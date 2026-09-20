Verdiğimiz İpuçlarıyla Bu Metal Gruplarını Bulabilir misin?
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Bir metal grubunu yalnızca logosundan ya da en bilinen şarkısından tanımak kolay. Peki grubun albümlerinden, geçmişinden, müzikal özelliklerinden veya sahne hayatından yola çıkarak kim olduğunu bulabilir misin? Bu testte metal hafızanı biraz zorlaman gerekiyor. Bakalım kaçını ilk bakışta çıkarabileceksin! 🤔
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1. 1990'larda death metalden daha melodik ve atmosferik bir sound'a yönelen, “Tales from the Thousand Lakes” albümünde Finlandiya mitolojisinden yoğun biçimde yararlanan grup hangisidir?
2. “The Satanist” albümüyle büyük ses getiren, sahne şovlarında dini sembolleri ve tartışmalı görselleri sıkça kullanan Polonyalı extreme metal grubu hangisidir?
3. Bu İsviçreli grubun kariyeri death metal ile başladı ancak zamanla senfonik ve operatik bir yöne evrildi. Grubun lideri Christofer Johnsson, metal müzikte gerçek koro ve orkestranın kullanımını öne çıkaran isimlerden biri oldu. Hangi gruptan bahsediyoruz?
4. Bu heavy metal grubu, 2008 yılında Bulgaristan'da verdiği konserle Guinness Dünya Rekorları'na girerek aynı ülkede en uzun süre sahnede kalan grup rekorunu kırdı. Hangi grubu arıyoruz?
5. Bu İsveçli grup, Gothenburg melodic death metal sahnesinin öncülerinden biri. Üyelerinden biri daha sonra The Haunted'ın kuruluşunda da yer aldı. Sence bu hangi grup?
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6. Bu İngiliz extreme metal grubu, black ve gothic metal etkilerini teatral bir sahne anlayışıyla birleştiriyor. Kariyeri boyunca albüm kapakları ve görselleri nedeniyle sansür tartışmaları yaşadı. Hangi grup olabilir?
7. Bu Norveçli grup black metal köklerinden gelip zamanla progressive ve psychedelic rock etkilerini benimsedi. Ayrıca üyelerinden biri, kariyerinin erken döneminde Emperor'da da çalmıştı.
8. Bu death metal grubu, Florida sahnesinin önemli isimlerinden biri. Grubun vokalisti Glen Benton, alnına ters haç işareti yaptırmasıyla da uzun süre metal dünyasının en tartışmalı figürlerinden biri oldu. Hangi gruptan bahsediyoruz?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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