Kız Kardeşinin Düğününe Katılmayan Burak Özçivit'ten Eleştirilere Sert Çıkış!

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit, 29 Ağustos'ta Hasan Sağdıç ile Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaevine girdi. Aile ve yakın dostların katıldığı düğünde gözler doğal olarak ünlü oyuncuyu da aradı ancak Burak Özçivit gecede yoktu.

Özçivit'in düğüne katılmamasının nedeni ise ailesi tarafından açıklanmıştı. Yeni dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan oyuncunun yoğun set programı nedeniyle Bafra'ya gelemediği, kız kardeşi ve eniştesiyle görüntülü konuşarak mutluluklarını paylaştığı aktarılmıştı. Burçun Özçivit ve Hasan Sağdıç da Burak'ın yanlarında olamasa da “kalbinin kendileriyle olduğunu” dile getirmişti.

Fakat işin sosyal medya tarafında açıklama pek yeterli olmadı. Özellikle kardeşinin hayatındaki böylesine önemli bir günde Burak Özçivit'in düğünde bulunmaması bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Ünlü oyuncunun düğünle ilgili kendi hesabından herhangi bir paylaşım ya da açıklama yapmaması da haliyle soru işaretlerini artırdı.

Derken konu yalnızca “Burak neden düğünde yoktu?” sorusuyla sınırlı kalmadı. Çünkü gecede gözlerin aradığı bir diğer isim de Fahriye Evcen'di.