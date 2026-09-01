Pınar Sabancı'nın Paylaştığı Karede Kedisi Ayrı Manzaralı Tuvaleti Ayrı Olay Oldu!
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Pınar Sabancı bu kez yaptığı bir açıklamayla değil, evinden paylaştığı tek bir kareyle sosyal medyanın diline düştü. Klozeti kullanmayı öğrenen tekir kedisinin marifeti şaşırtırken, fotoğraftaki bir başka detay da gözlerden kaçmadı. O noktadan sonra goygoy kaçınılmazdı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Sabancı'yı son dönemde yalnızca cemiyet hayatından değil, yaptığı açıklamalardan da sık sık duyuyoruz.
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Pınar Sabancı bu kez evinin tuvaletinden bir kare paylaştı. Fakat fotoğrafta nereye bakacağımızı şaşırmamıza sebep olan bir değil, tam iki detay vardı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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