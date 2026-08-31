Sırra Kadem Basmıştı: İlk Bebeğini Kaybeden Ece Seçkin'den Hamilelik Pozları Geldi!

Türk pop müziğinin enerjisi en yüksek isimlerinden biri desek herhalde kimse itiraz etmez. 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışan Seçkin, yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmanın ardından 2012'de ilk albümü Bu Ne Yaa ile profesyonel müzik dünyasına adım attı. Sonrası zaten malum... Aman Aman, Adeyyo, Hoş Geldin Ayrılığa, Dibine Dibine ve Olsun derken özellikle dans ağırlıklı sahne şovları ve yüksek enerjisiyle kendine sağlam bir yer edindi.

Özel hayatında ise uzun yıllardır pilot Çağrı Terlemez vardı. Üstelik çiftin tanışma hikayesi de romantik komediden fırlamış gibiydi! İkisi de yolcuyken aynı uçakta karşılaşmış, Ece Seçkin daha Terlemez'le tanışmadan ekibindeki arkadaşına mesaj atıp yanındaki adamla kendisini tanıştırmasını istemişti. Hatta Seçkin, onu gördüğü anda “Ben bu adamla evleneceğim” diye düşündüğünü yıllar sonra anlatmıştı. Hisleri de boşa çıkmadı. Yaklaşık dört yıllık birlikteliğin ardından çift, 15 Eylül 2021'de İstanbul Beykoz'da düzenlenen düğünle evlendi.

Mutlu evliliklerini sürdüren çiftin hayatında 2024 yılında ise unutulması kolay olmayan oldukça acı bir dönem yaşandı.