Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen'li Centilmen'in Kadın Başrolü Belli Oldu
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Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı Centilmen dizisinin erkek başrol oyuncusu Kaan Miraç Sezen olmuştu. Diziye genç yeteneklerden bir kadın oyuncu daha başrol olarak dahil oldu. Dizi, NOW TV'de yayınlanacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Vahide Perçin'in ardından Kaan Miraç Sezen'in başrol olduğu Centilmen dizisine bir kadın başrol daha dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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