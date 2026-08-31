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Kahvenin Şaşırtıcı Etkilerini Bilim İnsanları Açıkladı: Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı

Kahvenin Şaşırtıcı Etkilerini Bilim İnsanları Açıkladı: Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 09:46
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Finlandiya'da yapılan geniş çaplı yeni bir araştırma, düzenli kahve tüketiminin vücuttaki yağ oranını düşürüp kas kütlesini artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları ayrıca, kahvenin özellikle erkeklerde testosteron seviyesini yükselterek metabolik sağlığa ciddi katkılar sağladığını keşfetti.

Kaynak: https://www.science.com/coffee-drinke...
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European Journal of Nutrition'da yayımlanan dikkat çekici bir bilimsel çalışma, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan kahvenin vücudumuz üzerindeki etkilerini gün yüzüne çıkardı.

European Journal of Nutrition'da yayımlanan dikkat çekici bir bilimsel çalışma, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan kahvenin vücudumuz üzerindeki etkilerini gün yüzüne çıkardı.

Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nden uzmanların yürüttüğü araştırma, sık kahve tüketen kişilerin daha az depolanmış vücut yağına ve daha yüksek iskelet kası oranına sahip olduğunu kanıtladı. Üstelik bu durum, bireylerin vücut kitle indeksleri birbirine yakın olsa dahi geçerliliğini koruyor.

Araştırmanın en çok ses getiren kısmı ise kahvenin cinsiyet hormonları üzerinde yarattığı farklı etkiler oldu. Veriler, bol miktarda kahve içen erkeklerde kan şekeri ve insülin dengesinin daha sağlıklı çalıştığını, vücuttaki toplam ve kullanılabilir testosteron seviyelerinin belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Erkeklerin aksine kadınlarda bu hormonal değişimler daha hafif seyrediyor ve testosteron benzeri hormonların dolaşımda azaldığı gözlemleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oulu Üniversitesi beslenme uzmanı Luca Verroest, her gün milyonlarca insanın tükettiği bu içeceğin metabolizma ve hormonlar üzerindeki etkilerinin yeni yeni anlaşıldığını belirtiyor. Verroest'e göre, yaşam tarzı ve kilo gibi faktörler dışarıda bırakıldığında bile kadın ve erkek arasındaki bu belirgin hormonal farklılıklar metabolik sağlığımız açısından büyük bir ipucu taşıyor.

Kırk altı yaş grubundan 2 bin 264 kişinin sağlık verilerinin incelendiği çalışmada, bir başka önemli detaya daha ulaşıldı.

Kırk altı yaş grubundan 2 bin 264 kişinin sağlık verilerinin incelendiği çalışmada, bir başka önemli detaya daha ulaşıldı.

Kahve içenlerde, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gibi rahatsızlıklarla yakından ilişkili olan amino asit (BCAA) seviyelerinin düştüğü tespit edildi. Bu protein yapı taşlarının kanda aşırı birikmesi genellikle karaciğer yağlanması veya tansiyon sorunlarına yol açabiliyor. Kahvenin bu seviyeleri düşürerek metabolizmaya adeta kalkan olduğu görülüyor.

Uzmanlar, bini aşkın bileşen içeren kahvenin demlenme şeklinden tüketim miktarına, genetik yapıdan sigara kullanımına kadar pek çok dış faktörden etkilenebileceğinin altını çiziyor. Mevcut sonuçlar kahvenin metabolizmayı iyileştirdiğine dair güçlü kanıtlar sunsa da, bilim insanları bu bulguların uzun vadeli testlerle desteklenmesi ve içecekteki tam olarak hangi maddelerin bu değişimleri yarattığının saptanması gerektiğini vurguluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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