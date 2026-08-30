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Burak Özçivit’in Kardeşi Burçun Özçivit Evlendi: Ünlü Oyuncunun Düğüne Katılmama Nedeni Ortaya Çıktı!

Burak Özçivit’in Kardeşi Burçun Özçivit Evlendi: Ünlü Oyuncunun Düğüne Katılmama Nedeni Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 09:17
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Türkiye’nin en ünlü oyuncularından Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit’ten güzel haber geldi. Bafra55net’in haberine göre Burçun Özçivit, Bafralı iş insanı Hasan Sağdıç ile Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi. Mutlu çiftin düğününden yansıyan kareler kısa sürede dikkat çekerken, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in törende yer almaması da merak uyandırdı. Ünlü oyuncunun kardeşinin düğününe neden katılamadığı ise çok geçmeden ortaya çıktı. Gelin, Burçun Özçivit’in yeni hayatına ve Bafra’daki düğünün dikkat çeken detaylarına birlikte bakalım.

Kaynak: Bafra55net

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/Dcow3...
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Türkiye’nin en tanınan oyuncularından biri olan Burak Özçivit, yıllar içinde rol aldığı yapımlarla yalnızca ülkemizde değil, dünyanın birçok noktasında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Türkiye’nin en tanınan oyuncularından biri olan Burak Özçivit, yıllar içinde rol aldığı yapımlarla yalnızca ülkemizde değil, dünyanın birçok noktasında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

2003 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci seçilen Özçivit, modellik kariyerinin ardından rotasını oyunculuğa çevirdi. “Zoraki Koca”, “Baba Ocağı” ve “Küçük Sırlar” gibi yapımlarda rol alan oyuncu, asıl büyük çıkışlarından birini “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı Malkoçoğlu Bali Bey karakteriyle yaptı.

Ardından “Çalıkuşu”nda Kamran, “Kara Sevda”da ise Kemal Soydere karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özçivit, kariyerindeki yükselişini uzun yıllar boyunca sürdürdü. Özellikle “Kara Sevda”nın uluslararası alanda yakaladığı başarı, oyuncunun yurt dışındaki tanınırlığını ciddi ölçüde artırdı. Son olarak tarihi bir yapımda Osman Bey karakterine hayat veren ünlü oyuncu, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini yaşamaya devam ediyor.

Özel hayatında da magazin dünyasının yakından takip ettiği Özçivit, “Çalıkuşu” dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Karan ve Kerem adında iki oğulları bulunan çift, Türkiye’nin en göz önündeki ünlü ailelerinden biri haline geldi.

Burak Özçivit’in ailesindeki tek tanınan isim elbette Fahriye Evcen değil. Ünlü oyuncunun kendisine olan benzerliğiyle zaman zaman gündeme gelen Burçun Özçivit adında bir kız kardeşi de bulunuyor. Burak ve Burçun Özçivit’in aile bağları geçmişten bu yana magazin basınının dikkatini çekerken, ünlü oyuncunun kız kardeşi bu kez özel hayatındaki güzel bir gelişmeyle gündeme geldi.

Bülent ve Ceyhan Özçivit çiftinin kızı olan Burçun Özçivit, ünlü oyuncu Burak Özçivit’in tek kardeşi.

Bülent ve Ceyhan Özçivit çiftinin kızı olan Burçun Özçivit, ünlü oyuncu Burak Özçivit’in tek kardeşi.

Ağabeyinin aksine kameralardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Burçun Özçivit, buna rağmen aile paylaşımları ve Burak Özçivit’e olan benzerliğiyle zaman zaman magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

Burçun Özçivit, 2014 yılında Ahmet Deniz ile Edirne’de düzenlenen bir düğünle evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Açelya adında bir kızları dünyaya gelmişti. Ancak ikilinin birlikteliği uzun ömürlü olmadı. Burçun Özçivit ile Ahmet Deniz, beş yıllık evliliklerini 2019 yılında sonlandırdı.

Boşanmasının ardından özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşayan Burçun Özçivit, uzun bir aranın ardından yeni ilişkisiyle mutluluğu yeniden yakaladı. Burçun Özçivit’in Bafralı iş insanı Hasan Sağdıç ile evlilik kararı aldığı ortaya çıktı. İlişkilerini nikah masasına taşıyan çift, 29 Ağustos 2026 tarihinde Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Burçun Özçivit’in bu evlilikle birlikte yaşamında önemli bir değişikliğe de gittiği öğrenildi. Uzun yıllardır hayatını İstanbul’da sürdüren Özçivit, eşinin memleketi Bafra’yı çok sevdiğini ve bundan sonraki yaşamına burada devam edeceğini açıkladı. Böylece Burçun Özçivit hem yeniden nikah masasına oturdu hem de İstanbul’dan ayrılarak kendisine Bafra’da yeni bir hayat kurdu.

Burçun Özçivit ile Hasan Sağdıç’ın düğünü, Bafra'da aile üyeleri ve çiftin yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.

Burçun Özçivit’in gelinliği, çiftin mutluluğu ve düğünden paylaşılan renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. Özçivit ve Sağdıç çifti, gece boyunca davetlilerle birlikte yeni hayatlarının başlangıcını kutladı.

Ancak düğünde gözler doğal olarak Burçun Özçivit’in dünyaca ünlü ağabeyi Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’i aradı. Özçivit ailesinin mutlu gününde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in düğünde bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun kardeşiyle arasında herhangi bir sorun olup olmadığı merak edilirken, yokluğunun nedeninin devam eden çekim programı olduğu açıklandı.

Bafra55net'in haberine göre, Burak Özçivit’in Adana’daki yoğun dizi çekimleri nedeniyle Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen düğüne gelemediği belirtildi. Fiziksel olarak kardeşinin yanında olamayan oyuncunun, Burçun Özçivit ile Hasan Sağdıç’ı görüntülü aradığı ve çifte mutluluklar dilediği aktarıldı. Böylece ünlü oyuncu, çalışma programı nedeniyle katılamadığı düğüne uzaktan da olsa dahil oldu.

Düğünden basına yansıyan bilgilere göre Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit de oğlunun çekimler nedeniyle gelemediğini, ancak kalbinin ailesiyle olduğunu dile getirdi. Böylece ünlü oyuncunun yokluğunun ardında bir aile krizi bulunmadığı da açıklığa kavuşmuş oldu.

Burçun Özçivit ile Hasan Sağdıç’ın Bafra’daki düğünü mutlu anlara sahne olurken, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in törende yer almaması gecenin en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu. İlk evliliğini 2019 yılında sonlandıran Burçun Özçivit ise aradan geçen yılların ardından yeniden gelinlik giyerek hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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