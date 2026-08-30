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Sen Çal Kapımı Dizisinden Tanıdığımız 11 Yaşındaki Maya Başol'un Kombini Dikkat Çekti!

Sen Çal Kapımı Dizisinden Tanıdığımız 11 Yaşındaki Maya Başol'un Kombini Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.08.2026 - 23:39
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Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan'ın kızı Kiraz'ı canlandırarak hayatımıza giren Maya Başol, gözümüzün önünde büyüyen çocuk oyunculardan biri. Şimdilerde 11 yaşında olan Başol, son paylaşımındaki kombiniyle yeniden sosyal medyanın dikkatini çekti. Maya'nın kıyafeti ve makyajının yaşından daha büyük bir görünüm yarattığını düşünen kullanıcıların yorumları gecikmedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Maya Başol'u daha küçücük yaşta Sen Çal Kapımı'yla tanıdık, o günden beri de gözümüzün önünde büyüyor!

Maya Başol'u daha küçücük yaşta Sen Çal Kapımı'yla tanıdık, o günden beri de gözümüzün önünde büyüyor!

Maya Başol'un geniş kitlelerle tanışması, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı sayesinde oldu. Dizinin ikinci sezonunda hikayeye dahil olan Maya henüz 5 yaşındaydı. Eda ve Serkan'ın 5 yaşındaki kızları Kiraz Bolat karakterine hayat verdi. Minik oyuncunun enerjisi ve Hande Erçel'le olan benzerliği de o dönem sosyal medyanın en çok konuştuğu detaylardan biri olmuştu. 

Sen Çal Kapımı'yla hafızalara kazınan Maya'nın oyunculuk macerası burada da kalmadı. 2022 yılında Masal Zamanı: Melez Prenses filminde kamera karşısına geçti, 2025'te ise yıllar sonra yeniden çekilen Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin kadrosunda yer aldı.  2015 doğumlu Maya Başol bugün 11 yaşında. Oyunculuğa bir süredir ara vermiş görünse de sosyal medyadan uzak değil; hesabından paylaşılan karelerle takipçileri onun büyüme sürecine de şahit oluyor. 

Tabii sosyal medyada büyümek beraberinde bolca yorumu da getiriyor. Maya'nın özellikle son birkaç yıldaki bazı kombinleri zaman zaman gündem olmuş, tercih edilen parçaların ve styling'in yaşından daha büyük bir görünüm yarattığını düşünen kullanıcılar eleştirilerini dile getirmişti. Geçtiğimiz yıl 10. yaş günü için tercih ettiği beyaz takım da benzer bir tartışmanın fitilini ateşlemiş, sosyal medyada farklı jenerasyonların “Biz 10 yaşındayken ne giyiyorduk?” karşılaştırmalarına kadar uzanan bir gündem yaratmıştı.

Aradan bir yıl geçti, Maya büyüdü ama anlaşılan o ki kombinleri üzerine yapılan yorumlar pek değişmedi.

11 yaşındaki Maya Başol, son paylaşımıyla yine sosyal medya kullanıcılarının gözlerini üzerine çekmeyi başardı.

11 yaşındaki Maya Başol, son paylaşımıyla yine sosyal medya kullanıcılarının gözlerini üzerine çekmeyi başardı.

Bu kez karşımıza havuz başında poz verdiği beyaz, kruvaze blazer ceketli kombiniyle çıkan Maya; ceketin içine beyaz bir üst tercih etti. Görünümünü boynundaki beyaz çiçek detayı ve takılarıyla tamamladı. Diğer karesinde ise siyah-beyaz, asimetrik yeleği beyaz pantolonla kombinledi.

Kareler kısa sürede dikkat çekerken yorumların odağında yine aynı konu vardı: Maya'nın olduğundan daha büyük görünmesi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları özellikle yetişkin giyiminden esinlenen blazer ve yelek seçimlerinin, saç ve makyajla birleşince 11 yaşındaki bir çocuk için fazla olgun bir styling ortaya çıkardığını düşündü. Maya'nın yaşına kıyasla daha yetişkin bir görünümle kamera karşısına geçirilmesini eleştirenler, çocuk oyuncunun daha yaşına uygun ve doğal göründüğü paylaşımları tercih ettiklerini dile getirdi.

Burada eleştirinin yönünü doğru yere çevirmek de önemli elbette. Henüz 11 yaşındaki bir çocuğun görünümü üzerinden kendisini hedef alan yorumlar yapmak yerine, çocuklara yönelik styling ve sosyal medya sunumunun yetişkinler tarafından nasıl şekillendirildiğini tartışmak çok daha yerinde.

Nitekim Maya'nın son kareleri de tam olarak bu tartışmayı yeniden başlattı. Bir kesim kombini yalnızca şık bulurken bir kesim “11 yaşında bir çocuk neden olduğundan daha büyük gösterilmeye çalışılıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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