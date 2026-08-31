"Bu Arkadaşa Yapılır mı?" Kalben'in Yakın Arkadaşıyla İlgili İtirafı Şaşırttı!

Kendine has sesi, şarkı sözleri ve sahnedeki tavrıyla müzik dünyasında oldukça ayrı bir yere sahip Kalben. Sofar İstanbul'da seslendirdiği 'Sadece' ile geniş kitlelerin radarına girdikten sonra 2016 yılında yayımladığı ilk albümüyle kariyerinde bambaşka bir sayfa açan şarkıcı, zaman içerisinde Saçlar, Yara, Haydi Söyle ve Düşünürüm gibi pek çok şarkıyla dinleyicisinin karşısına çıktı.

Fakat Kalben'i yıllardır yalnızca şarkılarıyla konuşmuyoruz. Aşk, ilişkiler, arkadaşlıklar ve kendi hayatından çıkardığı dersler söz konusu olduğunda düşüncelerini pek de süzgeçten geçirmeden anlatması, kendisini zaman zaman magazin gündeminin ortasına taşıyor.

Özellikle ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kalben, yaş aldıkça hayata ve insan ilişkilerine bakışının nasıl değiştiğini de açık açık anlatan isimlerden. Kimi zaman söyledikleri büyük destek görüyor, kimi zamansa sosyal medyada bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşliyor.

Bu kez de benzer bir durum yaşandı. Esra Dermancıoğlu'nun sunduğu YouTube'da yayınlanan Neden Esra? isimli programa konuk olan Kalben, sohbet sırasında geçmişte yaşadığı bir olaydan bahsederken oldukça şaşırtıcı bir itirafta bulundu.