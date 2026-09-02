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Laf Arasında Duyurdu: Tuzlu Kahve'deki Yalılardan Birinin Sahibi Bakın Kim Çıktı!

Laf Arasında Duyurdu: Tuzlu Kahve'deki Yalılardan Birinin Sahibi Bakın Kim Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2026 - 17:11
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Pınar Sabancı'nın sosyal medya paylaşımlarındaki detaylar son günlerde goygoyculara bol bol malzeme veriyor. Daha kedisinin bahçe manzaralı klozet keyfini konuşmayı bitirememişken bu kez yeni başlayan Tuzlu Kahve dizisi için yaptığı paylaşım dikkat çekti. 

Sabancı'nın diziyle arasındaki bağı anlatırken laf arasında kullandığı bir ifade, sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı. Gerisi de tahmin edebileceğiniz gibi kısa sürede zenginlik goygoyuna dönüştü! 😅

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son dönemde Pınar Sabancı'nın sosyal medyada gündem olması için uzun uzun açıklama yapmasına pek de gerek kalmıyor. Bazen tek bir fotoğraf bütün işi hallediyor!

Son dönemde Pınar Sabancı'nın sosyal medyada gündem olması için uzun uzun açıklama yapmasına pek de gerek kalmıyor. Bazen tek bir fotoğraf bütün işi hallediyor!

Sabancı ailesinin en göz önündeki isimlerinden biri olan Pınar Sabancı, İlhan Sabancı ile 2010 yılından beri evli ve üç çocuk annesi. Klinik psikolog kimliğiyle de tanıdığımız Sabancı; katıldığı programlarda mutluluk, para, tüketim ve ayrıcalıklı hayatlar üzerine yaptığı açıklamalarla zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Fakat son zamanlarda gündeme gelmesinin sebebi söylediklerinden ziyade, hayatından paylaştığı küçücük detaylar desek daha doğru olacak.

Daha dün Pınar Sabancı'nın tekir kedisinin marifetini konuşmuştuk hatırlarsanız. Sabancı, kedisinin kum kabı yerine klozete tuvaletini yaptığını gösteren bir kareyi “Boşuna demiyorlar, tekirler kedilerin profesörüdür diye” notuyla paylaşmıştı.

Kedinin klozet kullanmayı çözmesi zaten başlı başına dikkat çekiciydi ama sosyal medya kullanıcılarının gözünden fotoğraftaki ikinci detay da kaçmamıştı: Klozet, boydan boya camın hemen önünde ve yemyeşil bir bahçeye bakıyordu.

Hal böyle olunca kedinin zekası bir yana bırakılmış, bu kez “Sabancıların kedisinin bile yaşam standartları bizimkinden yüksek” minvalinde goygoylar başlamıştı. Kedi ayrı, klozet ayrı, bahçe manzarası ayrı gündem olmuştu. Aradan daha doğru düzgün 24 saat bile geçmeden Pınar Sabancı'nın başka bir paylaşımı daha sosyal medyanın radarına takıldı.

Bu sefer ortada ne kedi vardı ne klozet... Sadece oldukça özenle seçilmiş birkaç kelime vardı. 😅

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Star TV'nin iddialı yeni dizisi Tuzlu Kahve dün akşam ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Pınar Sabancı'nın dizi için yaptığı paylaşımda kullandığı bir ifade ise goygoyculara aradıkları malzemeyi verdi!

Star TV'nin iddialı yeni dizisi Tuzlu Kahve dün akşam ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Pınar Sabancı'nın dizi için yaptığı paylaşımda kullandığı bir ifade ise goygoyculara aradıkları malzemeyi verdi!

Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Tuzlu Kahve, 1 Eylül Salı akşamı Star TV'de yayın hayatına başladı. Poll Films imzalı dizinin kadrosu da daha yayın başlamadan “Şampiyonlar Ligi” benzetmeleri yaptıracak kadar kalabalıktı: Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi birçok tanıdık isim aynı projede buluştu. 

Dizinin hikayesi ise yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil aileleri ile Aydınoğlu ailesinin yollarının kesişmesi üzerinden ilerliyor. İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinin merkezde olduğu hikayede Eda Ece'nin canlandırdığı Derin ile Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Mehmet'in yakınlaşması da ana hikayelerden biri. 

İlk bölümün ardından yorumlar da doğal olarak ikiye bölündü. Dev oyuncu kadrosunu aynı ekranda görmekten memnun kalanlar, Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un enerjisini beğenenler ve uzun zaman sonra televizyonda aile komedisi izlemekten hoşlananlar olduğu kadar; ilk bölümü fazla uzun ve durağan bulanlar, bu kadar güçlü bir kadroya daha güçlü bir senaryo gerektiğini düşünenler de vardı. 

Ama reyting tarafında ilk sınav fazlasıyla iyi geçti. Tuzlu Kahve ilk bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci oldu. Yani dizi daha ilk geceden sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. 

Gelelim bizim asıl meselemize...

Pınar Sabancı da dizinin başlamasından önce Instagram hesabından “Tuzlu Kahve başlıyor” diyerek heyecanını paylaşmıştı. Dizinin neden kendisi için ayrıca anlamlı olduğunu anlatırken kullandığı şu cümle ise bir X kullanıcısının radarına takıldı: “Ayrıca çekim mekanlarından birinin bende, çocuklarda özel bir yeri ve bolca anısı var. Harika olacak.”

Pınar Sabancı'nın bahsettiği mekanın tam olarak neresi olduğunu ya da aileyle nasıl bir bağlantısı bulunduğunu bu ifadeden kesin olarak bilmiyoruz. Fakat “çocuklarda özel bir yeri ve bolca anısı var” kısmını gören sosyal medya kullanıcıları, Sabancı soyadını da denkleme dahil ederek cümleyi kendi diline çevirmeden duramadı. 

Kullanıcılar, Sabancı'nın “çekim mekanlarından biri” ifadesine takılarak, “Okumuş kadın tabii, kaldığımız yalılardan biri dememiş, çekim mekanlarından biri demiş” şeklinde bir yorum yaptı. İşin komik tarafı da tam burada zaten. Pınar Sabancı'nın oldukça normal ve hatta profesyonel bir dille kurduğu cümle, sosyal medyanın elinde birkaç saniye içerisinde “Biz olsak çocukluğumuzun geçtiği ev derdik, Sabancılar çekim mekanı diyor” goygoyuna dönüştü.

Pınar Sabancı'nın hayatından laf arasında çıkan detaylar belli ki bir süre daha X'in ekmeğine yağ sürmeye devam edecek.

twitter.com

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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