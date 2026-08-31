Kahvenin Şaşırtıcı Etkilerini Bilim İnsanları Açıkladı: Kahvenin Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı

Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nden uzmanların yürüttüğü araştırma, sık kahve tüketen kişilerin daha az depolanmış vücut yağına ve daha yüksek iskelet kası oranına sahip olduğunu kanıtladı. Üstelik bu durum, bireylerin vücut kitle indeksleri birbirine yakın olsa dahi geçerliliğini koruyor.

Araştırmanın en çok ses getiren kısmı ise kahvenin cinsiyet hormonları üzerinde yarattığı farklı etkiler oldu. Veriler, bol miktarda kahve içen erkeklerde kan şekeri ve insülin dengesinin daha sağlıklı çalıştığını, vücuttaki toplam ve kullanılabilir testosteron seviyelerinin belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Erkeklerin aksine kadınlarda bu hormonal değişimler daha hafif seyrediyor ve testosteron benzeri hormonların dolaşımda azaldığı gözlemleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oulu Üniversitesi beslenme uzmanı Luca Verroest, her gün milyonlarca insanın tükettiği bu içeceğin metabolizma ve hormonlar üzerindeki etkilerinin yeni yeni anlaşıldığını belirtiyor. Verroest'e göre, yaşam tarzı ve kilo gibi faktörler dışarıda bırakıldığında bile kadın ve erkek arasındaki bu belirgin hormonal farklılıklar metabolik sağlığımız açısından büyük bir ipucu taşıyor.