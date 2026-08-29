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Kimselere Duyurmadan Evlendiler: Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den Sürpriz Nikah Kareleri!

Kimselere Duyurmadan Evlendiler: Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den Sürpriz Nikah Kareleri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2026 - 14:10
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Yaklaşık iki buçuk yıldır doludizgin bir aşk yaşayan Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den sürpriz haber geldi! Şubat ayında Düvenci’nin parmağında görülen tektaş yüzükle evlilik iddialarını güçlendiren çift, hazırlıklarını herkesten gizli yürütmüş. Nikah için Türkiye’den kilometrelerce uzakta oldukça romantik bir adres seçen ikili, sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Mutlu haberi sosyal medyada paylaştıkları ilk nikah kareleriyle duyuran çiftin tercihleri ve tarzı kısa sürede gündem oldu. Gelin, Mart 2024’te başlayan aşkın Stockholm’de atılan imzaya uzanan hikayesine birlikte bakalım!

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Televizyon dünyasının sevilen oyuncu ve sunucularından Ceyda Düvenci, özel hayatında verdiği sürpriz kararla magazin gündemine oturdu.

Televizyon dünyasının sevilen oyuncu ve sunucularından Ceyda Düvenci, özel hayatında verdiği sürpriz kararla magazin gündemine oturdu.

Binbir Gece, Maral, Umutsuz Ev Kadınları ve Sakla Beni gibi pek çok yapımda rol alan Düvenci, uzun süredir aşk yaşadığı radyo programcısı Güçlü Mete’yle evlendi.

Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Bülent Şakrak’la sekiz yıl süren evliliğini Temmuz 2023’te sonlandırmıştı. Bu evlilikten Okan Ali adında bir oğlu bulunan oyuncunun daha önceki evliliğinden de Melisa Nur adında bir kızı bulunuyor.

Boşanmanın ardından özel hayatıyla ilgili uzun süre sessiz kalan Düvenci, katıldığı bir programda yeniden aşık olma ihtimaline kapılarını kapatmadığını anlatmıştı. “Bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün” diyen oyuncu, insanın 70 yaşında bile aşık olabileceğini ve kimsenin hayatı boyunca yalnız kalmaması gerektiğini savunmuştu.

Düvenci’nin bu açıklamasından kısa süre sonra radyo programcısı Güçlü Mete’yle yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Güçlü Mete de oyuncu Ebru Cündübeyoğlu’yla 19 yıl süren evliliğini 2022 yılında anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

İlişkileriyle ilgili ilk haberler Mart 2024’te ortaya çıkan Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, kısa süre içerisinde aşklarını gizlememe kararı aldı. Birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, romantik mesajları ve birbirlerine duydukları sevgiyi her fırsatta dile getirmeleriyle dikkat çekti.

Ceyda Düvenci, ilişkisi sorulduğunda “Ben çok seviyorum, çok mutluyum” diyerek Güçlü Mete’yle kurduğu bağdan bahsetmişti. Yaklaşık iki buçuk yıl boyunca ilişkilerini gözlerden uzak tutmadan ancak kendi sakinlikleri içinde yaşayan çift, sonunda aşklarını nikah masasına taşıdı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin evlilik yolunda ilerlediğine ilişkin ilk güçlü işaret Şubat 2026’da geldi. Sevgililer Günü öncesinde birlikte görüntülenen çifte 14 Şubat planları sorulduğunda Düvenci, sevgilisinin kendisine özel bir sürpriz hazırladığını açıklamıştı.

“Güçlü’nün güzel bir sürprizi var. Yarın sabah uçağa atlayıp baş başa bir yere gideceğiz. Seviyoruz hayattan biraz kaçmayı, yeni yerler görmeyi, sohbet etmeyi ve dertleşmeyi.”

Çiftin baş başa çıktığı yurt dışı tatilinin ardından Güçlü Mete’nin Ceyda Düvenci’ye evlilik teklifinde bulunduğu iddia edildi. O günlerde evlilik haberleri henüz çift tarafından doğrulanmasa da Düvenci’nin sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf, magazin takipçilerinin gözünden kaçmadı.

17 Şubat’ta yayımlanan karede Ceyda Düvenci’nin parmağındaki iri tektaş yüzük dikkat çekti. Yüzüğün, Güçlü Mete’nin romantik tatil sırasında yaptığı evlilik teklifinin ardından takıldığı öne sürüldü. Düvenci ve Mete konu hakkında doğrudan açıklama yapmamayı tercih ederken yüzük detayı evlilik iddialarını iyice güçlendirdi.

Ceyda Düvenci’nin daha önce muhabirlerin “Araya bir düğün sıkışır mı?” sorusuna gülerek “Yok artık” yanıtını vermesi de bu gelişmenin ardından yeniden hatırlandı. Ünlü oyuncunun o günlerde net bir cevap vermemesi, çiftin hazırlıklarını mümkün olduğunca gözlerden uzak sürdürdüğü şeklinde yorumlandı.

Aylar boyunca düğün tarihi veya organizasyon hakkında herhangi bir bilgi paylaşmayan Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, beklenen haberi kimsenin tahmin etmediği bir yerden verdi.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, 29 Ağustos 2026 tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla evlendiklerini duyurdu.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, 29 Ağustos 2026 tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla evlendiklerini duyurdu.

Yaklaşık iki buçuk yıldır aşk yaşayan çift, nikah için Türkiye yerine İsveç’in başkenti Stockholm’ü tercih etti.

Çift, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Kalabalık ve gösterişli bir düğün yerine kendilerine özel bir nikah tercih eden Düvenci ile Mete, törenden ilk görüntüleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Stockholm’ün tarihi sokaklarında ve şehrin karakteristik noktalarında çekilen romantik karelerde çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Sürpriz nikahın öncesinde herhangi bir tarih veya mekan açıklamayan ikili, böylece evlilik hazırlıklarını son ana kadar gizli tutmayı başardı. Şubat ayında Ceyda Düvenci’nin parmağında görülen tektaş yüzükle başlayan evlilik iddiaları da altı ay sonra Stockholm’den gelen karelerle resmiyet kazandı.

Çiftin paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Düvenci ve Mete’nin yakın arkadaşları, hayranları ve sanat dünyasından pek çok isim paylaşımların altına tebrik mesajları bıraktı. Bazı kullanıcılar nikahın Türkiye dışında gerçekleşmesine şaşırırken bazıları da çiftin gösterişten uzak törenini oldukça romantik buldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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