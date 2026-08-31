Aslı Enver'le Pişti Olan Ava Yaman'ın Elbisesi "Yaşına Büyük" Bulundu!
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Son dönemde kıyafet seçimleriyle sık sık gündeme gelen Ava Yaman, bu kez Aslı Enver'le pişti oldu. İki oyuncunun aynı elbiseyle görüntüleri yan yana gelince sosyal medyada “Kim daha iyi taşımış?” karşılaştırması başladı. Kullanıcıların bir kısmı tercihini Aslı Enver'den yana kullanırken, Ava Yaman'ın elbisesinin kendisini yaşından büyük gösterdiği yorumları yine dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Taşacak Bu Deniz'le yıldızı parlayan Ava Yaman, son dönemde oyunculuğu kadar tarzıyla da gündemimizde!
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Meğer Ava Yaman, aynı elbiseyle daha önce poz veren Aslı Enver'le pişti olmuş!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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