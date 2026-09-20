Verdiğimiz İpuçlarıyla Bu Metal Gruplarını Bulabilir misin?

Tebrikler! 👏 Metal müzik konusunda oldukça geniş bir bilgi birikimin var. Aslında bu testteki grupları tanıyabilmen için fazla ipucuna da ihtiyacın yoktu. Çünkü sen zaten farklı türlerden grupları tanıyor, onları birbirinden ayıran detayları da hatırlıyorsun. Yani bir grubu öylesine dinleyip geçmiyorsun, kimi dinlediğini iyi bilmek istiyorsun. Yeni bir grup keşfettiğinde ilk işin diskografisine göz atmak oluyor. Kısacası sen metal konusunda kendine fazlasıyla güveniyorsun!