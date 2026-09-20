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Verdiğimiz İpuçlarıyla Bu Metal Gruplarını Bulabilir misin?

etiket Verdiğimiz İpuçlarıyla Bu Metal Gruplarını Bulabilir misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
20.09.2026 - 22:01
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Bir metal grubunu yalnızca logosundan ya da en bilinen şarkısından tanımak kolay. Peki grubun albümlerinden, geçmişinden, müzikal özelliklerinden veya sahne hayatından yola çıkarak kim olduğunu bulabilir misin? Bu testte metal hafızanı biraz zorlaman gerekiyor. Bakalım kaçını ilk bakışta çıkarabileceksin! 🤔

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1. 1990'larda death metalden daha melodik ve atmosferik bir sound'a yönelen, “Tales from the Thousand Lakes” albümünde Finlandiya mitolojisinden yoğun biçimde yararlanan grup hangisidir?

2. “The Satanist” albümüyle büyük ses getiren, sahne şovlarında dini sembolleri ve tartışmalı görselleri sıkça kullanan Polonyalı extreme metal grubu hangisidir?

3. Bu İsviçreli grubun kariyeri death metal ile başladı ancak zamanla senfonik ve operatik bir yöne evrildi. Grubun lideri Christofer Johnsson, metal müzikte gerçek koro ve orkestranın kullanımını öne çıkaran isimlerden biri oldu. Hangi gruptan bahsediyoruz?

4. Bu heavy metal grubu, 2008 yılında Bulgaristan'da verdiği konserle Guinness Dünya Rekorları'na girerek aynı ülkede en uzun süre sahnede kalan grup rekorunu kırdı. Hangi grubu arıyoruz?

5. Bu İsveçli grup, Gothenburg melodic death metal sahnesinin öncülerinden biri. Üyelerinden biri daha sonra The Haunted'ın kuruluşunda da yer aldı. Sence bu hangi grup?

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6. Bu İngiliz extreme metal grubu, black ve gothic metal etkilerini teatral bir sahne anlayışıyla birleştiriyor. Kariyeri boyunca albüm kapakları ve görselleri nedeniyle sansür tartışmaları yaşadı. Hangi grup olabilir?

7. Bu Norveçli grup black metal köklerinden gelip zamanla progressive ve psychedelic rock etkilerini benimsedi. Ayrıca üyelerinden biri, kariyerinin erken döneminde Emperor'da da çalmıştı.

8. Bu death metal grubu, Florida sahnesinin önemli isimlerinden biri. Grubun vokalisti Glen Benton, alnına ters haç işareti yaptırmasıyla da uzun süre metal dünyasının en tartışmalı figürlerinden biri oldu. Hangi gruptan bahsediyoruz?

Dinlediğin grupları pek tanımıyor gibisin!

Bazı gruplar tanıdık gelmiş olabilir ama verilen ipuçları kafanı karıştırmış gibi görünüyor. Özellikle aynı türe ait gruplar arasında seçim yapmak kolay değil. Muhtemelen birkaç soruda doğru cevaba yaklaşıp son anda başka bir şıkka gittin. Bu testte doğrudan şarkı veya albüm sormadığımız için daha önce bildiğin bilgiler de her zaman işe yaramamış olabilir. Birkaç alt türü biraz kurcalarsan, daha iyisini kolayca yaparsın.

Fena sayılmazsın.

İpuçlarının önemli bir kısmını doğru birleştirmişsin. Özellikle grup üyeleri, müzikal tarz ve kariyer hikayeleri üzerinden gelen sorularda iyi iş çıkarmışsın. Kaçırdığın sorular muhtemelen daha az dinlediğin türlere denk geldi. Bazı grupları müziğinden tanıyıp isimlerini çıkaramamış olman da mümkün. Genel olarak metal dünyasına geniş bir açıdan baktığın belli. Birkaç farklı gruba daha şans verirsen skorun rahatlıkla yükselebilir.

Senin ipucuna ihtiyacın yok!

Tebrikler! 👏 Metal müzik konusunda oldukça geniş bir bilgi birikimin var. Aslında bu testteki grupları tanıyabilmen için fazla ipucuna da ihtiyacın yoktu. Çünkü sen zaten farklı türlerden grupları tanıyor, onları birbirinden ayıran detayları da hatırlıyorsun. Yani bir grubu öylesine dinleyip geçmiyorsun, kimi dinlediğini iyi bilmek istiyorsun. Yeni bir grup keşfettiğinde ilk işin diskografisine göz atmak oluyor. Kısacası sen metal konusunda kendine fazlasıyla güveniyorsun!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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