Cem Belevi’nin Aldığı Kilolarla Ortaya Çıkan Son Hali Gündem Oldu!

Cem Belevi’nin geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan asıl çalışma ise Ayşe Hatun Önal’la birlikte seslendirdiği “Kim Ne Derse Desin” oldu. Sözlerini kendisinin yazdığı şarkı, kısa sürede radyoların ve müzik listelerinin vazgeçilmezleri arasına girdi. Belevi de romantik pop şarkıları, dikkat çeken tarzı ve sahne performansıyla dönemin en popüler erkek şarkıcılarından biri haline geldi.

Ardından “Sor”, “Alışamıyorum” ve “Aç Kollarını” gibi şarkılarla kariyerini sürdüren Belevi, farklı isimlerle gerçekleştirdiği düetlerle de adından söz ettirdi.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğu da deneyen Cem Belevi, İnadına Aşk ve Kalk Gidelim gibi televizyon yapımlarında kamera karşısına geçti. Şarkıları kadar özel hayatı ve İrem Derici’yle yaşadığı olaylı ilişkiyle de uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Belevi, son dönemde İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşarak kendisine bambaşka bir düzen kurmaya karar verdi.

Yaz aylarını çoğunlukla memleketi İzmir’de geçiren Cem Belevi, İstanbul’un kalabalığından ve yorucu temposundan uzaklaşarak Urla’ya yerleşme kararı aldı. Çocukluğunun geçtiği bölgeye geri dönmek isteyen şarkıcı, Urla’daki evinin tadilat işleriyle ilgilendiğini ve kış aylarını da İzmir’de geçirmeyi planladığını açıkladı.

Belevi’nin doğayla iç içe kurduğu yeni düzen, beraberinde gözle görülür bir rahatlama da getirdi. Bağ, bahçe ve ev işleriyle ilgilenen şarkıcı, Urla’nın sakinliğinin kendisine oldukça iyi geldiğini dile getirdi. Yeni şarkıları için de doğadan ilham aldığını belirten Belevi’nin bu huzurlu yaşamı, fiziksel görünümüne de yansıdı.

Cem Belevi, aslında kilo değişimlerine yabancı bir isim değil. Geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamada İngiltere’de üniversite eğitimi aldığı sırada 120 kiloya kadar çıktığını anlatmıştı. Londra’nın kapalı havasından etkilendiğini ve o dönemde oldukça kilo aldığını söyleyen şarkıcı, Türkiye’ye döndükten sonra yaşam tarzını tamamen değiştirmişti.

Caddebostan sahilinde düzenli olarak koşmaya başladığını anlatan Belevi, sıkı bir beslenme programıyla yaklaşık 30 kilo vermeyi başarmıştı. Uzun yıllar fit ve kaslı görüntüsüyle tanınan şarkıcının, kilo verme sürecini daha önce başarıyla tamamlamış olması nedeniyle son görüntülerinin ardından yeniden hızlı şekilde forma girebileceğini düşünenler de oldu.

Ancak Urla’nın huzuru ve yaz tatilinin rahatlığı birleşince Cem Belevi, spor rutinine bir süre ara vermiş gibi görünüyor. Ünlü şarkıcının Alaçatı’da denize girerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayılınca son hali kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından birine dönüştü.