Sporun En Tuhaf 6 Zafer Kutlaması: Çim Yemekten Havuza Atlamaya Uzanan Gelenekler

Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic, 2011'den bu yana kazandığı her kupadan sonra Merkez Kort'un çimlerinden bir avuç koparıp yiyor. Sırp tenisçi bu alışkanlığa altıncı Wimbledon şampiyonluğunda da devam etti.

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel de benzer bir pişmanlık yaşadı. Meksika'yı 3-2 yendikleri Estadio Azteca'daki maçın ardından sahanın çimini yemediği için üzüldüğünü açıkladı.

Avustralya Futbolu Ligi'nde forma giyen Matt Rowell, maçtan önce sahadaki çimi yiyor. Eski üniversite futbolu teknik direktörü Les Miles ise maç sırasında çim yediği görüntüleriyle biliniyor.