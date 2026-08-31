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"Bu Arkadaşa Yapılır mı?" Kalben'in Yakın Arkadaşıyla İlgili İtirafı Şaşırttı!

"Bu Arkadaşa Yapılır mı?" Kalben'in Yakın Arkadaşıyla İlgili İtirafı Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.08.2026 - 17:57
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Kalben, Esra Dermancıoğlu'nun sunduğu Neden Esra? programına konuk oldu. Aşk, ilişkiler ve arkadaşlık üzerine samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, konu aldatmaya gelince geçmişte yaşadığı şaşırtıcı bir olayı anlattı. İki yakın dostunun arasında kaldığı dönemde aldığı kararı yıllar sonra açıklayan Kalben, bugün aynı meselelere çok daha farklı baktığını da itiraf etti. 20'li ve 30'lu yaşlarında yapacağı şeyle şimdiki tavrı arasında büyük bir fark olduğunu söyleyen Kalben'in sözleri, arkadaşlık sınırlarını sorgulattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Arkadaşının aldatıldığını görsen ne yaparsın?

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Kalben, müziği kadar açık sözlülüğüyle de yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden.

Kalben, müziği kadar açık sözlülüğüyle de yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden.

Kendine has sesi, şarkı sözleri ve sahnedeki tavrıyla müzik dünyasında oldukça ayrı bir yere sahip Kalben. Sofar İstanbul'da seslendirdiği 'Sadece' ile geniş kitlelerin radarına girdikten sonra 2016 yılında yayımladığı ilk albümüyle kariyerinde bambaşka bir sayfa açan şarkıcı, zaman içerisinde Saçlar, Yara, Haydi Söyle ve Düşünürüm gibi pek çok şarkıyla dinleyicisinin karşısına çıktı.

Fakat Kalben'i yıllardır yalnızca şarkılarıyla konuşmuyoruz. Aşk, ilişkiler, arkadaşlıklar ve kendi hayatından çıkardığı dersler söz konusu olduğunda düşüncelerini pek de süzgeçten geçirmeden anlatması, kendisini zaman zaman magazin gündeminin ortasına taşıyor.

Özellikle ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kalben, yaş aldıkça hayata ve insan ilişkilerine bakışının nasıl değiştiğini de açık açık anlatan isimlerden. Kimi zaman söyledikleri büyük destek görüyor, kimi zamansa sosyal medyada bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşliyor.

Bu kez de benzer bir durum yaşandı. Esra Dermancıoğlu'nun sunduğu YouTube'da yayınlanan Neden Esra? isimli programa konuk olan Kalben, sohbet sırasında geçmişte yaşadığı bir olaydan bahsederken oldukça şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Kalben'den sohbet sırasında gelen itiraf arkadaşlık sınırlarını sorgulattı!

Esra Dermancıoğlu ile ilişkiler ve arkadaşlıklar üzerine sohbet eden Kalben, konu ilerledikçe geçmişte yaşadığı oldukça çetrefilli bir durumdan bahsetti. Üstelik anlattığı olayda kendisini iki yakın arkadaşının arasında bulmuş. Kalben'in anlatımına göre, arkadaşlarından birinin diğerini aldattığını biliyormuş. Fakat ilişkinin yalnızca aldatılan tarafıyla değil, iki tarafıyla da arkadaş olduğu için öğrendiği gerçeği aldatılan arkadaşına söylememeyi tercih etmiş.

O an yaşadığı ikilemi anlatan Kalben, 'Ben duruma hakimim, durumu biliyorum. Bu taraf bilmiyor. İkisi de dostum. Sonuçta diğer dostuma da sorumluluğum var benim' sözleriyle iki taraf arasında kaldığını anlattı. Aldatıldığını bilmeyen arkadaşına gidip durumu anlatmadığını söyleyen Kalben, bugün böyle durumlarda insanların ilişkilerine müdahil olmamayı tercih ettiğini de açıkça belirtti:

'Söylemedim, iki yetişkin onlar konuşacak bunu. Onların nasıl konuşacaklarına ben karışamam. Karışma taraftarı değilim.'

Fakat Kalben'in itirafı bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı, aslında geçmişte aynı meseleye bugünkünden çok daha farklı yaklaştığını söyledi. 20'li ve 30'lu yaşlarında bu tür durumlarda daha fazla heyecanlandığını ve arkadaşına karşı sorumluluğunu başka bir yerden değerlendirdiğini belirten Kalben, o dönemlerde meseleye daha 'ahlakçı' baktığını ifade etti. Hatta arkadaşlık konusunda geçmişte ne kadar keskin davranabildiğini anlatırken bir ilişkisinden arkadaşı için ayrıldığını da itiraf etti.

Kalben'in yıllar içerisinde geldiği noktada ise yaklaşımı oldukça farklı: İki yetişkin insanın ilişkisinde yaşananları çözmenin yine o iki kişinin sorumluluğu olduğunu düşünüyor ve arkadaş olarak araya girmeyi tercih etmiyor.

Fakat kabul edelim, insan böyle bir itirafı duyunca ister istemez kendisini aynı senaryonun içine koyuyor. Hele ki aldatılan kişi yakın arkadaşınızsa, bildiğiniz bir gerçeği ondan saklamak mı yoksa sonucunda ortalık karışacak olsa bile anlatmak mı doğru? Biz arada kaldık, kararı size bırakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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