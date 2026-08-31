Serdar Ortaç'la Evliyken Çocuk İstememişti: Chloe Loughnan Yıllar Sonra Anne Oluyor!

İrlandalı model Chloe Loughnan, Türkiye magazin dünyasının hayatımıza bir girip bir daha kolay kolay çıkmayan isimlerinden. Henüz oldukça genç yaşlardayken Türkiye'ye gelen Chloe'nin Serdar Ortaç'la başlayan aşkı, aralarındaki 22 yaş farkı nedeniyle ilk günden itibaren magazin gündeminin yakın takibindeydi. Yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından çift, 2014 yılında nikah masasına oturdu. İlk yıllarda magazinin en gözde çiftlerinden biri olan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın evliliğinde en çok konuşulan meselelerden biri ise çocuktu.

Baba olmayı çok istediğini defalarca dile getiren Serdar Ortaç, 2016'nın sonunda yaptığı bir açıklamada bu isteğini evliliğinin ilk gününden beri Chloe'ye söylediğini, eşinin ise her yıl kendisine “Seneye” yanıtını verdiğini anlatmıştı. Hatta çocuk sahibi olamazsa biri kız biri erkek iki çocuğu evlat edinmeyi düşündüğünü de söylemişti. Fakat Chloe cephesinden aynı dönemde bu konuda aynı heves gelmedi. Yıllar sonra yaptığı açıklamalarda ilk evliliğinde çok genç olduğunu ve anneliğe hazır hissetmediğini açıkça anlatacaktı.

Çiftin beş yıllık evliliği 2019 yılında anlaşmalı olarak sona erdi. Boşanmanın ardından Chloe, evlilikleri sırasında hamile kaldığı ancak bebeği istemediği yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı. Çocukları sevdiğini söyleyen model, o dönem çocuk sahibi olmamalarının nedenini hayatlarının buna uygun bir noktada olmamasıyla açıklayarak “Doğru zaman değildi” dedi. Ancak boşanmanın ardından ikilinin arasındaki sular her zaman bu kadar sakin kalmadı. Zaman içerisinde para, nafaka ve haciz iddiaları üzerinden karşılıklı açıklamalar geldi; Chloe ise Serdar'la evliyken yaşadıklarına dair yıllar sonra çok daha sert ifadeler kullandı. Çocuk konusunda da fikrini biraz daha açık anlatarak o şartlarda dünyaya bir çocuk getiremeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Yani yıllarca “Serdar Ortaç çocuk istiyor, Chloe istemiyor” başlıklarıyla takip ettiğimiz hikayenin arkasında Chloe'ye göre çok daha farklı nedenler vardı.