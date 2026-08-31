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Basketbolda Devrim Gibi Kural Değişikliği: 3 Sayılık Smaç ve 4 Sayılık Basket Geliyor

Basketbolda Devrim Gibi Kural Değişikliği: 3 Sayılık Smaç ve 4 Sayılık Basket Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 13:42
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Basketbolda bilinen kuralların aksine oyuna farklı bir soluk getirme amacıyla yeni kural düzenlemesi gelebilir.

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Avustralya Basketbol Ligi (NBL) yönetiminin yeni taraftar çekebilmek ve ligdeki heyecanı artırmak amacıyla test etmeyi planladığı kurallar, FIBA'nın onayına sunuldu.

Avustralya Basketbol Ligi (NBL) yönetiminin yeni taraftar çekebilmek ve ligdeki heyecanı artırmak amacıyla test etmeyi planladığı kurallar, FIBA'nın onayına sunuldu.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre bir smacın iki yerine üç sayıyla, orta sahadan atılan başarılı bir şutun dört sayıyla değerlendirilmesinin yer aldığı bir dizi kural değişikliğinden oluşan teklif, önce Avustralya Basketbol Federasyonu, ardından da basketbolun çatı kuruluşu FIBA'nın onayına gönderildi.

Test edilmesi planlanan değişikliklerden biri de oyunculara özel molalar. Topa sahip olan bir oyuncunun yalnızca sahadaki takım arkadaşlarının dahil olduğu 30 saniyelik bir mola almasına izin verilecek değişikliğe göre bu molaya antrenörler ve kenardaki oyuncular katılamayacak.

NBL'nin 2-6 Eylül tarihlerinde Bendigo'da düzenlenmesi planlanan NBL Blitz Turnuvası'nda bu kuralları denemek istediği ancak federasyonun onay sürecine FIBA'yı dahil etmesiyle sürecin uzadığı kaydedildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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