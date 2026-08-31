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Serdar Ortaç'la Evliyken Çocuk İstememişti: Chloe Loughnan Yıllar Sonra Anne Oluyor!

Serdar Ortaç'la Evliyken Çocuk İstememişti: Chloe Loughnan Yıllar Sonra Anne Oluyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.08.2026 - 23:37
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Serdar Ortaç'la evliliği boyunca çocuk konusu sık sık gündeme gelen Chloe Loughnan'dan yıllar sonra sürpriz bir haber geldi. O dönem anneliğe hazır olmadığını açıkça söyleyen İrlandalı model, boşanmanın ardından hayatında yepyeni bir sayfa açmıştı. Uzun süredir aşk yaşadığı Fergus Hennessy ile ilişkisini gözlerden uzak sürdüren Chloe, yaptığı son paylaşımla ilk kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Chloe Loughnan'ı Türkiye'de tanımamızı sağlayan isim şüphesiz Serdar Ortaç olmuştu!

Chloe Loughnan'ı Türkiye'de tanımamızı sağlayan isim şüphesiz Serdar Ortaç olmuştu!

İrlandalı model Chloe Loughnan, Türkiye magazin dünyasının hayatımıza bir girip bir daha kolay kolay çıkmayan isimlerinden. Henüz oldukça genç yaşlardayken Türkiye'ye gelen Chloe'nin Serdar Ortaç'la başlayan aşkı, aralarındaki 22 yaş farkı nedeniyle ilk günden itibaren magazin gündeminin yakın takibindeydi. Yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından çift, 2014 yılında nikah masasına oturdu. İlk yıllarda magazinin en gözde çiftlerinden biri olan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın evliliğinde en çok konuşulan meselelerden biri ise çocuktu.

Baba olmayı çok istediğini defalarca dile getiren Serdar Ortaç, 2016'nın sonunda yaptığı bir açıklamada bu isteğini evliliğinin ilk gününden beri Chloe'ye söylediğini, eşinin ise her yıl kendisine “Seneye” yanıtını verdiğini anlatmıştı. Hatta çocuk sahibi olamazsa biri kız biri erkek iki çocuğu evlat edinmeyi düşündüğünü de söylemişti.  Fakat Chloe cephesinden aynı dönemde bu konuda aynı heves gelmedi. Yıllar sonra yaptığı açıklamalarda ilk evliliğinde çok genç olduğunu ve anneliğe hazır hissetmediğini açıkça anlatacaktı.

Çiftin beş yıllık evliliği 2019 yılında anlaşmalı olarak sona erdi. Boşanmanın ardından Chloe, evlilikleri sırasında hamile kaldığı ancak bebeği istemediği yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı. Çocukları sevdiğini söyleyen model, o dönem çocuk sahibi olmamalarının nedenini hayatlarının buna uygun bir noktada olmamasıyla açıklayarak “Doğru zaman değildi” dedi. Ancak boşanmanın ardından ikilinin arasındaki sular her zaman bu kadar sakin kalmadı. Zaman içerisinde para, nafaka ve haciz iddiaları üzerinden karşılıklı açıklamalar geldi; Chloe ise Serdar'la evliyken yaşadıklarına dair yıllar sonra çok daha sert ifadeler kullandı. Çocuk konusunda da fikrini biraz daha açık anlatarak o şartlarda dünyaya bir çocuk getiremeyeceğini düşündüğünü söyledi. 

Yani yıllarca “Serdar Ortaç çocuk istiyor, Chloe istemiyor” başlıklarıyla takip ettiğimiz hikayenin arkasında Chloe'ye göre çok daha farklı nedenler vardı.

Boşanmanın ardından hayatına devam eden Chloe Loughnan'ın yolu bu kez Fergus Hennessy ile kesişti.

Boşanmanın ardından hayatına devam eden Chloe Loughnan'ın yolu bu kez Fergus Hennessy ile kesişti.

Serdar Ortaç'tan ayrıldıktan sonra bir dönem ülkesi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, Türkiye'yle bağlarını ise tamamen koparmadı. Modellik kariyerini sürdüren Chloe, bir dönem Türkiye'ye dönerek Magazin D'nin sunuculuğunu da üstlendi. Zaten boşanmasının hemen ardından verdiği röportajda Türkiye'yi evi gibi gördüğünü, insanlarını ve kültürünü sevdiğini söylemiş ve burada yaşamaya devam etmek istediğini anlatmıştı. 

Özel hayatında da yeni bir sayfa açan Chloe, bir dönem futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşadı. Bu ilişkinin sona ermesinin ardından ise hayatına İrlandalı mimar Fergus Hennessy girdi.  İşte tam da bu dönemde Chloe'nin çocuk konusunda yaptığı bir açıklama yıllar önce yaşananları yeniden gündeme getirmişti.

2022 yılında Fergus'la ilişkisi devam ederken kendisine annelik sorulduğunda Chloe, Serdar Ortaç'la evliliği sırasında neden çocuk istemediğini çok açık şekilde anlatmıştı. İlk evliliğinde çok genç olduğunu ve hazır hissetmediğini söyleyen Chloe, yeni ilişkisi içinse artık “anne olmaya hazırım” diyordu. 

Üstelik Fergus'la ilişkisi de ciddi bir noktaya taşındı. 2023 yılında sevgilisinden romantik bir evlilik teklifi alan Chloe “Evet” yanıtını verdi. Çift bildiğimiz kadar hala evlenmedi ama yıllar önce “Hazır değildim” diyen Chloe'nin “Artık anne olmaya hazırım” açıklamasının üzerinden dört yıl geçti. Ve belli ki beklediği o “doğru zaman” sonunda geldi!

Chloe Loughnan yıllar sonra verdiği o kararın ardından şimdi gerçekten anne olmaya hazırlanıyor!

31 Ağustos akşamı Chloe Loughnan'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Bir süredir özel hayatını eskisine kıyasla çok daha gözlerden uzak yaşayan İrlandalı model, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle hamile olduğunu duyurdu. Üstelik Chloe haberi öyle uzun uzun cümlelerle değil, artık iyice belirginleşen karnını gösterdiği pozlarla verdi. 

Karnı burnunda görüntülerini peş peşe paylaşan Chloe, gönderisinin altına da:

“Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm.”

notunu düştü. 

Böylece yıllarca Serdar Ortaç'la evliliği sırasında çocuk konusu üzerinden gündeme gelen, boşandıktan sonra ise “İlk evliliğimde çok gençtim, hazır değildim” diyerek o dönemki kararını anlatan Chloe Loughnan'ın anne olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Aslında yıllar önce söylediklerine dönüp baktığımızda bugün gelen haber hikayeyi tamamlıyor gibi. Chloe çocuk sahibi olmaya tamamen karşı olmadığını, yalnızca o dönem kendisini hazır hissetmediğini söylemiş; yeni ilişkisinde ise anne olmak istediğini açıkça dile getirmişti. 

Şimdi ise o açıklamanın üzerinden yıllar geçtikten sonra ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Henüz bebeğinin cinsiyeti, kaç aylık olduğu ya da doğumun ne zaman gerçekleşeceği konusunda bir detay paylaşmayan Chloe'nin oldukça belirginleşen karnı, hamileliğini bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini de düşündürdü. 

Bir dönemin en çok konuşulan magazin evliliklerinden birinin ardından hayatına yepyeni bir sayfa açan Chloe Loughnan'a biz de “Maşallah” diyelim. Bebeğini sağlıkla kucağına almasını diliyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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