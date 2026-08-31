Kahvenin Şaşırtıcı Etkilerini Bilim İnsanları Açıkladı: Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://www.science.com/coffee-drinke...
Finlandiya'da yapılan geniş çaplı yeni bir araştırma, düzenli kahve tüketiminin vücuttaki yağ oranını düşürüp kas kütlesini artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları ayrıca, kahvenin özellikle erkeklerde testosteron seviyesini yükselterek metabolik sağlığa ciddi katkılar sağladığını keşfetti.
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European Journal of Nutrition'da yayımlanan dikkat çekici bir bilimsel çalışma, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan kahvenin vücudumuz üzerindeki etkilerini gün yüzüne çıkardı.
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Kırk altı yaş grubundan 2 bin 264 kişinin sağlık verilerinin incelendiği çalışmada, bir başka önemli detaya daha ulaşıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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