Ölümü Reddedenlerin Umudu: Gelecekte Uyanmak İçin Kendini -196 Derecede Donduran 500 İnsanın Sırrı

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'daki özel tesislerde, yasal olarak hayata veda etmiş 500'ü aşkın kişi, sıvı azot dolu devasa çelik tanklarda uyanacakları günü bekliyor. Sadece insanlar değil, köpekler, kediler ve papağanlar gibi yüzlerce evcil hayvan da bu derin uykunun bir parçası. Üstelik hayattayken sözleşme imzalayıp sırasını bekleyen binden fazla kişi daha bulunuyor. İşlemin uygulandığı Alcor Life Extension Foundation, Cryonics Institute ve KrioRus gibi merkezler, bu büyüyen sektörün ana kalelerini oluşturuyor. Ancak geleceğe bilet almanın bedeli hiç de ucuz değil. Tüm bedeni dondurmak 200 bin ile 250 bin dolar arasında değişirken, sadece baş kısmının dondurulduğu işlem için yaklaşık 80 bin dolar ödemek gerekiyor ve pek çok kişi bu yüksek meblağları hayat sigortası poliçeleriyle finanse ediyor.