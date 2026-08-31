Konserlere Son Verildiği İddia Edildi: Manifest Üyeleri Son Konserlerinde Gözyaşlarına Boğuldu
Türkiye'nin yeni kız grubu olarak lanse edilen ve Big5 Türkiye yarışması sonunda kurulan Manifest, kısa sürede büyük bir çıkış ve başarı yakaladı. Hypers Music çatısı altında profesyonel olarak çalışmaya başlayan grup, yalnızca şarkı söylemeye değil, sahne performansına ve koreografiye de ağırlık veren bir sistemle hazırlandı. Böylece Türkiye'de uzun süredir eksikliği hissedilen modern kız grubu formatını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'deki başarılarının ardından globale açılmaya hazırlanan grup, kurucuları ve menajerleri Tolga Akış'ın tutuklanmasıyla birlikte 'Manifest dağılacak mı, Manifest konserleri bitti mi?' gibi sorularla karşı karşıya kaldı. Son konserlerinde gözyaşlarına boğulan Manifest üyeleri iddialara henüz yanıt vermedi.
Big5 Türkiye yarışmasının ardından 7 Şubat 2025’te yayınladıkları ilk şarkıları Zamansızdık ile büyük bir çıkış yakalayan Manifest grubu, kısa sürede Türkiye'nin en popüler isimleri oldu.
Manifest yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da sahne almaya başladı.
Ancak Manifest'in yükselişi devam ederken grubun kurucusu, yapımcısı ve menajeri Tolga Akış'ın tutuklanması gündeme bomba gibi düştü.
Manifest'in İzmir konserlerine katılmak için İzmir'e gitmeye hazırlanan Tolga Akış'ın gözaltına alınması havalimanında gerçekleşmişti.
"Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganı atılan Manifest üyelerinin konserlerine son verileceği iddia edilirken iddialara dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın