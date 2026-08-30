Sen Çal Kapımı Dizisinden Tanıdığımız 11 Yaşındaki Maya Başol'un Kombini Dikkat Çekti!

Maya Başol'un geniş kitlelerle tanışması, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı sayesinde oldu. Dizinin ikinci sezonunda hikayeye dahil olan Maya henüz 5 yaşındaydı. Eda ve Serkan'ın 5 yaşındaki kızları Kiraz Bolat karakterine hayat verdi. Minik oyuncunun enerjisi ve Hande Erçel'le olan benzerliği de o dönem sosyal medyanın en çok konuştuğu detaylardan biri olmuştu.

Sen Çal Kapımı'yla hafızalara kazınan Maya'nın oyunculuk macerası burada da kalmadı. 2022 yılında Masal Zamanı: Melez Prenses filminde kamera karşısına geçti, 2025'te ise yıllar sonra yeniden çekilen Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin kadrosunda yer aldı. 2015 doğumlu Maya Başol bugün 11 yaşında. Oyunculuğa bir süredir ara vermiş görünse de sosyal medyadan uzak değil; hesabından paylaşılan karelerle takipçileri onun büyüme sürecine de şahit oluyor.

Tabii sosyal medyada büyümek beraberinde bolca yorumu da getiriyor. Maya'nın özellikle son birkaç yıldaki bazı kombinleri zaman zaman gündem olmuş, tercih edilen parçaların ve styling'in yaşından daha büyük bir görünüm yarattığını düşünen kullanıcılar eleştirilerini dile getirmişti. Geçtiğimiz yıl 10. yaş günü için tercih ettiği beyaz takım da benzer bir tartışmanın fitilini ateşlemiş, sosyal medyada farklı jenerasyonların “Biz 10 yaşındayken ne giyiyorduk?” karşılaştırmalarına kadar uzanan bir gündem yaratmıştı.

Aradan bir yıl geçti, Maya büyüdü ama anlaşılan o ki kombinleri üzerine yapılan yorumlar pek değişmedi.