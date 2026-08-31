Aslı Enver'le Pişti Olan Ava Yaman'ın Elbisesi "Yaşına Büyük" Bulundu!

Son dönemin en çok dikkat çeken genç oyuncularından biri haline gelen Ava Yaman, ekran macerasına henüz birkaç yıl önce başlamasına rağmen kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İlk kez 2023 yılında Bir Derdim Var dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle kamera karşısına geçen Yaman'ın asıl çıkışı ise Taşacak Bu Deniz dizisindeki Eleni rolüyle geldi.

Henüz 19 yaşında olan Ava Yaman, Eleni karakteriyle özellikle genç izleyicilerin radarına girerken sosyal medyanın da en çok konuştuğu yeni nesil oyunculardan biri oldu. Hal böyle olunca attığı her adım, katıldığı her etkinlik ve elbette yaptığı her kombin de mercek altına alınmaya başladı.

Özellikle son dönemde Ava'nın kıyafet seçimleri konusunda sosyal medyada ilginç bir tartışma dönüyordu. Genç oyuncunun bazı davetlerde tercih ettiği parçaların yaşına kıyasla daha klasik ve olgun bir görüntü yarattığını düşünenlerin sayısı hiç de az değildi. Kimi kullanıcılar Ava'nın henüz 19 yaşında olduğunu hatırlatıp daha genç ve dinamik seçimlerin kendisine çok daha fazla yakışacağını savunurken kimileri de oyuncunun tarzının sürekli yaşı üzerinden eleştirilmesine anlam veremedi.

Ava'nın son olarak tercih ettiği elbise de benzer yorumları beraberinde getirdi. Beyaz zemin üzerine siyah bitkisel ve palmiye desenlerinin işlendiği, kare yakalı ve kalın askılı tasarım; vücuda oturan üst kısmının ardından belden aşağı doğru genişleyen uzun eteğiyle oldukça klasik bir silüete sahipti. Ava elbiseyi açık bırakılmış dalgalı saçları ve koyu renk ayakkabılarıyla tamamlamıştı.

Güzel görünmesine güzel görünüyordu elbette ama sosyal medyanın gözü yine Ava'nın yaşına takıldı. Bazı kullanıcılar elbisenin kesimi ve desenleri nedeniyle genç oyuncuyu olduğundan daha büyük gösterdiğini savundu.

Derken işin içine hiç beklemediğimiz bir isim girdi. Çünkü o elbiseyi daha önce başka bir ünlünün üzerinde de görmüşüz!