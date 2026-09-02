Laf Arasında Duyurdu: Tuzlu Kahve'deki Yalılardan Birinin Sahibi Bakın Kim Çıktı!

Sabancı ailesinin en göz önündeki isimlerinden biri olan Pınar Sabancı, İlhan Sabancı ile 2010 yılından beri evli ve üç çocuk annesi. Klinik psikolog kimliğiyle de tanıdığımız Sabancı; katıldığı programlarda mutluluk, para, tüketim ve ayrıcalıklı hayatlar üzerine yaptığı açıklamalarla zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Fakat son zamanlarda gündeme gelmesinin sebebi söylediklerinden ziyade, hayatından paylaştığı küçücük detaylar desek daha doğru olacak.

Daha dün Pınar Sabancı'nın tekir kedisinin marifetini konuşmuştuk hatırlarsanız. Sabancı, kedisinin kum kabı yerine klozete tuvaletini yaptığını gösteren bir kareyi “Boşuna demiyorlar, tekirler kedilerin profesörüdür diye” notuyla paylaşmıştı.

Kedinin klozet kullanmayı çözmesi zaten başlı başına dikkat çekiciydi ama sosyal medya kullanıcılarının gözünden fotoğraftaki ikinci detay da kaçmamıştı: Klozet, boydan boya camın hemen önünde ve yemyeşil bir bahçeye bakıyordu.

Hal böyle olunca kedinin zekası bir yana bırakılmış, bu kez “Sabancıların kedisinin bile yaşam standartları bizimkinden yüksek” minvalinde goygoylar başlamıştı. Kedi ayrı, klozet ayrı, bahçe manzarası ayrı gündem olmuştu. Aradan daha doğru düzgün 24 saat bile geçmeden Pınar Sabancı'nın başka bir paylaşımı daha sosyal medyanın radarına takıldı.

Bu sefer ortada ne kedi vardı ne klozet... Sadece oldukça özenle seçilmiş birkaç kelime vardı. 😅