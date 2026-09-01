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Pınar Sabancı'nın Paylaştığı Karede Kedisi Ayrı Manzaralı Tuvaleti Ayrı Olay Oldu!

Pınar Sabancı'nın Paylaştığı Karede Kedisi Ayrı Manzaralı Tuvaleti Ayrı Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.09.2026 - 19:47
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Pınar Sabancı bu kez yaptığı bir açıklamayla değil, evinden paylaştığı tek bir kareyle sosyal medyanın diline düştü. Klozeti kullanmayı öğrenen tekir kedisinin marifeti şaşırtırken, fotoğraftaki bir başka detay da gözlerden kaçmadı. O noktadan sonra goygoy kaçınılmazdı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Sabancı'yı son dönemde yalnızca cemiyet hayatından değil, yaptığı açıklamalardan da sık sık duyuyoruz.

Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Sabancı'yı son dönemde yalnızca cemiyet hayatından değil, yaptığı açıklamalardan da sık sık duyuyoruz.

İlhan Sabancı ile 2010 yılından beri evli olan, üç çocuk annesi Pınar Sabancı, klinik psikolog kimliğiyle de tanınan bir isim. Özellikle son birkaç yıldır katıldığı programlarda para, mutluluk, tüketim kültürü ve dışarıdan “kusursuz” görünen hayatlar üzerine yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın radarına girmeyi başarıyor. 

Hatırlarsanız Sabancı'nın “Çok zengin insanlar Türkiye'de çok mu mutlu?” diyerek açtığı konu ve çevresinde maddi kaygısı olmadığı halde mutsuz insanlar gördüğünü anlatması epey konuşulmuştu. Tüketim ve haz odaklı yaşam üzerine söyledikleri sosyal medyada farklı şekillerde yorumlanınca Sabancı, sözlerinin kırpılıp çarpıtıldığını söyleyerek clickbait kültürüne de ayrıca sitem etmişti. 

Daha yakın zamanda ise Gökhan Çınar'ın Katarsis programında kendisine atfedilen “prenses hayatı” algısına değinmişti. Şanslı olduğunun farkında olduğunu ancak hayatının hiç zorluk yaşamadan geçtiği düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sabancı, babasının iflas ettiği dönemi ve haczedilmiş bir evde yaşadığı günleri anlatmıştı. “Şanslıyım ama prenses değilim” minvalindeki açıklamaları da tahmin edersiniz ki sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

Pınar Sabancı ne zaman hayatından küçük bir pencere açsa, o pencerenin önünde kısa sürede bir sosyal medya kalabalığı oluştu. Bu kez uzun uzun konuşmasına bile gerek kalmadı. Tek bir fotoğraf yetti.

Pınar Sabancı bu kez evinin tuvaletinden bir kare paylaştı. Fakat fotoğrafta nereye bakacağımızı şaşırmamıza sebep olan bir değil, tam iki detay vardı!

Pınar Sabancı bu kez evinin tuvaletinden bir kare paylaştı. Fakat fotoğrafta nereye bakacağımızı şaşırmamıza sebep olan bir değil, tam iki detay vardı!

Sabancı'nın paylaştığı karede tekir kedisini bildiğimiz kum kabını kullanırken değil, gayet profesyonel bir şekilde klozetin üzerinde gördük. Pınar Sabancı da kedisinin bu marifetini, “Boşuna demiyorlar, tekirler kedilerin profesörüdür diye” notuyla paylaştı.

Kedinin klozeti kullanmayı çözmüş olması zaten tek başına “Bir dakika, bunu nasıl öğrettiniz?” dedirtecek cinstendi. Fakat sosyal medyanın gözü kısa süre içerisinde fotoğrafın geri kalanına da kaydı ve ikinci bir mesele doğdu: O klozetin manzarası.

Çünkü Pınar Sabancı'nın kedisi kum kabını çoktan aşmış olmakla kalmamış, bir de camın hemen önünde, yemyeşil bahçeye baka baka tuvalet keyfi yapıyordu.

Hal böyle olunca sosyal medyanın goygoy malzemesi de hazırdı. Bir tarafta “Tekirler gerçekten başka seviye” diyenler kedinin klozet eğitimine takılırken, diğer tarafta fotoğrafa bakıp “Sabancıların kedisinin bile yaşam standartları başka” minvalinde yorum yapanlar çıktı. Kimileri kedinin kum kabı yerine klozet kullanmasını konuştu, kimileri ise kendi evinde böyle bir manzarayı ancak salonda bulabileceğini düşünmüş olacak ki doğrudan bahçe manzaralı tuvalete odaklandı.

Pınar Sabancı aslında kedisinin zekasını göstermek için masum bir fotoğraf paylaşmıştı ama sosyal medya fotoğrafı saniyeler içinde bambaşka yerlere çekti. Kedi ayrı gündem oldu, klozet ayrı, klozetin baktığı bahçe ayrı...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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