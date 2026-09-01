Pınar Sabancı'nın Paylaştığı Karede Kedisi Ayrı Manzaralı Tuvaleti Ayrı Olay Oldu!

İlhan Sabancı ile 2010 yılından beri evli olan, üç çocuk annesi Pınar Sabancı, klinik psikolog kimliğiyle de tanınan bir isim. Özellikle son birkaç yıldır katıldığı programlarda para, mutluluk, tüketim kültürü ve dışarıdan “kusursuz” görünen hayatlar üzerine yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın radarına girmeyi başarıyor.

Hatırlarsanız Sabancı'nın “Çok zengin insanlar Türkiye'de çok mu mutlu?” diyerek açtığı konu ve çevresinde maddi kaygısı olmadığı halde mutsuz insanlar gördüğünü anlatması epey konuşulmuştu. Tüketim ve haz odaklı yaşam üzerine söyledikleri sosyal medyada farklı şekillerde yorumlanınca Sabancı, sözlerinin kırpılıp çarpıtıldığını söyleyerek clickbait kültürüne de ayrıca sitem etmişti.

Daha yakın zamanda ise Gökhan Çınar'ın Katarsis programında kendisine atfedilen “prenses hayatı” algısına değinmişti. Şanslı olduğunun farkında olduğunu ancak hayatının hiç zorluk yaşamadan geçtiği düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sabancı, babasının iflas ettiği dönemi ve haczedilmiş bir evde yaşadığı günleri anlatmıştı. “Şanslıyım ama prenses değilim” minvalindeki açıklamaları da tahmin edersiniz ki sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Pınar Sabancı ne zaman hayatından küçük bir pencere açsa, o pencerenin önünde kısa sürede bir sosyal medya kalabalığı oluştu. Bu kez uzun uzun konuşmasına bile gerek kalmadı. Tek bir fotoğraf yetti.