Laf Arasında Duyurdu: Tuzlu Kahve'deki Yalılardan Birinin Sahibi Bakın Kim Çıktı!
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Pınar Sabancı'nın sosyal medya paylaşımlarındaki detaylar son günlerde goygoyculara bol bol malzeme veriyor. Daha kedisinin bahçe manzaralı klozet keyfini konuşmayı bitirememişken bu kez yeni başlayan Tuzlu Kahve dizisi için yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Sabancı'nın diziyle arasındaki bağı anlatırken laf arasında kullandığı bir ifade, sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı. Gerisi de tahmin edebileceğiniz gibi kısa sürede zenginlik goygoyuna dönüştü! 😅
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son dönemde Pınar Sabancı'nın sosyal medyada gündem olması için uzun uzun açıklama yapmasına pek de gerek kalmıyor. Bazen tek bir fotoğraf bütün işi hallediyor!
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Star TV'nin iddialı yeni dizisi Tuzlu Kahve dün akşam ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Pınar Sabancı'nın dizi için yaptığı paylaşımda kullandığı bir ifade ise goygoyculara aradıkları malzemeyi verdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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