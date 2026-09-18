Sporun En Tuhaf 6 Zafer Kutlaması: Çim Yemekten Havuza Atlamaya Uzanan Gelenekler
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Spor dünyasında zafer kutlamaları bazen skorun kendisi kadar akılda kalıcı oluyor. Kimi sporcu çim yiyor, kimi havuza atlıyor, kimi de yıllardır süregelen tuhaf bir ritüeli tekrarlıyor. İşte spor tarihine geçmiş altı ilginç zafer geleneği.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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