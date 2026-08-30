Sen Çal Kapımı Dizisinden Tanıdığımız 11 Yaşındaki Maya Başol'un Kombini Dikkat Çekti!
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Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan'ın kızı Kiraz'ı canlandırarak hayatımıza giren Maya Başol, gözümüzün önünde büyüyen çocuk oyunculardan biri. Şimdilerde 11 yaşında olan Başol, son paylaşımındaki kombiniyle yeniden sosyal medyanın dikkatini çekti. Maya'nın kıyafeti ve makyajının yaşından daha büyük bir görünüm yarattığını düşünen kullanıcıların yorumları gecikmedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Maya Başol'u daha küçücük yaşta Sen Çal Kapımı'yla tanıdık, o günden beri de gözümüzün önünde büyüyor!
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11 yaşındaki Maya Başol, son paylaşımıyla yine sosyal medya kullanıcılarının gözlerini üzerine çekmeyi başardı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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