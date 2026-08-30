Kız Kardeşinin Düğününe Katılmayan Burak Özçivit'ten Eleştirilere Sert Çıkış!
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Kız kardeşi Burçun Özçivit'in düğününe katılmamasıyla gündem olan Burak Özçivit, saatler süren sessizliğini bozdu. Eşi Fahriye Evcen'in de düğünde olmaması ve ardından gelen tatil paylaşımı sosyal medyadaki yorumları iyice alevlendirmişti. Ailesi hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösteren Özçivit, “Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın” diyerek sert çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Burak Özçivit'in kız kardeşinin düğününde olmaması daha ilk dakikalardan dikkat çekmişti.
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Burak Özçivit'in yokluğu konuşulurken Fahriye Evcen'in de düğüne katılmadığının fark edilmesi işleri biraz daha karıştırdı.
Fahriye Evcen'in de tartışmanın içine çekildiğini gören Burak Özçivit, geçtiğimiz dakikalarda sessizliğini bozarak eleştirilere sert çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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