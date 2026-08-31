Sırra Kadem Basmıştı: İlk Bebeğini Kaybeden Ece Seçkin'den Hamilelik Pozları Geldi!
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2024 yılında ilk bebeğini kaybeden Ece Seçkin'in bir süre önce yeniden hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Konserlerine ara veren ve hamileliğiyle ilgili sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı, o günden bu yana gözlerden uzak bir dönem geçiriyordu. Aylar sonra büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen Seçkin'den ilk hamilelik pozları geldi. Ünlü şarkıcının son haline “Maşallah” yorumları yağdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Ece Seçkin'i yıllardır enerjisi bir an olsun düşmeyen sahneleriyle tanıyoruz!
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Ece Seçkin, 2024 yılında iki aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.
Yeniden hamile kalan Ece Seçkin, büyüyen karnıyla ilk kez kamera karşısına geçti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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