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Kız Kardeşinin Düğününe Katılmayan Burak Özçivit'ten Eleştirilere Sert Çıkış!

Kız Kardeşinin Düğününe Katılmayan Burak Özçivit'ten Eleştirilere Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.08.2026 - 22:32
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Kız kardeşi Burçun Özçivit'in düğününe katılmamasıyla gündem olan Burak Özçivit, saatler süren sessizliğini bozdu. Eşi Fahriye Evcen'in de düğünde olmaması ve ardından gelen tatil paylaşımı sosyal medyadaki yorumları iyice alevlendirmişti. Ailesi hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösteren Özçivit, “Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın” diyerek sert çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Burak Özçivit'in kız kardeşinin düğününde olmaması daha ilk dakikalardan dikkat çekmişti.

Burak Özçivit'in kız kardeşinin düğününde olmaması daha ilk dakikalardan dikkat çekmişti.

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit, 29 Ağustos'ta Hasan Sağdıç ile Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaevine girdi. Aile ve yakın dostların katıldığı düğünde gözler doğal olarak ünlü oyuncuyu da aradı ancak Burak Özçivit gecede yoktu.

Özçivit'in düğüne katılmamasının nedeni ise ailesi tarafından açıklanmıştı. Yeni dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan oyuncunun yoğun set programı nedeniyle Bafra'ya gelemediği, kız kardeşi ve eniştesiyle görüntülü konuşarak mutluluklarını paylaştığı aktarılmıştı. Burçun Özçivit ve Hasan Sağdıç da Burak'ın yanlarında olamasa da “kalbinin kendileriyle olduğunu” dile getirmişti.

Fakat işin sosyal medya tarafında açıklama pek yeterli olmadı. Özellikle kardeşinin hayatındaki böylesine önemli bir günde Burak Özçivit'in düğünde bulunmaması bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Ünlü oyuncunun düğünle ilgili kendi hesabından herhangi bir paylaşım ya da açıklama yapmaması da haliyle soru işaretlerini artırdı.

Derken konu yalnızca “Burak neden düğünde yoktu?” sorusuyla sınırlı kalmadı. Çünkü gecede gözlerin aradığı bir diğer isim de Fahriye Evcen'di.

Burak Özçivit'in yokluğu konuşulurken Fahriye Evcen'in de düğüne katılmadığının fark edilmesi işleri biraz daha karıştırdı.

Burak Özçivit'in yokluğu konuşulurken Fahriye Evcen'in de düğüne katılmadığının fark edilmesi işleri biraz daha karıştırdı.

Burak Özçivit'in Adana'da seti vardı ve düğüne yetişemedi; Fahriye Evcen neden yoktu? Sosyal medyada bu soru sorulmaya başlanmışken Evcen'den gelen paylaşım, tabiri caizse ateşe biraz daha odun attı.

Ünlü oyuncu, oğlunun kucağında uyuduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın tatilden geldiğinin düşünülmesi üzerine de yorumların tonu bir anda değişti. Görümcesinin düğününe katılmayan Evcen'in aynı zamanlarda tatilde olduğunun düşünülmesi bazı kullanıcılar tarafından manidar bulundu.

Tabii sosyal medya boşluğu görünce senaryoyu yazmakta hiç gecikmedi. Kısa süre içerisinde “Gelin-görümce arasında bir problem mi var?”, “Burak set yüzünden gidemedi ama Fahriye neden gitmedi?” minvalinde yorumlar peş peşe gelmeye başladı. Hatta mesele düğüne katılmamaktan çıkıp Özçivit ailesinin kendi arasındaki ilişkilerine kadar uzandı.

Fakat yorumlar öyle bir noktaya ulaştı ki Burak Özçivit'in sessizliği de burada sona erdi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fahriye Evcen'in de tartışmanın içine çekildiğini gören Burak Özçivit, geçtiğimiz dakikalarda sessizliğini bozarak eleştirilere sert çıktı.

Fahriye Evcen'in de tartışmanın içine çekildiğini gören Burak Özçivit, geçtiğimiz dakikalarda sessizliğini bozarak eleştirilere sert çıktı.

Kız kardeşinin düğününe neden katılmadığı saatlerdir tartışılan Burak Özçivit, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla konuya ilk kez doğrudan dahil oldu.

Özellikle eşi Fahriye Evcen'in de hedef alınması ve ailesi hakkında çeşitli senaryolar ortaya atılması üzerine oldukça öfkelenmiş görünen Özçivit, “Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın” diyerek tepkisini gösterdi.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar neden bukadar kötü oldunuz?

Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bukadar mutsuz ediyorsunuz.Onlar bizim ailemiz canımız kime niye bukadar saldırıyorsunuz.

Uydurduğunuz hikayeler, saçma yorumlarınız gidin kendi hayatlarınıza yapın.

Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın.”

Böylece saatlerdir düğüne katılmaması üzerinden yapılan yorumlara sessiz kalan Özçivit, iş ailesi hakkında ortaya atılan iddialara gelince sessizliğini bozmuş oldu. Özçivit'in mesajından anlaşılan ise oldukça net: Yeni evlenen çiftin mutluluğunun bu tartışmalarla gölgelenmesini istemiyor ve ailesi hakkında üretilen senaryolardan fazlasıyla rahatsız.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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