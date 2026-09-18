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Sporun En Tuhaf 6 Zafer Kutlaması: Çim Yemekten Havuza Atlamaya Uzanan Gelenekler

Sporun En Tuhaf 6 Zafer Kutlaması: Çim Yemekten Havuza Atlamaya Uzanan Gelenekler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 18:58
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Spor dünyasında zafer kutlamaları bazen skorun kendisi kadar akılda kalıcı oluyor. Kimi sporcu çim yiyor, kimi havuza atlıyor, kimi de yıllardır süregelen tuhaf bir ritüeli tekrarlıyor. İşte spor tarihine geçmiş altı ilginç zafer geleneği.

Kaynak - The Athletic

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Djokovic ve Tuchel Çimleri Yiyor

Djokovic ve Tuchel Çimleri Yiyor

Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic, 2011'den bu yana kazandığı her kupadan sonra Merkez Kort'un çimlerinden bir avuç koparıp yiyor. Sırp tenisçi bu alışkanlığa altıncı Wimbledon şampiyonluğunda da devam etti.

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel de benzer bir pişmanlık yaşadı. Meksika'yı 3-2 yendikleri Estadio Azteca'daki maçın ardından sahanın çimini yemediği için üzüldüğünü açıkladı.

Avustralya Futbolu Ligi'nde forma giyen Matt Rowell, maçtan önce sahadaki çimi yiyor. Eski üniversite futbolu teknik direktörü Les Miles ise maç sırasında çim yediği görüntüleriyle biliniyor.

Indianapolis 500 Galipleri Süte Bulanıyor

Indianapolis 500 Galipleri Süte Bulanıyor

Indianapolis 500 yarışını kazananların süt içme geleneği 1936 yılına dayanıyor. Yarışı üçüncü kez kazanan Louis Meyer, kutlama için ayran istemişti.

Bugün bölgedeki süt üreticileri yarışı kazanan pilota şişe içinde süt hediye ediyor. Pilotlar yağsız, yüzde iki yağlı veya tam yağlı süt arasında seçim yapabiliyor, en çok tercih edilen ise tam yağlı süt oluyor.

Kazananlar sadece süt içmekle kalmıyor, şişedeki sütü başlarından aşağı da döküyor. 2023 şampiyonu Josef Newgarden bu geleneği podyumda bir kez daha yaşattı.

Sporcular Beş Halkayı Vücutlarına Kazıtıyor

Sporcular Beş Halkayı Vücutlarına Kazıtıyor

Olimpiyat halkaları dövmesi geleneği 1988 Seul Olimpiyatları'ndan sonra başladı. O oyunlarda iki altın bir gümüş madalya kazanan Amerikalı yüzücü Chris Jacobs, bu dövmeyi yaptıran ilk sporcu oldu.

Simone Biles, Suni Lee, Michael Phelps ve Noah Lyles gibi pek çok isim aynı dövmeyi yaptırdı. Beş halka, Pierre de Coubertin tarafından tasarlandı ve Olimpiyat hareketine katılan beş kıtayı simgeliyor.

NFL'de Şükran Günü'nün Hindi Budu Geleneği

NFL'de Şükran Günü'nün Hindi Budu Geleneği

Efsanevi spor yorumcusu John Madden, 1989 yılında Philadelphia Eagles'ın Dallas Cowboys'u 27-0 yendiği Şükran Günü maçının ardından bir gelenek başlattı. Madden, maçın adamı seçtiği Reggie White'a canlı yayında hindi budu hediye etti.

Gelenek zamanla büyüdü, önce altı hindi budu dağıtılmaya başlandı, 1997'de ise listeye turducken de eklendi. Madden, 28 Aralık 2021'de 85 yaşında hayatını kaybetti.

O dönem Dallas Cowboys'ta forma giyen savunma oyuncusu George Teague, hiç seçilmediği için bu ödülü hiç alamadığını söylemişti. 2023'te ise hindi budunu Deebo Samuel almıştı.

Golfte Şampiyonlar Havuza Atlıyor

Golfte Şampiyonlar Havuza Atlıyor

Champion's Leap adı verilen gelenek 1988'de başladı. Amy Alcott, Chevron Championship'i kazandıktan sonra kendini sahadaki havuza attı, 1991'de bu hareketi Dinah Shore ile birlikte tekrarladı.

Shore'un 1994'teki ölümünün ardından bu atlayış her yıl tekrarlanan bir geleneğe dönüştü. Turnuva 1972 ile 2022 arasında Kaliforniya'daki Mission Hills sahasında oynandı, 2023'te Houston yakınlarındaki geçici bir iskeleye taşındı.

2026'da ise turnuva Houston'daki Memorial Park Golf Course'a taşındı. Sahada doğal bir su kütlesi olmadığı için organizatörler 60 bin dolara dört fit derinliğinde bir havuz inşa ettirdi. Turnuva direktörü Glenn Weckerlin, gelecek yıl için daha büyük ve kalıcı bir su engeli planladıklarını açıkladı. 2026 şampiyonu Nelly Korda da zaferinin ardından havuza atladı.

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NCAA'da Şampiyonlar Fileyi Kesiyor

NCAA'da Şampiyonlar Fileyi Kesiyor

Fileyi kesme geleneği 1947'de başladı. NC State, Southern Conference turnuvasını kazandığında teknik direktör Everett Case, oyuncularının omuzlarına çıkarak fileyi kesmişti.

NCAA'nın bu kutlama için resmi makas ve merdiven tedarikçileri bile bulunuyor, makaslar Fiskars, merdivenler ise Werner markasından. Eski Kuzey Karolina teknik direktörü Roy Williams, 2016'daki bölge şampiyonluğu kutlamasında baş dönmesi yüzünden elini kesmiş ve dört beş dikiş atılmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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