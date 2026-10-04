Kapadokya'da Deveyle Fotoğraf Çektirmek İsteyen Genç Kadın Devenin Ani Hamlesiyle Şaşkına Döndü

Kapadokya, peri bacaları, vadileri ve kendine has doğal dokusuyla yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlayan bölgelerin başında geliyor. Balon turlarının yanı sıra bölgede deve ve at gibi hayvanlarla yapılan gezintiler ve fotoğraf çekimleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kapadokya'da deveyle fotoğraf çektirmek isteyen genç bir kadın, devenin kendisine doğru yaptığı ani hamle karşısında şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde genç kadın hayvanın yanında poz verirken, deve bir anda başını uzatıp kadının boynuna yöneldi. Dengesini kaybeden kadın yana savrulurken, kısa süre sonra hayvanın yanından uzaklaşmayı başardı. Videonun üzerine eklenen 'Deveye neden boynunun eğri olduğunu sorcaktım o benim boynumu eğdi' notu ise o anları izleyenleri güldürdü.

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