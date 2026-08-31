"Bu Arkadaşa Yapılır mı?" Kalben'in Yakın Arkadaşıyla İlgili İtirafı Şaşırttı!
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Kalben, Esra Dermancıoğlu'nun sunduğu Neden Esra? programına konuk oldu. Aşk, ilişkiler ve arkadaşlık üzerine samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, konu aldatmaya gelince geçmişte yaşadığı şaşırtıcı bir olayı anlattı. İki yakın dostunun arasında kaldığı dönemde aldığı kararı yıllar sonra açıklayan Kalben, bugün aynı meselelere çok daha farklı baktığını da itiraf etti. 20'li ve 30'lu yaşlarında yapacağı şeyle şimdiki tavrı arasında büyük bir fark olduğunu söyleyen Kalben'in sözleri, arkadaşlık sınırlarını sorgulattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Arkadaşının aldatıldığını görsen ne yaparsın?
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Kalben, müziği kadar açık sözlülüğüyle de yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden.
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Kalben'den sohbet sırasında gelen itiraf arkadaşlık sınırlarını sorgulattı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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