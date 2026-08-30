Burak Özçivit'in Kız Kardeşinin Düğününe Gitmeyen Fahriye Evcen'in Tatil Paylaşımı Tepki Çekti!

Kameralardan ağabeyi kadar hoşlanmayan ve hayatını daha gözlerden uzak sürdüren Burçun Özçivit, 29 Ağustos'ta Bafralı iş insanı Hasan Sağdıç ile dünyaevine girdi. Samsun'un Bafra ilçesindeki Elit Garden'da gerçekleşen düğünde çiftin aileleri, yakınları ve davetliler bir araya geldi.

Daha önce yaptığı evlilikten Açelya adında bir kızı bulunan Burçun Özçivit, 2019 yılında boşanmıştı. Yıllar sonra yeniden gelinlik giyen Özçivit, evliliğinin ardından İstanbul'dan ayrılıp eşiyle birlikte Bafra'da yaşayacağını da açıkladı. Fakat düğün görüntüleri sosyal medyaya düşünce gelin ve damattan sonra gözler başka iki ismi aramaya başladı: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen.

İkisi de düğünde yoktu!

Özellikle Burak Özçivit'in tek kız kardeşinin düğününe katılmaması kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. “İnsan kardeşinin düğününe nasıl gitmez?” minvalindeki yorumlar yükselirken Özçivit'in yokluğunun nedeni de düğünde soruldu. Burçun Özçivit ve Hasan Sağdıç, oyuncunun Adana'daki yoğun çekim programı nedeniyle Bafra'ya gelemediğini, ancak kendilerini görüntülü aradığını ve kalbinin onlarla olduğunu anlattı. Baba Bülent Özçivit cephesinden de benzer bir açıklama geldi ve oğlunun yeni dizisinin çekimleri nedeniyle düğünde bulunamadığı belirtildi. Yani Burak Özçivit'in neden ortalarda olmadığı sorusuna aile cephesinden cevap gelmişti.