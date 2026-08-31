Ölümü Reddedenlerin Umudu: Gelecekte Uyanmak İçin Kendini -196 Derecede Donduran 500 İnsanın Sırrı
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Kaynak: https://x.com/scitechgirl/status/2094...
Ölümün mutlak bir son olduğu fikri, -196 derecelik çelik tankların içinde yepyeni bir boyut kazanıyor. Dünyanın farklı noktalarında yasal olarak ölü kabul edilen 500'den fazla insan, hücre hasarını onarabilecek geleceğin tıbbına güvenerek bedenlerini dondurdu. Peki bu sıra dışı yöntem, tıp dünyasının saklı kalmış bir mucizesi mi yoksa zenginlerin oynadığı pahalı bir 'donmuş kumar' mı?
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İnsanlık tarihi boyunca kaçınılmaz bir gerçek olarak kabul edilen ölüm, günümüzde bazıları için sadece geçici bir duraklama anı olarak görülüyor.
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Bu akılalmaz sürecin arka planında, zamanla yapılan amansız bir yarış yatıyor.
Bedenler çürümeden korunsa da ana akım bilim dünyası bu işleme oldukça şüpheyle yaklaşıyor.
Tüm bu bilimsel engeller aşıldığında bile, uyanacak kişiyi devasa felsefi ve etik krizler bekliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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