Burak Özçivit'in Kız Kardeşinin Düğününe Gitmeyen Fahriye Evcen'in Tatil Paylaşımı Tepki Çekti!
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Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'in düğününde gözler ünlü oyuncu ve Fahriye Evcen'i aradı. Özçivit'in yeni dizisinin çekimleri nedeniyle katılamadığı açıklanırken Evcen'in yokluğu merak konusu oldu. Tam da tepkiler yükselirken gelen tatil paylaşımı ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kuruluş Osman'a veda ettikten sonra imajıyla epey konuşulan Burak Özçivit'in gündeminde bu kez yepyeni dizisi vardı.
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Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit evlendi, düğün görüntülerinde gözler ister istemez ünlü oyuncuyu aradı!
Fakat sosyal medyanın kafasına bu kez başka bir soru takıldı: Hadi Burak Özçivit setteydi, Fahriye Evcen neredeydi?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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