Burak Özçivit’in Kardeşi Burçun Özçivit Evlendi: Ünlü Oyuncunun Düğüne Katılmama Nedeni Ortaya Çıktı!

2003 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci seçilen Özçivit, modellik kariyerinin ardından rotasını oyunculuğa çevirdi. “Zoraki Koca”, “Baba Ocağı” ve “Küçük Sırlar” gibi yapımlarda rol alan oyuncu, asıl büyük çıkışlarından birini “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı Malkoçoğlu Bali Bey karakteriyle yaptı.

Ardından “Çalıkuşu”nda Kamran, “Kara Sevda”da ise Kemal Soydere karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özçivit, kariyerindeki yükselişini uzun yıllar boyunca sürdürdü. Özellikle “Kara Sevda”nın uluslararası alanda yakaladığı başarı, oyuncunun yurt dışındaki tanınırlığını ciddi ölçüde artırdı. Son olarak tarihi bir yapımda Osman Bey karakterine hayat veren ünlü oyuncu, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini yaşamaya devam ediyor.

Özel hayatında da magazin dünyasının yakından takip ettiği Özçivit, “Çalıkuşu” dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Karan ve Kerem adında iki oğulları bulunan çift, Türkiye’nin en göz önündeki ünlü ailelerinden biri haline geldi.

Burak Özçivit’in ailesindeki tek tanınan isim elbette Fahriye Evcen değil. Ünlü oyuncunun kendisine olan benzerliğiyle zaman zaman gündeme gelen Burçun Özçivit adında bir kız kardeşi de bulunuyor. Burak ve Burçun Özçivit’in aile bağları geçmişten bu yana magazin basınının dikkatini çekerken, ünlü oyuncunun kız kardeşi bu kez özel hayatındaki güzel bir gelişmeyle gündeme geldi.