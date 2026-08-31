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Aslı Enver'le Pişti Olan Ava Yaman'ın Elbisesi "Yaşına Büyük" Bulundu!

Aslı Enver'le Pişti Olan Ava Yaman'ın Elbisesi "Yaşına Büyük" Bulundu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.08.2026 - 22:50
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Son dönemde kıyafet seçimleriyle sık sık gündeme gelen Ava Yaman, bu kez Aslı Enver'le pişti oldu. İki oyuncunun aynı elbiseyle görüntüleri yan yana gelince sosyal medyada “Kim daha iyi taşımış?” karşılaştırması başladı. Kullanıcıların bir kısmı tercihini Aslı Enver'den yana kullanırken, Ava Yaman'ın elbisesinin kendisini yaşından büyük gösterdiği yorumları yine dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Taşacak Bu Deniz'le yıldızı parlayan Ava Yaman, son dönemde oyunculuğu kadar tarzıyla da gündemimizde!

Taşacak Bu Deniz'le yıldızı parlayan Ava Yaman, son dönemde oyunculuğu kadar tarzıyla da gündemimizde!

Son dönemin en çok dikkat çeken genç oyuncularından biri haline gelen Ava Yaman, ekran macerasına henüz birkaç yıl önce başlamasına rağmen kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İlk kez 2023 yılında Bir Derdim Var dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle kamera karşısına geçen Yaman'ın asıl çıkışı ise Taşacak Bu Deniz dizisindeki Eleni rolüyle geldi.

Henüz 19 yaşında olan Ava Yaman, Eleni karakteriyle özellikle genç izleyicilerin radarına girerken sosyal medyanın da en çok konuştuğu yeni nesil oyunculardan biri oldu. Hal böyle olunca attığı her adım, katıldığı her etkinlik ve elbette yaptığı her kombin de mercek altına alınmaya başladı.

Özellikle son dönemde Ava'nın kıyafet seçimleri konusunda sosyal medyada ilginç bir tartışma dönüyordu. Genç oyuncunun bazı davetlerde tercih ettiği parçaların yaşına kıyasla daha klasik ve olgun bir görüntü yarattığını düşünenlerin sayısı hiç de az değildi. Kimi kullanıcılar Ava'nın henüz 19 yaşında olduğunu hatırlatıp daha genç ve dinamik seçimlerin kendisine çok daha fazla yakışacağını savunurken kimileri de oyuncunun tarzının sürekli yaşı üzerinden eleştirilmesine anlam veremedi.

Ava'nın son olarak tercih ettiği elbise de benzer yorumları beraberinde getirdi. Beyaz zemin üzerine siyah bitkisel ve palmiye desenlerinin işlendiği, kare yakalı ve kalın askılı tasarım; vücuda oturan üst kısmının ardından belden aşağı doğru genişleyen uzun eteğiyle oldukça klasik bir silüete sahipti. Ava elbiseyi açık bırakılmış dalgalı saçları ve koyu renk ayakkabılarıyla tamamlamıştı.

Güzel görünmesine güzel görünüyordu elbette ama sosyal medyanın gözü yine Ava'nın yaşına takıldı. Bazı kullanıcılar elbisenin kesimi ve desenleri nedeniyle genç oyuncuyu olduğundan daha büyük gösterdiğini savundu.

Derken işin içine hiç beklemediğimiz bir isim girdi. Çünkü o elbiseyi daha önce başka bir ünlünün üzerinde de görmüşüz!

Meğer Ava Yaman, aynı elbiseyle daha önce poz veren Aslı Enver'le pişti olmuş!

Meğer Ava Yaman, aynı elbiseyle daha önce poz veren Aslı Enver'le pişti olmuş!

Ava Yaman'ın üzerinde görünce tartışma yaratan o siyah-beyaz desenli elbisesi sosyal medya hafızasına hiç de yabancı çıkmadı. Aynı tasarımı daha önce Aslı Enver'in de tercih ettiği fark edilince iki oyuncunun görüntüleri kısa sürede yan yana getirildi.

Üstelik aynı elbise olmasına rağmen iki ismin styling'i tasarımın havasını epey değiştirmiş. Aslı Enver, uzun siyah-beyaz elbiseyi geriye doğru topladığı saçları, açık burunlu topuklu ayakkabıları ve siyah çantasıyla tamamlayarak daha yazlık bir görünüm elde etmiş. Ava Yaman ise aynı tasarımı açık bıraktığı dalgalı saçları ve koyu renk ayakkabılarıyla daha sade ve klasik bir şekilde kombinlemiş.

Tabii sosyal medyada bir “pişti” yakalandı mı arkasından “Kim daha iyi taşımış?” sorusunun gelmemesi mümkün değil!

İki oyuncunun görüntüleri karşılaştırıldığında yorumların önemli bir kısmında Aslı Enver'in elbiseyi daha iyi taşıdığı görüşü öne çıktı. Burada dikkat çeken nokta ise kullanıcıların Ava Yaman'ın fiziğinden ya da güzelliğinden ziyade yine yaşıyla elbisenin yarattığı görüntü arasındaki farka takılması oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, uzun ve hacimli eteği, siyah-beyaz yoğun desenleri ve klasik kesimi nedeniyle tasarımın 19 yaşındaki Ava Yaman'a olduğundan daha olgun bir hava kattığı savunuldu. Aslı Enver'de ise aynı elbisenin çok daha doğal durduğunu düşünenler çoğunluktaydı.

Elbette moda dediğimiz şeyin yaşı olmadığı gibi aynı kıyafetin iki farklı insan üzerinde bambaşka bir havaya bürünmesi de işin en eğlenceli taraflarından biri. Fakat Ava'nın son dönemde tercih ettiği kıyafetlerin peş peşe “yaşından büyük gösteriyor” yorumlarına konu olması, bu piştiyi de ister istemez daha dikkat çekici hale getirdi.

Biz iki hali de şöyle yan yana bırakalım. Sizce siyah-beyaz desenli elbiseyi Ava Yaman mı, Aslı Enver mi daha iyi taşımış?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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