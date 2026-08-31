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Konserlere Son Verildiği İddia Edildi: Manifest Üyeleri Son Konserlerinde Gözyaşlarına Boğuldu

Konserlere Son Verildiği İddia Edildi: Manifest Üyeleri Son Konserlerinde Gözyaşlarına Boğuldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2026 - 08:59
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Türkiye'nin yeni kız grubu olarak lanse edilen ve Big5 Türkiye yarışması sonunda kurulan Manifest, kısa sürede büyük bir çıkış ve başarı yakaladı. Hypers Music çatısı altında profesyonel olarak çalışmaya başlayan grup, yalnızca şarkı söylemeye değil, sahne performansına ve koreografiye de ağırlık veren bir sistemle hazırlandı. Böylece Türkiye'de uzun süredir eksikliği hissedilen modern kız grubu formatını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'deki başarılarının ardından globale açılmaya hazırlanan grup, kurucuları ve menajerleri Tolga Akış'ın tutuklanmasıyla birlikte 'Manifest dağılacak mı, Manifest konserleri bitti mi?' gibi sorularla karşı karşıya kaldı. Son konserlerinde gözyaşlarına boğulan Manifest üyeleri iddialara henüz yanıt vermedi.

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Big5 Türkiye yarışmasının ardından 7 Şubat 2025’te yayınladıkları ilk şarkıları Zamansızdık ile büyük bir çıkış yakalayan Manifest grubu, kısa sürede Türkiye'nin en popüler isimleri oldu.

Big5 Türkiye yarışmasının ardından 7 Şubat 2025’te yayınladıkları ilk şarkıları Zamansızdık ile büyük bir çıkış yakalayan Manifest grubu, kısa sürede Türkiye'nin en popüler isimleri oldu.

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan grup “Arıyo”, “KTS (Kalbimin Tek Sahibi)”, “Snap”, “Amatör” ve “Yaşanacaksa” gibi şarkılarla dinlenme listelerinde kendisine önemli bir yer edindi. Yalnızca şarkılar değil sahne şovlarıyla da bir ikon haline gelen Manifest, milyonlarca dinleyici ve takipçiye ulaştı, dans koreografileri de özellikle TikTok'ta yayıldı. 

Haziran 2025'te grubun ilk albümü Manifestival yayınlandı. Spotify'ın sanatçı profilinde albümün, yayınlandığı yıl dünya genelinde en çok dinlenen girlband albümlerinden biri olması ve Türkiye'de en fazla ön kayda ulaşan albüm olarak öne çıkması Manifest'in yakaladığı başarının bir göstergesi oldu. Manifestival etkinlikleriyle de dikkat çeken grup, Türkiye'nin ilk sanatçı odaklı müzik festivali olarak tanımlanan bu konserlerle toplamda 250 binden fazla biletli katılımcıya ulaşmayı başardı.

Manifest yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da sahne almaya başladı.

Manifest yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da sahne almaya başladı.

Kosova'nın Priştine kentindeki Sunny Hill Festivali'nde sahne alan Manifest grubu, dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa'yla aynı sahneyi paylaştı. Daha öncesinde dünyaya açılmayı planlarken 6 Eylül 2025'te İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verdiği 18 yaş üstü izleyicileri hedef alan konserin ardından grubun sahne performansı ve kıyafetleri nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olmuş ve grup hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı alan grup bu sebeple bir süre Avrupa hayallerine ara vermek zorunda kalsa da yasağın kaldırılmasının ardından 2026 takvimine Londra, Düsseldorf ve Münih gibi şehirlerde konser planını eklemişti.

Ancak Manifest'in yükselişi devam ederken grubun kurucusu, yapımcısı ve menajeri Tolga Akış'ın tutuklanması gündeme bomba gibi düştü.

Ancak Manifest'in yükselişi devam ederken grubun kurucusu, yapımcısı ve menajeri Tolga Akış'ın tutuklanması gündeme bomba gibi düştü.

Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'in sosyal medya ve YouTube üzerinden Akış ve Manifest'in çalışma düzeniyle ilgili çeşitli iddialarda bulunmasının ardından Tolga Akış hakkında “müstehcenlik”, “yasaklı madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. 28 Ağustos 2026'da adliyeye sevk edilen Akış, savcılıkta ifade verdikten sonra “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklandı.

Manifest'in İzmir konserlerine katılmak için İzmir'e gitmeye hazırlanan Tolga Akış'ın gözaltına alınması havalimanında gerçekleşmişti.

3 gün süren konserlere çıkmaya devam eden Manifest kızları, konserlerin son gününde gözyaşlarını tutamadı.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganı atılan Manifest üyelerinin konserlerine son verileceği iddia edilirken iddialara dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Manifest üyeleri ise gözyaşları arasında 'Tekrar görüşmek dileğiyle' sözleriyle konseri sonlandırdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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