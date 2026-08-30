Burak Özçivit’in Kardeşi Burçun Özçivit Evlendi: Ünlü Oyuncunun Düğüne Katılmama Nedeni Ortaya Çıktı!
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Kaynak: https://www.instagram.com/reels/Dcow3...
Türkiye’nin en ünlü oyuncularından Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit’ten güzel haber geldi. Bafra55net’in haberine göre Burçun Özçivit, Bafralı iş insanı Hasan Sağdıç ile Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi. Mutlu çiftin düğününden yansıyan kareler kısa sürede dikkat çekerken, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in törende yer almaması da merak uyandırdı. Ünlü oyuncunun kardeşinin düğününe neden katılamadığı ise çok geçmeden ortaya çıktı. Gelin, Burçun Özçivit’in yeni hayatına ve Bafra’daki düğünün dikkat çeken detaylarına birlikte bakalım.
Kaynak: Bafra55net
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Türkiye’nin en tanınan oyuncularından biri olan Burak Özçivit, yıllar içinde rol aldığı yapımlarla yalnızca ülkemizde değil, dünyanın birçok noktasında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
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Bülent ve Ceyhan Özçivit çiftinin kızı olan Burçun Özçivit, ünlü oyuncu Burak Özçivit’in tek kardeşi.
Burçun Özçivit ile Hasan Sağdıç’ın düğünü, Bafra'da aile üyeleri ve çiftin yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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