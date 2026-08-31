Serdar Ortaç'la Evliyken Çocuk İstememişti: Chloe Loughnan Yıllar Sonra Anne Oluyor!
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Serdar Ortaç'la evliliği boyunca çocuk konusu sık sık gündeme gelen Chloe Loughnan'dan yıllar sonra sürpriz bir haber geldi. O dönem anneliğe hazır olmadığını açıkça söyleyen İrlandalı model, boşanmanın ardından hayatında yepyeni bir sayfa açmıştı. Uzun süredir aşk yaşadığı Fergus Hennessy ile ilişkisini gözlerden uzak sürdüren Chloe, yaptığı son paylaşımla ilk kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Chloe Loughnan'ı Türkiye'de tanımamızı sağlayan isim şüphesiz Serdar Ortaç olmuştu!
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Boşanmanın ardından hayatına devam eden Chloe Loughnan'ın yolu bu kez Fergus Hennessy ile kesişti.
Chloe Loughnan yıllar sonra verdiği o kararın ardından şimdi gerçekten anne olmaya hazırlanıyor!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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