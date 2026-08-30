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Burak Özçivit'in Kız Kardeşinin Düğününe Gitmeyen Fahriye Evcen'in Tatil Paylaşımı Tepki Çekti!

Burak Özçivit'in Kız Kardeşinin Düğününe Gitmeyen Fahriye Evcen'in Tatil Paylaşımı Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.08.2026 - 19:35
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Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit'in düğününde gözler ünlü oyuncu ve Fahriye Evcen'i aradı. Özçivit'in yeni dizisinin çekimleri nedeniyle katılamadığı açıklanırken Evcen'in yokluğu merak konusu oldu. Tam da tepkiler yükselirken gelen tatil paylaşımı ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kuruluş Osman'a veda ettikten sonra imajıyla epey konuşulan Burak Özçivit'in gündeminde bu kez yepyeni dizisi vardı.

Kuruluş Osman'a veda ettikten sonra imajıyla epey konuşulan Burak Özçivit'in gündeminde bu kez yepyeni dizisi vardı.

Yıllarca Kuruluş Osman denildiğinde akla gelen ilk isim olan Burak Özçivit, Osman Bey karakterine veda ettikten sonra uzun süredir alıştığımız görüntüsünü de arkasında bırakmıştı. Saçından sakalına peş peşe imaj değişikliklerine giden, kimi zaman yeni haliyle şaşırtan oyuncu bir süre ekranlardan ve setlerden uzak kalıp ailesiyle tatilin tadını çıkardı.

Fakat Özçivit'in ekran molası çok uzun sürmedi. Ünlü oyuncunun yeni adresi, yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak Güneşin Doğduğu Yer oldu. TIMSBI Productions imzalı dizide Özçivit, Kenan Kozan karakterine hayat veriyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali oturuyor. 

Üstelik oyuncu kadrosu da epey iddialı. Burak Özçivit'e Beyza Gümülcineli, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Bahar Süer, Muharrem Türkseven ve Hilal Anay gibi isimler eşlik ediyor. Özçivit'in partneri Beyza Gümülcineli olurken, Sibel Taşçıoğlu ise Kenan'ın annesi Celadet Kozan rolünde karşımıza çıkacak. 

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert atmosferine uzanan hikayede Kenan'ın büyük aşkının peşinden gitmesiyle aile içindeki dengeler değişecek. Dizinin Adana çekimleri de geçtiğimiz günlerde başladı. Yani anlayacağınız Özçivit'in gündemi bir süredir yeni karakteri ve yoğun set temposuydu. 

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar... Çünkü ünlü oyuncu bu kez setten değil, epey ailevi bir meseleyle gündemin tam ortasına oturdu.

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit evlendi, düğün görüntülerinde gözler ister istemez ünlü oyuncuyu aradı!

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit evlendi, düğün görüntülerinde gözler ister istemez ünlü oyuncuyu aradı!

Kameralardan ağabeyi kadar hoşlanmayan ve hayatını daha gözlerden uzak sürdüren Burçun Özçivit, 29 Ağustos'ta Bafralı iş insanı Hasan Sağdıç ile dünyaevine girdi. Samsun'un Bafra ilçesindeki Elit Garden'da gerçekleşen düğünde çiftin aileleri, yakınları ve davetliler bir araya geldi. 

Daha önce yaptığı evlilikten Açelya adında bir kızı bulunan Burçun Özçivit, 2019 yılında boşanmıştı. Yıllar sonra yeniden gelinlik giyen Özçivit, evliliğinin ardından İstanbul'dan ayrılıp eşiyle birlikte Bafra'da yaşayacağını da açıkladı. Fakat düğün görüntüleri sosyal medyaya düşünce gelin ve damattan sonra gözler başka iki ismi aramaya başladı: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen.

İkisi de düğünde yoktu!

Özellikle Burak Özçivit'in tek kız kardeşinin düğününe katılmaması kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. “İnsan kardeşinin düğününe nasıl gitmez?” minvalindeki yorumlar yükselirken Özçivit'in yokluğunun nedeni de düğünde soruldu. Burçun Özçivit ve Hasan Sağdıç, oyuncunun Adana'daki yoğun çekim programı nedeniyle Bafra'ya gelemediğini, ancak kendilerini görüntülü aradığını ve kalbinin onlarla olduğunu anlattı.  Baba Bülent Özçivit cephesinden de benzer bir açıklama geldi ve oğlunun yeni dizisinin çekimleri nedeniyle düğünde bulunamadığı belirtildi. Yani Burak Özçivit'in neden ortalarda olmadığı sorusuna aile cephesinden cevap gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat sosyal medyanın kafasına bu kez başka bir soru takıldı: Hadi Burak Özçivit setteydi, Fahriye Evcen neredeydi?

Fakat sosyal medyanın kafasına bu kez başka bir soru takıldı: Hadi Burak Özçivit setteydi, Fahriye Evcen neredeydi?

Tam da “Burak çekimdeydi ama Fahriye Evcen neden görümcesinin düğününde yoktu?” soruları yükselirken Evcen'den gelen tatil paylaşımı işleri iyice karıştırdı. Evcen, Instagram hesabında oğlunun kucağında uyuduğu bir araba karesini takipçileriyle paylaştı. Tatilinden gelen paylaşımlarda keyfinin yerinde olduğu görülünce zaten “Fahriye neden düğünde değildi?” diye soran sosyal medya kullanıcılarının kafasındaki soru işaretleri daha da büyüdü.

Burak Özçivit'in yokluğu set programıyla açıklanmışken Fahriye Evcen'in düğünde olmayıp tatilden paylaşım yapması, ister istemez aile içerisinde bir soğukluk olup olmadığı yönündeki yorumları yeniden beraberinde getirdi. Sosyal medyada klasik “gelin-görümce” senaryoları havada uçuşurken Evcen'in paylaşımının tam da bu tartışmanın ortasına denk gelmesi ayrıca manidar bulundu.

Görümcesinin düğününde görülmeyip tam da “Nerede?” soruları sorulurken tatil karesi paylaşmak magazin radarından kolay kolay kaçabilecek bir zamanlama değildi! Kaçmadı da...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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