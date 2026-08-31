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Sırra Kadem Basmıştı: İlk Bebeğini Kaybeden Ece Seçkin'den Hamilelik Pozları Geldi!

Sırra Kadem Basmıştı: İlk Bebeğini Kaybeden Ece Seçkin'den Hamilelik Pozları Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.08.2026 - 19:55
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2024 yılında ilk bebeğini kaybeden Ece Seçkin'in bir süre önce yeniden hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Konserlerine ara veren ve hamileliğiyle ilgili sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı, o günden bu yana gözlerden uzak bir dönem geçiriyordu. Aylar sonra büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen Seçkin'den ilk hamilelik pozları geldi. Ünlü şarkıcının son haline “Maşallah” yorumları yağdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Ece Seçkin'i yıllardır enerjisi bir an olsun düşmeyen sahneleriyle tanıyoruz!

Ece Seçkin'i yıllardır enerjisi bir an olsun düşmeyen sahneleriyle tanıyoruz!

Türk pop müziğinin enerjisi en yüksek isimlerinden biri desek herhalde kimse itiraz etmez. 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışan Seçkin, yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmanın ardından 2012'de ilk albümü Bu Ne Yaa ile profesyonel müzik dünyasına adım attı. Sonrası zaten malum... Aman Aman, Adeyyo, Hoş Geldin Ayrılığa, Dibine Dibine ve Olsun derken özellikle dans ağırlıklı sahne şovları ve yüksek enerjisiyle kendine sağlam bir yer edindi. 

Özel hayatında ise uzun yıllardır pilot Çağrı Terlemez vardı. Üstelik çiftin tanışma hikayesi de romantik komediden fırlamış gibiydi! İkisi de yolcuyken aynı uçakta karşılaşmış, Ece Seçkin daha Terlemez'le tanışmadan ekibindeki arkadaşına mesaj atıp yanındaki adamla kendisini tanıştırmasını istemişti. Hatta Seçkin, onu gördüğü anda “Ben bu adamla evleneceğim” diye düşündüğünü yıllar sonra anlatmıştı.  Hisleri de boşa çıkmadı. Yaklaşık dört yıllık birlikteliğin ardından çift, 15 Eylül 2021'de İstanbul Beykoz'da düzenlenen düğünle evlendi.

Mutlu evliliklerini sürdüren çiftin hayatında 2024 yılında ise unutulması kolay olmayan oldukça acı bir dönem yaşandı.

Ece Seçkin, 2024 yılında iki aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.

Ece Seçkin, 2024 yılında iki aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.

Ece Seçkin'in anne olmaya hazırlandığı haberi ne yazık ki mutlu sonla bitmemişti. Ünlü şarkıcının iki aylık hamileyken düşük yaptığı ortaya çıkmış, Seçkin yaşadığı kaybın ardından bir operasyon geçirmişti.

Aslında bu acıyı kamuoyuyla paylaşmayı düşünmediğini de açıkça söylemişti. Konserini iptal etmek zorunda kaldığı için durumun ortaya çıktığını anlatan Seçkin, operasyonunun başarılı geçtiğini ve eşiyle ailesinin yanında olduğunu belirterek sevenlerinden kendisi için endişelenmemelerini istemişti. 

Yaşadığı kaybın kendisinde bıraktığı izi anlatırken kullandığı sözler ise oldukça yürek burkucuydu:

“Allah'ın dediği, Allah'ın uygun gördüğü olur. Hayatta her şeyin bir sebebi var. Bizler çoğu zaman bilmiyoruz özellikle büyük acıların içinde kavrulurken. Çok üzüldüm ailem, eşim, hepimiz. Bugüne kadar beni en derinden sarsan şeydi.”

Aradan yaklaşık iki ay geçtikten sonra yenidoğan çetesi hakkındaki sorular karşısında kendi kaybına yeniden değinen Ece Seçkin, konuşurken gözyaşlarını tutmakta zorlandığını da söylemişti. En dikkat çeken cümlesi ise geleceğe dair umudunu hiç kaybetmediğini gösteriyordu. Eşiyle birlikte Allah'a teslim olduklarını söyleyen Seçkin, “Doğru zamanda evladımızı kucağımıza alacağımıza inanıyoruz” demişti.  Aradan iki yıl geçti. Ve çiftin o gün kurduğu cümlenin ardından bu kez yüzleri güldüren haber geldi.

Yeniden hamile kalan Ece Seçkin, büyüyen karnıyla ilk kez kamera karşısına geçti!

Yeniden hamile kalan Ece Seçkin, büyüyen karnıyla ilk kez kamera karşısına geçti!

Ağustos ayının başlarında Ece Seçkin'in yeniden hamile olduğu iddiası magazin kulislerine düştü. İlk haberlerde ünlü şarkıcının yaklaşık 3,5-4 aylık hamile olduğu, doktorunun uçak yolculuğunu uygun görmediği ve bu nedenle konserlerine bir süre kara yoluyla devam edeceği öne sürüldü. Ece ise tüm bu iddialar dolaşırken “Evet, hamileyim” diyerek doğrudan bir açıklama yapmadı.

Fakat kısa süre sonra sahne programıyla ilgili dikkat çekici bir karar geldi. Ece Seçkin'in ekibi yaklaşan konserlerin iptal edildiğini ve şarkıcının bir süre sahne çalışmalarına ara vereceğini duyurdu. Açıklamada özellikle Ece'nin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığının altı çizilirken kararın “söz konusu dönemi en konforlu ve huzurlu şekilde geçirebilmesi” amacıyla alındığı belirtildi. 

Ece de kendi hesabından yaptığı açıklamada, seyircilerinin her konserinde bir öncekinden daha büyük bir şovu hak ettiğini, yüzde 100'ünü veremeyeceğini düşündüğü açık hava konserlerine bu sezonluk ara verdiğini söyledi. Sonrasında da deyim yerindeyse biraz kabuğuna çekildi. Hamilelik iddialarına dair uzun uzun konuşmadı, bebeğine ilişkin ayrıntıları paylaşmadı. Ta ki bugüne kadar...

31 Ağustos'ta Ece Seçkin'den ilk hamilelik pozları geldi. Üstelik artık saklanacak gibi de değildi! Beş aylık hamile olduğu belirtilen Ece Seçkin, iyice belirginleşen karnıyla kamera karşısına geçerek peş peşe karelerini paylaştı. Böylece haftalardır konuşulan hamilelik haberini de en güzel şekilde doğrulamış oldu. 2024'te yaşadığı kaybın ardından “Doğru zamanda evladımızı kucağımıza alacağımıza inanıyoruz” diyen Ece Seçkin'i bugün büyüyen karnıyla görmek haliyle ayrı bir anlam taşıdı.

Biz de buradan kocaman bir maşallah diyelim. 🧿 Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'in bebeklerini sağlıkla kucaklarına alacağı günü görmeyi diliyoruz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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