uzatıp kadının boynuna yöneldi. Dengesini kaybeden kadın yana savrulurken, kısa süre sonra hayvanın yanından uzaklaşmayı başardı. Videonun üzerine eklenen 'Deveye neden boynunun eğri olduğunu sorcaktım o benim boynumu eğdi' notu ise o anları izleyenleri güldürdü.
Develerle fotoğraf çektirirken dikkat!
Develer genellikle sakin ve uysal hayvanlar olarak bilinse de yabancı insanlardan, kalabalıktan ve ani hareketlerden rahatsız olabiliyor. Özellikle kış aylarında başlayan kızgınlık döneminde erkek develerin daha huysuz davrandığı da biliniyor. Üstelik ağırlığı yarım tonu bulan bir hayvanın tek bir hamlesi bile çoğu zaman kolayca karşı konulacak bir güç değil. Bu nedenle deveyle fotoğraf çektirirken hayvanın başına ve ağzına çok yakın durmamak, sahibinin yönlendirmelerini dinlemek ve ani hareketlerden kaçınmak gerekiyor.
Peki devenin boynu neden eğri?
Devenin boynundaki bu belirgin kıvrım aslında tesadüf değil. Tüm memelilerde olduğu gibi devenin boynunda da yedi omur bulunuyor, ancak bu omurlar oldukça uzun ve S şeklinde bir yapı oluşturacak biçimde dizilmiş durumda. Bu esnek yapı sayesinde deve, başını yere kadar indirerek otlayabiliyor, aynı zamanda yüksekteki dallara kadar uzanabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın