Konserlere Son Verildiği İddia Edildi: Manifest Üyeleri Son Konserlerinde Gözyaşlarına Boğuldu

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan grup “Arıyo”, “KTS (Kalbimin Tek Sahibi)”, “Snap”, “Amatör” ve “Yaşanacaksa” gibi şarkılarla dinlenme listelerinde kendisine önemli bir yer edindi. Yalnızca şarkılar değil sahne şovlarıyla da bir ikon haline gelen Manifest, milyonlarca dinleyici ve takipçiye ulaştı, dans koreografileri de özellikle TikTok'ta yayıldı.

Haziran 2025'te grubun ilk albümü Manifestival yayınlandı. Spotify'ın sanatçı profilinde albümün, yayınlandığı yıl dünya genelinde en çok dinlenen girlband albümlerinden biri olması ve Türkiye'de en fazla ön kayda ulaşan albüm olarak öne çıkması Manifest'in yakaladığı başarının bir göstergesi oldu. Manifestival etkinlikleriyle de dikkat çeken grup, Türkiye'nin ilk sanatçı odaklı müzik festivali olarak tanımlanan bu konserlerle toplamda 250 binden fazla biletli katılımcıya ulaşmayı başardı.